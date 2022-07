Newsblog zum TSV-1860-Trainingslager in Windischgarsten: Neulöwe Boyamba wird beim Fanabend gefeiert

Wie schon in den vergangenen Jahren verbringt der TSV 1860 sein Sommer-Trainingslager auch dieses Mal wieder im oberösterreichischen Windischgarsten. Wir halten Sie in unserem Newsblog mit den wichtigsten Infos und frischen Eindrücken von vor Ort auf dem Laufenden!

Windischgarsten - Servus, Windischgarsten! Seit Freitag weilt der TSV 1860 in Oberösterreich, im Sommer-Trainingslager in Windischgarsten bereiten sich die Löwen bis zum 7. Juli in traumhafter Umgebung auf die neue Saison vor. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen schweißtreibenden Einheiten auch zwei Testspiele gegen die österreichischen Erstligisten SV Ried (1:1) und den LASK (6. Juli, 18.30 Uhr).

Die AZ ist wie jedes Jahr mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit allen wichtigen Infos und frischen Eindrücken auf dem Laufenden!

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 4. Juli

+++ Zwei Trainingseinheiten am Montag +++

Die neue Woche startet für die Löwen im Trainingslager mit zwei Einheiten: Um 10.30 Uhr bittet Michael Köllner zum ersten Mal auf den Platz, für 16 Uhr ist dann das zweite Training angesetzt.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 3. Juli

+++ Fanabend mit Löwen-Spielern: Boyamba wird gefeiert +++

Tag der Traditionen im Löwen-Trainingslager: Nach dem Mannschaftsfoto samt der mitgereisten Anhänger stand am Abend noch der offizielle Fanabend auf dem Programm. Um 18 Uhr ging es los, die Mannschaft kam dann rund zwei Stunden später dazu.

Die Löwen-Spieler gaben fleißig Autogramme und plauderten mit den Fans, zudem mussten die Neuzugänge – und davon gibt es bekanntermaßen einige in diesem Sommer – ans Mikrofon und Fragen beantworten. Doch einer fehlte zunächst: Jesper Verlaat. Der Innenverteidiger war noch bei einem Interview. Trainer Michael Köllner hatte scherzhaft geantwortet, dass Verlaat nicht gut genug trainiert hätte und deshalb fehlen würde. Gute Laune bei Sechzig!

Neuzugang Fynn Lakenmacher (M.) und Kapitän Stefan Lex beim Fanabend im Trainingslager. © sampics/Augenklick

"Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein", sagte Rückkehrer Tim Rieder indes. Und Christopher Lannert sei laut eigener Aussage froh "endlich in meiner Heimatstadt" spielen zu können.

Besonders viele Pluspunkte beim 1860-Anhang sammelte indes Joseph Boyamba. Der Neulöwe hatte sich zeitweise mitten unter die Fans gemischt, obwohl wegen Corona ein gewisser Abstand zwischen Spielern und Fans vorgesehen war. Darauf meinte Boyamba nur: "Ich bin ja auch ein Löwenfan." Dafür wurde er von den Anhängern frenetisch gefeiert.

+++ Nach Trainingseinheit: Löwen suchen Abkühlung in Baggersee +++

Tag drei im Trainingslager in Windischgarsten. Am Vormittag hat Trainer Michael Köllner seine Löwen auf den Trainingsplatz beordert. Es ist die einzige Trainingseinheit, die für heute geplant ist. Auf dem Programm stand unter anderem ein Trainingsspielchen auf ein großes und drei kleine Tore.

Bei den Löwen stand am Sonntagmorgen ein Trainingsspielchen auf ein großes und drei kleine Tore auf dem Programm. © me

Nach der Trainingseinheit gab es dann noch das traditionelle XXL-Mannschaftsfoto mit den mitgereisten Fans. Insgesamt sind den Löwen rund 250 Anhänger nach Oberösterreich gefolgt – ein absoluter Rekord!

Das traditionelle XXL-Foto mit den mitgereisten Löwen-Fans. © sampics/Augenklick

Den Nachmittag hat der Coach der Sechzger seinen Spielern frei gegeben. Ein Teil der Mannschaft will die freie Zeit nutzen, um in einem nahegelegenen Baggersee Abkühlung zu suchen.

