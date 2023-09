Newsblog zum TSV 1860: Jacobacci gibt die Marschroute für das Derby vor

Sie wollen über die Geschehnisse beim TSV 1860 auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir versorgen Sie in unserem AZ-Blog mit den wichtigsten News, Gerüchten und Aussagen rund um die Löwen.

München - "Münchens große Liebe", heißt es auf Giesings Höhen. Kaum ein anderer Fußballklub in der 3. Liga steht für so viel Emotionlität und produziert so viele Schlagzeilen wie der TSV 1860. In unserem AZ-Newsblog halten wir Sie über alle wichtigen Dinge bei den Löwen auf dem Laufenden.

TSV-1860-News vom 12.09.2023

+++ Jacobacci gibt die Marschroute für das Derby vor+++

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht an diesem Wochenende für die Löwen besonders viel auf dem Spiel. Nicht nur die Negativserie soll beendet werden: Ein Sieg muss her im so prestigeträchtigen Derby gegen den FC Ingolstadt. Zudem geht es am Samstag ausgerechnet gegen Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner.

Auch Jacobacci ist sich der Bedeutung des bevorstehenden Wochenendes bewusst. "Ich wünsche mir, dass die Mannschaft die Situation kennt und weiß, dass wir gemeinsam liefern müssen", forderte der 60-Jährige am Mittwoch beim Lederhosenshooting des TSV 1860 München vor dem anstehenden Oktoberfest.

Bevor die Löwen-Truppe am kommenden Dienstag gemeinsam auf die Wiesn geht und ihren traditionellen Besuch im Hacker-Zelt abstattet, gilt das Motto "Verlieren verboten". Der FC Ingolstadt ist noch schlechter in die Saison gestartet und steht nach fünf Spielen mit vier Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.

"Wir werden alles dafür tun, dass wir am Samstag das Spiel in Ingolstadt gewinnen. Unsere Pflicht ist, alles in die Waagschale zu werfen", wird Jacobacci noch einmal deutlich. Ein Sieg könnte sich für die Löwen-Spieler nicht nur mit Blick auf die Tabelle lohnen. "Vielleicht gibt es einen weiteren Wiesn-Abend für die Mannschaft. Das kann förderlich für den Teamgeist sein", so der Italo-Schweizer.

TSV-1860-News vom 12.09.2023

+++ Löwen stellen ihr Wiesn-Trikot vor +++

Es ist wieder so weit: Das Münchner Oktoberfest steht kurz vor der Tür! Wie jedes Jahr hat der TSV 1860 pünktlich vor dem traditionellen Fest sein Wiesn-Trikot vorgestellt.

Das Leiberl, das die Löwen am 30. September einmalig zu ihrem Heimspiel gegen den SC Verl im Grünwalder Stadion tragen werden, ist ab sofort für alle Anhänger im Fanshop verfügbar – für stolze 99,95 Euro. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Sondertrikot damit um zehn Euro teurer.

Das spezielle Dress ist überwiegend in Weiß gehalten und in der Mitte des Trikots von oben nach unten mit einem schwarz-gelben Strich durchtrennt. Auch das Emblem des Münchner Vereins ist in selbigen Farben gehalten. Ein gelber Löwe ziert ein sonst schwarz ausgefülltes Löwen-Logo.

Am Mittwoch erhalten die Neuzugänge des TSV 1860 zudem noch ihre Lederhose, die sie dann zu ihrem gemeinsamen Wiesn-Besuch am 19. September im Hacker-Zelt tragen können.

TSV-1860-News vom 11.09.2023

+++ Jacobacci über Doppelrolle beim TSV 1860: "Keine Marionetten" +++

Nach stressigen Monaten hatte Maurizio Jacobacci nun endlich mal ein Wochenende, um die Beine für einen kurzen Moment hochzulegen. Statt in der Sommerpause mit einem Cocktail am Pool zu liegen, musste sich der Löwendompteur zusammen mit Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und Chefscout Jürgen Jung bis zuletzt um die Transfers bei den Giesingern kümmern.

Nun hat sich Jacobacci erneut zu seiner Doppelfunktion geäußert. Auf der "Junglöwen"-Pressekonferenz sagte der Italo-Schweizer: "Es war eine Doppelfunktion natürlich in diesem Sinne und nicht einfach. Und klar gilt es auch hier zu sagen, dass wir eigentlich keine Marionetten sind, weil ich glaube, in dieser Position ist es wichtig, Leute zu haben, die kompetent sind und auch fleißig arbeiten."

