Newsblog zum TSV-1860-Trainingslager in Windischgarsten: Löwen vor Abreise – dafür kommt jetzt die Eintracht

Wie schon in den vergangenen Jahren verbringt der TSV 1860 sein Sommer-Trainingslager auch dieses Mal wieder im oberösterreichischen Windischgarsten. Wir halten Sie in unserem Newsblog mit den wichtigsten Infos und frischen Eindrücken von vor Ort auf dem Laufenden!

Windischgarsten - Servus, Windischgarsten! Seit Freitag weilt der TSV 1860 in Oberösterreich, im Sommer-Trainingslager in Windischgarsten bereiten sich die Löwen bis zum 7. Juli in traumhafter Umgebung auf die neue Saison vor. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen schweißtreibenden Einheiten auch zwei Testspiele gegen die österreichischen Erstligisten SV Ried (1:1) und den LASK (6. Juli, 18.30 Uhr).

Die AZ ist wie jedes Jahr mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit allen wichtigen Infos und frischen Eindrücken auf dem Laufenden!

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 7. Juli

+++ Abreise beim TSV 1860 – Jetzt kommt Frankfurt +++

Der letzte Trainingslager-Tag steht für die Löwen an – nach einer weiteren Trainingseinheit um 10 Uhr tritt der 1860-Tross nach anstrengenden und schweißtreibenden Tagen wieder die Heimreise an. Sportlich bleibt's in Windischgarsten dennoch: Denn die Sechzger werden von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt abgelöst, die dort ebenfalls ihr Trainingslager absolvieren.

Dass die Frankfurter in Oberösterreich vielleicht doch noch eine größere Nummer als die Löwen sind, zeigt ein aktuelles Plakat im Ort. Der Europa-League-Sieger bekommt eine "Welcome Party", zudem gibt es ein Public Viewing des Spiels gegen Sechzigs gestrigen Testspielgegner, den Linzer ASK.

Dieses Plakat hängt aktuell in Windischgarsten. © me

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 6. Juli

+++ Vize Sitzberger: Aufstiegswette! +++

Wird 1860 bald wieder zweitklassig? Vizepräsident Hans Sitzberger ist im Trainingslager der Giesinger gegen Allesfahrer Roman Wöll eine gewagte Aufstiegswette eingegangen: Sitzberger meint, 1860 steigt mit fünf Punkten Vorsprung auf, Wetteinsatz: 100 Euro. Wöll dazu: "Ich glaub’ auch an den Aufstieg, aber nicht so deutlich."

Vizepräsident Hans Sitzberger (li.) glaubt an den Aufstieg des TSV 1860. © sampics / Stefan Matzke

+++ Erst Standard-Training, dann Testspiel +++

Tag sechs in Windischgarsten hat es in sich: Am Vormittag ließ Michael Köllner die Löwen noch in der österreichischen Sonne schwitzen – mit Schwerpunkt Standards.

Um 18.30 Uhr (im AZ-Liveticker) geht es dann im zweiten und letzten Test des Trainingslagers gegen LASK. Für die Generalprobe am 15. Juli gegen Newcastle United (14.30 Uhr im AZ-Liveticker) sind ab sofort .

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 5. Juli

+++ Mentalcoach macht die Löwen fit im Kopf +++

Um nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf fit für den Aufstieg zu sein, haben sich die Löwen zuletzt einen Mentalcoach für Führungskräfte ins Boot geholt. Mit diesem fand heute am frühen Nachmittag eine Sitzung statt. "Der kommt jetzt dann zu uns, die Mannschaft weiß noch nicht viel. Da lassen wir uns mal überraschen", sagte Trainer Michael Köllner zuletzt über den Neuzugang im Staff.

Der neue Mentalcoach helfe "bei großen Firmen bei der Teamentwicklung mit" und sei dem Löwen-Coach seit einem Podcast bekannt, den Köllner ohne Honorar durchgeführt habe. "Jetzt können wir ein wohlwollendes Kick-back-Geschäft machen", scherzte der 52-Jährige. Einblicke in die Sitzung wird der Trainer wohl am morgigen Mittwoch geben.