Zum Abschluss des Tages steht heute noch der traditionelle Fanabend an. Los geht's für die Anhänger um 18 Uhr, die Mannschaft wird nach dem Abendessen gegen 20 Uhr dazustoßen.

Ein kühles Hacker Pschorr wird es für die Spieler übrigens nicht geben: Köllner hat seinen Spielern bis zum Mannschaftsabend am Mittwoch ein Alkoholverbot erteilt, erst danach darf wieder gesündigt werden.

+++ Alle Löwen an Bord +++

Gute Nachrichten gibt es heute von der Verletzungsfront: Bei der Einheit am Sonntagvormittag waren alle Spieler dabei, also auch sämtliche Sorgenkinder der vergangenen Tage und Monate.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 2. Juli

+++ Lex trainiert nur individuell +++

Neulöwe Christopher Lannert wurde im Test gegen Ried nur vorsorglich ausgewechselt, Kapitän Stefan Lex ist mit Oberschenkelproblemen raus. "Es ist nichts Wildes, er hat einen Pferdekuss bekommen", so Michael Köllner. Beide werden in den nächsten Tagen dosiert trainieren und sehen, wie schnell sie stärker belastet werden können. Am Samstagvormittag trainierte Lex nur individuell und drehte ein paar lockere Runden um den Platz.

+++ Erste Trainingseinheit in Windischgarsten +++

Nach dem 1:1 im Testkick gegen Ried steht am Samstagvormittag die erste Trainingseinheit in Windischgarsten an.

1860 muss wegen der baldigen Ankunft von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt auf den Nebenplatz ausweichen, obwohl der Bundesliga-Klub erst am 8. Juli kommt. Sehr ländlich und nur mit wenigen Zuschauerplätzen, aber der Rasen sieht gut aus.

Der TSV 1860 muss in Windischgarsten auf den Nebenplatz ausweichen. © me

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ 1:1 im Testspiel gegen Ried +++

Nach vier Siegen in Serie teilen sich die Löwen erstmals in der Vorbereitung die Punkte. Gegen den SV Ried kommen die Sechzger nicht über ein 1:1 hinaus. Hier geht es zum Spielbericht!

+++ 1860-Tross in Windischgarsten angekommen +++

Am Freitagmittag ist der Löwen-Tross in Windischgarsten angekommen und am Hotel Dilly gleich von einigen Fans empfangen worden. Hotelbesitzer Horst Dilly ließ es sich nicht nehmen, 1860-Coach Michael Köllner gleich persönlich zu begrüßen.

Horst Dilly, Besitzer des Hotel Dilly, nahm Michael Köllner nach der Ankunft in Windischgarsten persönlich in Empfang. © sampics/Augenklick

Gehalten hat das Wetter übrigens nicht. Aufgrund eines Unwetters musste der Anpfiff für das Testspiel gegen den SV Ried nach hinten vorschoben werden.

+++ Das steht während des 1860-Trainingslagers auf dem Programm +++

Der Zeitplan für das Trainingslager ist auch in diesem Jahr wieder eng durchgetaktet. Abgesehen von den Trainingseinheiten stehen in den kommenden Tagen noch die Vorstellungsrunden der Neu-Löwen an. Für den Samstag ist zudem ein Spieleabend angesetzt, am Sonntag der traditionelle Fanabend und am Montag ein Kinoabend.

Wie in den Vorjahren wird es auch dieses Jahr wieder ein Teambuilding-Event geben, welches am Dienstag stattfinden wird.

+++ Testspiel der Löwen am Freitagabend gegen Ried +++

Noch am Tag der Anreise trifft der TSV 1860 im ersten Testspiel des Trainingslagers auf den SV Ried (17 Uhr/Löwen-TV und im AZ-Liveticker). Dann wird auch das Geheimnis um das neue Auswärtstrikot gelüftet. Auf Instagram haben die Löwen bereits ein Teaser-Video veröffentlicht. Die neuen Leibchen werden wohl überwiegend schwarz sein, auch goldene Elemente sind zu erkennen:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten! Am Freitag bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner nach Oberösterreich auf, wo das Team auch dieses Jahr bei seinem Partner im Hotel Dilly residieren wird.