Weiter erklärte Jacobacci: "Wichtig ist auch zu wissen, dass diese Leute sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben zum Wohle von Sechzig München. Und darum bitte ich natürlich alle Fans weiterhin an uns zu glauben. Die Mannschaft, und da bin ich voll überzeugt, sie werden es mit Leistung aber auch mit Resultaten zurückzahlen."

Die nächste Chance dazu hat der TSV 1860 schon am Samstag. Da steht für die Löwen das bayerische Derby beim FC Ingolstadt um Ex-Sechzig-Coach Michael Köllner an.

TSV-1860-News vom 10.09.2023

+++ Bonga-Bruder feiert Weltmeister-Titel +++

Freude auf der roten und blauen Seite Münchens: Tarsis Bonga steht mit dem TSV 1860 München im Viertelfinale des Toto-Pokals.

Noch mehr dürfte er sich jedoch mit seinem Bruder jubeln: Isaac Bonga, Guard bei den Basketballern des FC Bayern, holte mit dem DBB-Team in Manila den ersten Weltmeistertitel der Verbandsgeschichte. 83:77 behauptete sich Deutschland im Endspiel gegen Serbien. Bonga kam im Finale auf sieben Punkte.

TSV-1860-News vom 09.09.2023

+++ Fabian Greilinger will bei den Löwen zum Führungsspieler werden +++

Fabian Greilinger (22) gehört beim TSV 1860 inzwischen zu den Stammspielern und beliebtesten Profis. Spätestens seit dem großen Umbruch im Sommer fängt er an, sich auch als Leader zu etablieren. In einem Interview erzählte der Junglöwe, wie er an diesen Trend anknüpfen will.

TSV-1860-News vom 08.09.2023

+++ Er wurde auch bei den Löwen gehandelt: Heldt wohl bei Stuttgart im Gespräch +++

Horst Heldt war zuletzt der Wunschkandidat von Präsident Robert Reisinger, um den abgewanderten Sportchef Günther Gorenzel zu beerben. Trotz eines Treffens in Mannheim scheiterte die Verpflichtung aber, da die Investorenseite vom ehemaligen Löwen-Spieler nicht voll überzeugt war.

Nun könnte Heldt bei einem Bundesliga-Klub anheuern: Wie die "Bild" berichtet, ist der 53-Jährige beim VfB Stuttgart der Top-Kandidat für den Posten des Sportvorstandes. Demnach soll Heldt, der bereits 2007 mit dem VfB als Manager deutscher Meister wurde, am Freitag vor dem Präsidialausschuss vorsprechen. Vorstandsboss Alexander Wehrle und VfB-Berater Philipp Lahm gelten als große Befürworter des 53-Jährigen.

Heldt selbst wollte sich nicht genauer zu den Berichten äußern, dementierte das Treffen mit dem Präsidialausschuss aber. "Mitteilen kann ich Ihnen nichts, aber ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass da mein Name erwähnt wird. Ich habe aber auch gelesen, dass ich morgen am Freitag bei einer Sitzung dabei bin, da kann ich Ihnen versichern, dass ich bei keiner Sitzung in Stuttgart bin", sagte er bei Sky.

TSV-1860-News vom 07.09.2023

+++ Reisinger beteuert: Treffen mit Heldt war kein Alleingang +++

Der Machtkampf beim TSV 1860 geht weiter. Zuletzt hatte Aufsichtsrat Saki Stimoniaris Präsident Robert Reisinger unterstellt, mit dem Werben um Horst Heldt als neuen Sportchef einen Alleingang unternommen zu haben. Nun folgt die Replik des Präsidenten.

"Das war kein Alleingang. Herr Pfeifer war bei dem Treffen mit Horst Heldt in Mannheim dabei", stellt Reisinger in der "Süddeutschen Zeitung" klar. Ein Vertreter der Investorenseite war nicht mit dabei. Dies begründet der Präsident damit, dass die Vertreter von HAM zum Zeitpunkt des Treffens gegen die Einstellung eines neuen Sportchefs waren.