+++ AZ-Info: Löwen testen Probespieler +++

Die Löwen haben ihre Personalplanung für diesen Sommer bekanntlich noch nicht abgeschlossen. Nach AZ-Informationen will man sich nach dem Trainingslager einen Probespieler genauer anschauen, mehr Infos finden Sie hier!

+++ Belohnung bei Aufstieg! Neuer Mannschaftsbus für die Löwen +++

Der TSV 1860 bekommt im Falle einer Rückkehr in die Zweite Liga ein neues Gefährt. "Bei Aufstieg gibt’s einen neuen Bus", erzählte der AZ einer, der es wissen muss: Busfahrer Georg "Schorsch" Ostermaier. Warum dies für den gebürtigen Ayinger nicht nur ein Grund zur Freude wäre, lesen Sie hier!

+++ Löwen schauen "Lionhearted" +++

Gleich startet die nächste Trainingseinheit in Windischgarsten. Am Montagabend gab es für die Löwen den Film "Lionhearted" zu sehen. Die Bosse sind inzwischen alle abgereist (Präsident Reisinger und Vize Heinz Schmidt bereits am Sonntag, Vize Hans Sitzberger und Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer am Montagabend).

Für Pfeifer stehen Sponsorentermine und eine zweitägige DFB-Managertagung in Frankfurt an. Nach AZ-Informationen hat Pfeifer noch einige Partner an Land gezogen, die in den kommenden Tagen vorgestellt werden. Unter anderem der angekündigte Deal mit der Baywa soll demnächst offiziell werden. Mit dem neuen Partner "limehome" – einem jungen Münchner Unternehmen – machten die Löwen am Dienstagvormittag den Anfang.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 4. Juli

+++ Begossene Löwen: Gewitter sorgt für Trainings-Unterbrechung +++

Das Wetter in Windischgarsten meint es in diesen Tagen nicht immer gut mit den Löwen. Nachdem das Testspiel am Freitag gegen Ried bereits aufgrund eines Gewitters mit einstündiger Verspätung angepfiffen werden musste, mischt sich der Heilige Petrus heute erneut in die Arbeit der Sechzger ein.

Während der Nachmittagseinheit zog erneut ein Unwetter über Windischgarsten hinweg und zwang die Löwen dazu, das Training kurzzeitig zu unterbrechen. Die Beteiligten suchten daraufhin Schutz unter einer Hütte. Trainer Köllner wollte seine Spieler kurze Zeit später auf den Platz zurückbeordern, doch die weigerten sich wegen des noch immer anhaltenden Gewitters zunächst. Nach kurzer Diskussion ging es dann wieder zurück auf den frisch gewässerten Rasen.

Die Löwen suchten während des Gewitters Schutz unter dem Vordach einer Hütte. © sampics/Augenklick

Nach der Einheit stapften die Spieler wie begossene Pudel zurück ins Hotel. AZ-Kollege Eicher ist gleich drin geblieben und hat an seinem Text für die morgige Ausgabe gefeilt – war auch gscheider so!

+++ Kniereizung: Marcel Bär für Testspiel gegen den LASK fraglich +++

Rückschlag für Marcel Bär: Der Torschützenkönig der Vorsaison, der krankheitsbedingt erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen war, konnte am Vormittag lediglich Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Grund ist laut Trainer Köllner eine Kniereizung. Für das Testspiel gegen den LASK ist der Stürmer fraglich. "Wir müssen sehen, ob es geht", sagte der Löwen-Coach.

Marcel Bär hat derzeit Probleme am Knie und wird gegen den LASK womöglich ausfallen. © sampics/Augenklick

Sicher ausfallen wird Junglöwe Lorenz Knöferl. Der Offensivspieler hat Probleme am Sprunggelenk und wird mehrere Tage pausieren müssen.

