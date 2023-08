Newsblog zum TSV 1860: Jacobacci macht die Schotten dicht – öffentliches Training gestrichen

Sie wollen über die Geschehnisse beim TSV 1860 auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir versorgen Sie in unserem AZ-Blog mit den wichtigsten News, Gerüchten und Aussagen rund um die Löwen.

München – "Münchens große Liebe", heißt es auf Giesings Höhen. Kaum ein anderer Fußballklub in der 3. Liga steht für so viel Emotionlität und produziert so viele Schlagzeilen wie der TSV 1860. In unserem AZ-Newsblog halten wir Sie über alle wichtigen Dinge bei den Löwen auf dem Laufenden.

TSV-1860-News vom 29.08.2023

+++ Jacobacci macht die Schotten dicht: Öffentliches Training gestrichen +++

Jetzt greift Maurizio Jacobacci durch! Um den Negativlauf mit zwei Niederlagen in Folge zu stoppen, setzt der Löwen-Dompteur auf besondere Maßnahmen. Eigentlich sollte das Training am Mittwoch an der Grünwalder Straße auch noch öffentlich für Fans zugänglich sein, doch wie der zu entnehmen ist, hat Jacobacci diesen Plan verworfen.

Keine Zuschauer, bitte: Die Profis des TSV 1860 bleiben im Training vor dem Spiel gegen Aue unter sich. © IMAGO / Ulrich Wagner

Am Dienstagvormittag fand somit vor dem wichtigen Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (16.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) die letzte öffentliche Einheit statt. Nach zwei Siegen zum Saisonstart kassierten die Sechzger zuletzt zwei Pleiten gegen Lübeck (1:2) und Sandhausen (0:3).

+++ Heimspiel gegen Aue ausverkauft +++

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Löwen am Samstag unbedingt wieder punkten. 1860 empfängt um 16.30 Uhr (Magenta Sport und im AZ-Liveticker) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Das Heimspiel gegen Aue um Ex-Löwe Marcel Bär ist restlos ausverkauft.

Fans des TSV 1860 in der Westkurve des Grünwalder Stadions. © imago/Eibner

Rund 900 Gästefans reisen mit nach München. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge ist mit zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen in dieser Spielzeit und belegt aktuell Platz drei.