TSV-1860-News vom 06.09.2023

+++ "Sehr zufrieden": Jacobacci zieht positives Resümee nach Toto-Pokal-Erfolg gegen Hain +++

Der TSV 1860 hat ordentlich Selbstvertrauen getankt und im Toto-Pokal nach einem 8:0-Erfolg gegen Bezirksligist Hain das Viertelfinale erreicht. "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben das Spiel sehr ernst genommen, schnell die Tore geschossen. Das war eine gute Trainingseinheit für uns gewesen", sagte Löwen-Cheftrainer Maurizio Jacobacci am Dienstagabend. "Für mich war es auch wichtig, dass sich niemand verletzt hat – vor allem hier auf dem Kunstrasen. Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind."

TSV-1860-News vom 05.09.2023

+++ Stimoniaris zu Reisinger-Anschuldigungen: "Gefordert, Beweise zu liefern" +++

Sportlich läuft nicht mehr so wie zu Beginn der Saison und auch in der Vorstandsebene brodelt es gewaltig. Jüngst hatte Sechzig-Präsident Robert Reisinger in der "Bild" zum Rundumschlag gegen die HAM-Seite und Geschäftsführer Marc-Oliver Pfeifer ausgeholt. Unter anderem warf der Oberlöwe seinem Geschäftsführer und der HAM vor, die Besetzung des Sportchef-Postens bewusst "verschleppt" haben.

Nun äußerte sich auch Aufsichtsratsboss Saki Stimoniaris zu den Vorwürfen. "Das sind sehr starke Anschuldigungen, die ich auf das Schärfste zurückweise. Herr Pfeifer hat selbstverständlich das Präsidium – soweit sie für ihn erreichbar waren – sowie die Vertreter des anderen Gesellschafters und den Aufsichtsrat eingebunden. Alles andere sind Märchen", so Stimoniaris gegenüber dem "Münchner Merkur".

Einen Appell an seinen Präsidenten lieferte der Aufsichtsratsboss hinterher: "Herr Reisinger ist nun aufgefordert, Beweise für seine Anschuldigungen zu liefern oder sie unverzüglich zu widerrufen." Ob Reisinger das macht, bleibt abzuwarten. Zum aktuellen Stand scheint es jedoch nahezu ausgeschlossen.

+++ "Haben alle von so einem Spiel geträumt": DJK Hain heiß auf Toto-Pokal-Hit gegen Löwen +++

Nach drei Niederlagen in Folge in der 3. Liga gilt es für den TSV 1860 im Toto-Pokal wieder Kraft zu tanken. Am heutigen Dienstagabend (18 Uhr im AZ-Liveticker) sind die Löwen zu Gast beim DJK Hain. Die Oberfranken sprechen vom "größten Spiel der Vereinsgeschichte".

Der Bezirksligist spielt vier Klassen tiefer als das Team von Maurizio Jacobacci. "Wann passiert das schon einmal, dass wir ein Pflichtspiel gegen eine Profimannschaft austragen dürfen? Nicht nur die Mannschaft ist heiß, sondern der ganze Ort ist fokussiert und packt tatkräftig mit an. Wir haben alle von so einem Spiel geträumt. Jetzt ist es Realität!", sagt Hains Sportlicher Leiter Wolfgang Schramm auf " " und ergänzt: "Wir werden alles reinwerfen und das Spiel in vollen Zügen genießen." Trotz des Klassenunterschieds seien alle "extrem motiviert", so Schramm.

TSV-1860-News vom 03.09.2023

+++ Frey hadert mit Niederlage gegen Aue: "Schlagen uns im Moment selber" +++

Nicht nur neben dem Platz rumort es in diesen Tagen in Giesing. Auch sportlich stimmen die Ergebnisse nicht mehr. Jüngst kassierte die Jacobacci-Elf eine bittere 1:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue. Dementsprechend schlecht war auch die Laune von Mittelfeldmotor Marlon Frey nach der dritten Niederlage in Folge. "Die Enttäuschung ist groß. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und sind dann am Ende mit leeren Händen dagestanden", so der Neuzugang vom MSV Duisburg.

Einen Grund, warum der TSV 1860 innerhalb von zwei Minuten die Führung verschenkte, lieferte Frey hinterher: "Ich glaube, wir hatten viele unnötige Ballverluste, mit denen wir Aue auch nochmal stärker gemacht haben und die Unsicherheit größer geworden ist." Um die Niederlage aufzuarbeiten, haben die Löwen nun rund zwei Wochen Zeit. Grund: Die Länderspielpause steht vor der Tür.