+++ Heute steht der Kinoabend an +++

Nach zwei anstrengenden Trainingseinheiten können es sich die Löwen heute Abend gemütlich machen: Es steht der traditionelle Filmabend an. Welchen Streifen sich die Verantwortlichen ausgesucht haben, wurde im Vorfeld nicht verraten. Erfahrungsgemäß legt Michael Köllner aber Wert darauf, dass seine Mannschaft nicht nur unterhalten wird, sondern auch eine tiefergehende Botschaft mitnehmen kann.

+++ Zwei Trainingseinheiten am Montag +++

Die neue Woche startet für die Löwen im Trainingslager mit zwei Einheiten: Um 10.30 Uhr bittet Michael Köllner zum ersten Mal auf den Platz, für 16 Uhr ist dann das zweite Training angesetzt.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 3. Juli

+++ Fanabend mit Löwen-Spielern: Boyamba wird gefeiert +++

Tag der Traditionen im Löwen-Trainingslager: Nach dem Mannschaftsfoto samt der mitgereisten Anhänger stand am Abend noch der offizielle Fanabend auf dem Programm. Um 18 Uhr ging es los, die Mannschaft kam dann rund zwei Stunden später dazu.

Die Löwen-Spieler gaben fleißig Autogramme und plauderten mit den Fans, zudem mussten die Neuzugänge – und davon gibt es bekanntermaßen einige in diesem Sommer – ans Mikrofon und Fragen beantworten. Doch einer fehlte zunächst: Jesper Verlaat. Der Innenverteidiger war noch bei einem Interview. Trainer Michael Köllner hatte scherzhaft geantwortet, dass Verlaat nicht gut genug trainiert hätte und deshalb fehlen würde. Gute Laune bei Sechzig!

Neuzugang Fynn Lakenmacher (M.) und Kapitän Stefan Lex beim Fanabend im Trainingslager. © sampics/Augenklick

"Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein", sagte Rückkehrer Tim Rieder indes. Und Christopher Lannert sei laut eigener Aussage froh "endlich in meiner Heimatstadt" spielen zu können.

Besonders viele Pluspunkte beim 1860-Anhang sammelte indes Joseph Boyamba. Der Neulöwe hatte sich zeitweise mitten unter die Fans gemischt, obwohl wegen Corona ein gewisser Abstand zwischen Spielern und Fans vorgesehen war. Darauf meinte Boyamba nur: "Ich bin ja auch ein Löwenfan." Dafür wurde er von den Anhängern frenetisch gefeiert.

Joseph Boyamba am Mikrofron. © sampics/Augenklick

+++ Nach Trainingseinheit: Löwen suchen Abkühlung in Baggersee +++

Tag drei im Trainingslager in Windischgarsten. Am Vormittag hat Trainer Michael Köllner seine Löwen auf den Trainingsplatz beordert. Es ist die einzige Trainingseinheit, die für heute geplant ist. Auf dem Programm stand unter anderem ein Trainingsspielchen auf ein großes und drei kleine Tore.

Bei den Löwen stand am Sonntagmorgen ein Trainingsspielchen auf ein großes und drei kleine Tore auf dem Programm. © me

Nach der Trainingseinheit gab es dann noch das traditionelle XXL-Mannschaftsfoto mit den mitgereisten Fans. Insgesamt sind den Löwen rund 250 Anhänger nach Oberösterreich gefolgt – ein absoluter Rekord!

Das traditionelle XXL-Foto mit den mitgereisten Löwen-Fans. © sampics/Augenklick

Den Nachmittag hat der Coach der Sechzger seinen Spielern frei gegeben. Ein Teil der Mannschaft will die freie Zeit nutzen, um in einem nahegelegenen Baggersee Abkühlung zu suchen.

Zum Abschluss des Tages steht heute noch der traditionelle Fanabend an. Los geht's für die Anhänger um 18 Uhr, die Mannschaft wird nach dem Abendessen gegen 20 Uhr dazustoßen.

