Newsblog zum TSV 1860: Stefan Lex zurück auf dem Platz – und bald auch bei den Löwen?

München – "Münchens große Liebe", heißt es auf Giesings Höhen. Kaum ein anderer Fußballklub in der 3. Liga steht für so viel Emotionlität und produziert so viele Schlagzeilen wie der TSV 1860. In unserem AZ-Newsblog halten wir Sie über alle wichtigen Dinge bei den Löwen auf dem Laufenden.

TSV-1860-News vom 30.08.2023

+++ Auf dem Platz – und auch bei Sechzig? Lex ist zurück! +++

Mit dem 2:2 in Zwickau endete die Profikarriere von Stefan Lex (33). Im Anschluss nahm sich die TSV-Legende etwas Zeit für sich und die Familie und fuhr mit dem Wohnmobil in den Urlaub. Inzwischen stellte aber auch Lex selbst fest, dass es ganz ohne Fußball doch nicht geht. Bereits länger ging in seiner Heimatstadt Eitting das Gerücht um, dass er nochmal auf den Fußballplatz zurückkehren würde.

Vergangenen Samstag war es so weit: Zur Halbzeit kam Lex auf dem Gelände des FC Eitting an und wurde nach einer Stunde gegen die SpVgg Eichenkofen eingewechselt. Gut 20 Minuten später war Lex' Comeback schon wieder zu Ende. Das hatte allerdings weniger mit seiner Fitness zu tun, sondern mit dem Starkregen, der ein Weiterspielen unmöglich machte. 4:3 führten die Eichenkofener zu diesem Zeitpunkt.

Zurück auf dem Platz ist Lex bereits – und bald auch zurück bei den Löwen. Sein neues Aufgabengebiet ist jedoch noch nicht bekannt. Gerüchteweise soll es sich um den Scouting-Bereich handeln.

+++ Machtkampf im 1860-Präsidium: Reisinger und Sitzberger äußern sich +++

Der Machtkampf auf Giesings Höhen ist in vollem Gange. Wie die AZ zuletzt berichtete, soll Robert Reisinger einen Rücktritt erwägen, weil bei den Sechzgern der Haussegen schief hängt – auch im Verbund mit den Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt. Nun äußerte sich der Oberlöwe zu den Gerüchten und schickt den nächsten Seitenhieb hinterher.

"Ich dementiere jedes Rücktrittsgerücht", sagte Reisinger der " " am Dienstag, "aber wir müssen uns wieder darauf besinnen, was dieses Präsidium sechs Jahre lang stark gemacht hat." Anders Sitzberger, der zumindest Besserung in der Zusammenarbeit gelobt: "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Verhältnis wieder gekittet werden kann, ich bin bereit, darüber zu sprechen. Am besten wäre, wir würden uns wieder ganz normal vertragen."

TSV-1860-News vom 29.08.2023

+++ Jacobacci macht die Schotten dicht: Öffentliches Training gestrichen +++

Jetzt greift Maurizio Jacobacci durch! Um den Negativlauf mit zwei Niederlagen in Folge zu stoppen, setzt der Löwen-Dompteur auf besondere Maßnahmen. Eigentlich sollte das Training am Mittwoch an der Grünwalder Straße auch noch öffentlich für Fans zugänglich sein, doch wie der zu entnehmen ist, hat Jacobacci diesen Plan verworfen.

Keine Zuschauer, bitte: Die Profis des TSV 1860 bleiben im Training vor dem Spiel gegen Aue unter sich. © IMAGO / Ulrich Wagner

Am Dienstagvormittag fand somit vor dem wichtigen Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (16.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) die letzte öffentliche Einheit statt. Nach zwei Siegen zum Saisonstart kassierten die Sechzger zuletzt zwei Pleiten gegen Lübeck (1:2) und Sandhausen (0:3).

+++ Heimspiel gegen Aue ausverkauft +++

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Löwen am Samstag unbedingt wieder punkten. 1860 empfängt um 16.30 Uhr (Magenta Sport und im AZ-Liveticker) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Das Heimspiel gegen Aue um Ex-Löwe Marcel Bär ist restlos ausverkauft.

Fans des TSV 1860 in der Westkurve des Grünwalder Stadions. © imago/Eibner

Rund 900 Gästefans reisen mit nach München. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge ist mit zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen in dieser Spielzeit und belegt aktuell Platz drei.