Geht es nach Frey, hätten die Münchner jedoch lieber gleich weitergemacht: "Es ist unglücklich, weil man normalerweise direkt Reaktion zeigen will, vor allem in der Phase, wo man drei Spiele hintereinander verloren hat." Gleichzeitig betonte der 27-Jährige: "Wir müssen die Länderspielpause nutzen, damit uns das gegen Ingolstadt nicht mehr passiert und wir da endlich wieder als Sieger vom Platz gehen."

TSV-1860-News vom 02.09.2023

+++ Jacobacci nach Aue-Niederlage kritisch: "Müssen uns defensiv anders verhalten" +++

Nach dem guten Start mit zwei Siegen ist beim TSV 1860 Ernüchterung eingekehrt. Am Samstag gab es gegen den FC Erzgebirge Aue die dritte Niederlage in Serie – trotz zwischenzeitlicher Führung. Die Frage, ob die Pleite verdient war, stellte sich für Trainer Maurizio Jacobacci allerdings nicht. "Wir haben es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen", resümierte der Italo-Schweizer.

Zwar sei seine Mannschaft gut in die Partie gekommen, allerdings kritisierte Jacobacci, "dass wir zu wenig aus den stehenden Bällen gemacht haben. Wir kommen dann zum erhofften 1:0, müssen danach das 2:0 nachlegen. Leider haben wir das verpasst und dadurch Aue im Spiel gehalten."

Insbesondere in der Defensive habe seine Mannschaft die Konzentration vermissen lassen. "Wir stellen uns beim 1:1 nicht gut an. Dann kommt auch noch das 1:2. Da müssen wir uns defensiv einfach anders verhalten, den Ball ins Aus schießen. Wir sind dafür gnadenlos bestraft worden. Läuferisch und kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer dass wir unsere Konterchancen nicht genutzt haben", so Jacobacci.

Während in der Liga nun die zweiwöchige Länderspielpause ansteht, geht es für die Löwen schon am kommenden Dienstag im Toto-Pokal weiter. Dort trifft Sechzig im Achtelfinale auf den unterfränkischen Bezirksligisten DJK Hain.

+++ Trotz Führung: Sechzig verliert auch gegen Aue +++

Der TSV 1860 München hat seine dritte Niederlage nacheinander in der 3. Liga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci unterlag am Samstag im eigenen Stadion dem FC Erzgebirge Aue nach einem Doppelschlag in der Schlussphase mit 1:2 (0:0).

Stürmer Joel Zwarts hatte die Löwen mit seinem dritten Saisontor in der 53. Minute in Führung geschossen. Ausgerechnet der erst im Sommer aus München nach Aue gewechselte Angreifer Marcel Bär (85.) und Maximilian Thiel (87.) drehten für die Gäste aus Sachsen die Partie.

In der Schlussphase versuchten die Münchner nochmal zurückzuschlagen, der Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr. Stattdessen hätte kurz vor dem Abpfiff nach einem Konter der Auer Bär für die endgültige Entscheidung sorgen können.

+++ Dresden mit Mühe, Haching holt Punkt gegen Verl +++

Dynamo Dresden hatte große Mühe, um gegen den FC Ingolstadt am fünften Spieltag der 3. Fußball-Liga beim 2:0 (0:0) drei Heimzähler zu behalten. Dabei spielten die Schanzer ab der 41. Minuten nach der Roten Karte für Lukas Fröde in Unterzahl. Panagiotis Vlachodimos (62.) und Manuel Schäffler (90.) trafen für Spitzenreiter Dynamo zum Sieg.

Aufsteiger SpVgg Unterhaching kam beim SC Verl zu einem torlosen Unentschieden und belegt hinter Dresden den zweiten Tabellenplatz.

Aufsteiger Preußen Münster unterlag Waldhof Mannheim mit 1:3 (0:1). Fridolin Wagner (45.+2), Pascal Sohm (54.) und Charles-Jesaja Herrmann (77.) schossen die Tore für die Waldhöfer. Joel Grodowski (57., Foulelfmeter) gelang das zwischenzeitliche Anschlusstor für die Preußen.