Ein kühles Hacker Pschorr wird es für die Spieler übrigens nicht geben: Köllner hat seinen Spielern bis zum Mannschaftsabend am Mittwoch ein Alkoholverbot erteilt, erst danach darf wieder gesündigt werden.

+++ Alle Löwen an Bord +++

Gute Nachrichten gibt es heute von der Verletzungsfront: Bei der Einheit am Sonntagvormittag waren alle Spieler dabei, also auch sämtliche Sorgenkinder der vergangenen Tage und Monate.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 2. Juli

+++ Lex trainiert nur individuell +++

Neulöwe Christopher Lannert wurde im Test gegen Ried nur vorsorglich ausgewechselt, Kapitän Stefan Lex ist mit Oberschenkelproblemen raus. "Es ist nichts Wildes, er hat einen Pferdekuss bekommen", so Michael Köllner. Beide werden in den nächsten Tagen dosiert trainieren und sehen, wie schnell sie stärker belastet werden können. Am Samstagvormittag trainierte Lex nur individuell und drehte ein paar lockere Runden um den Platz.

+++ Erste Trainingseinheit in Windischgarsten +++

Nach dem 1:1 im Testkick gegen Ried steht am Samstagvormittag die erste Trainingseinheit in Windischgarsten an.

1860 muss wegen der baldigen Ankunft von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt auf den Nebenplatz ausweichen, obwohl der Bundesliga-Klub erst am 8. Juli kommt. Sehr ländlich und nur mit wenigen Zuschauerplätzen, aber der Rasen sieht gut aus.

Der TSV 1860 muss in Windischgarsten auf den Nebenplatz ausweichen. © me

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ 1:1 im Testspiel gegen Ried +++

Nach vier Siegen in Serie teilen sich die Löwen erstmals in der Vorbereitung die Punkte. Gegen den SV Ried kommen die Sechzger nicht über ein 1:1 hinaus. Hier geht es zum Spielbericht!

+++ 1860-Tross in Windischgarsten angekommen +++

Am Freitagmittag ist der Löwen-Tross in Windischgarsten angekommen und am Hotel Dilly gleich von einigen Fans empfangen worden. Hotelbesitzer Horst Dilly ließ es sich nicht nehmen, 1860-Coach Michael Köllner gleich persönlich zu begrüßen.

Horst Dilly, Besitzer des Hotel Dilly, nahm Michael Köllner nach der Ankunft in Windischgarsten persönlich in Empfang. © sampics/Augenklick

Gehalten hat das Wetter übrigens nicht. Aufgrund eines Unwetters musste der Anpfiff für das Testspiel gegen den SV Ried nach hinten vorschoben werden.

+++ Das steht während des 1860-Trainingslagers auf dem Programm +++

Der Zeitplan für das Trainingslager ist auch in diesem Jahr wieder eng durchgetaktet. Abgesehen von den Trainingseinheiten stehen in den kommenden Tagen noch die Vorstellungsrunden der Neu-Löwen an. Für den Samstag ist zudem ein Spieleabend angesetzt, am Sonntag der traditionelle Fanabend und am Montag ein Kinoabend.

Wie in den Vorjahren wird es auch dieses Jahr wieder ein Teambuilding-Event geben, welches am Dienstag stattfinden wird.

+++ Testspiel der Löwen am Freitagabend gegen Ried +++

Noch am Tag der Anreise trifft der TSV 1860 im ersten Testspiel des Trainingslagers auf den SV Ried (17 Uhr/Löwen-TV und im AZ-Liveticker). Dann wird auch das Geheimnis um das neue Auswärtstrikot gelüftet. Auf Instagram haben die Löwen bereits ein Teaser-Video veröffentlicht. Die neuen Leibchen werden wohl überwiegend schwarz sein, auch goldene Elemente sind zu erkennen:

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten! Am Freitag bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner nach Oberösterreich auf, wo das Team auch dieses Jahr bei seinem Partner im Hotel Dilly residieren wird.