Der SSV Ulm bezwang den VfB Lübeck durch Treffer von Dennis Chessa (70./90.+4) und Leo Scienza (75.) mit 3:0 (0:0). Der SC Freiburg II unterlag gegen Rot-Weiss Essen 0:2 (0:0). Cedric Harenbrock (52.) und Marvin Obuz (90.+4) waren für RWE erfolgreich.

Der 1. FC Saarbrücken hatte am Freitag durch ein 2:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund II den zweiten Saisonsieg gefeiert.

TSV-1860-News vom 01.09.2023

+++ Servus, Stefan! Lex schaut sich U15-Spiel der Löwen an +++

Stefan Lex ist zurück an der Grünwalder Straße! Am Freitagnachmittag schaute sich der ehemalige Kapitän des TSV 1860 am Vereinsgelände ein Spiel der U15-Junioren gegen den VfB Stuttgart an. Das Ergebnis dürfte ihn allerdings nicht erfreut haben: Die Junglöwen mussten sich den Schwaben mit 0:5 geschlagen geben.

Dass Lex nach seinem Karriereende im Sommer zu den Löwen zurückkehren würde, war schon länger bekannt. Unklar ist noch, in welcher Rolle. Der gebürtige Erdinger könnte etwa im Management-, Scouting- oder im Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profis arbeiten und dort seine Erfahrungen einbringen.

+++ Rieder macht Fortschritte – Steinhart braucht noch Geduld +++

Positive Personal-News bei den Löwen: Tim Rieder ist nach monatelanger Verletzungspause auf dem Weg der Besserung. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Februar gegen Halle am Knie verletzt und war seitdem ausgefallen. Nun konnte er wieder mit seinen Teamkollegen trainieren: "Er hat das Mannschaftstraining nach seiner langen Leidenszeit wieder aufgenommen. Für den Kopf war der Einstieg wichtig", sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Um wieder in Wettkampfform zu kommen, soll Rieder in der U21 Spielpraxis sammeln. Ein Einsatz im Toto-Pokal bei der DJK Hain am kommenden Dienstag kommt nicht in Frage, da dort auf Kunstrasen gespielt wird und daher die Verletzungsgefahr erhöht ist.

Etwas mehr Geduld ist dafür bei Phillipp Steinhart gefordert. Der Linksverteidiger fällt seit Mitte Juli aufgrund einer Bänderverletzung aus. Zuletzt stieg er immerhin wieder ins Lauftraining ein. Laut Jacobacci wird es allerdings noch einige Wochen dauern, bis er wieder im Kader stehen kann.

+++ Vor der Länderspielpause: Jacobacci will Sieg für Stimmungsumschwung +++

Der TSV 1860 München will mit einem Sieg im eigenen Stadion gegen Erzgebirge Aue einen Stimmungsumschwung herbeiführen. Nach zuletzt zwei Niederlagen hofft Trainer Maurizio Jacobacci durch einen Erfolg am Samstag (16.30 Uhr) auf etwas Ruhe für sein Team in der 3. Liga. "Das Ziel ist natürlich, dass wir mit einem positiven Resultat in die Pause gehen", sagte er am Freitag mit Blick auf die Länderspielpause im Anschluss. "Wir spielen zu Hause. Wir haben unsere Heimstärke nicht verloren, auch wenn wir gegen Lübeck nicht gewonnen haben."

TSV-1860-News vom 31.08.2023

+++ Vor Wiedersehen mit dem TSV 1860: Ex-Löwe Bär spricht von "besonderem Spiel" +++

Erst vor einigen Wochen hat sich Marcel Bär aus Giesings Höhen verabschiedet und sich ablösefrei Erzgebirge Aue angeschlossen. Am Samstag (16.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) kommt es nun zu einem schnellen Wiedersehen. Gemeinsam mit seinem neuen Verein gastiert der Ex-Löwe im Grünwalder Stadion. "Es ist ein ganz besonderes Spiel. Ich freue mich darauf, altbekannte Gesichter zu sehen. Auf jeden Fall kribbelt es in mir", blickte Bär gegenüber "tag24.de" mit Vorfreude auf das kommende Wochenende. Wird Bär mit Pfiffen an alter Wirkungsstätte empfangen? "Darüber mache ich mir keine Gedanken. Das Kapitel 1860 München ist für mich vorbei und ich schaue nach vorne."

Bär war im Sommer 2021 zu den Löwen gewechselt und sicherte sich gleich in seiner ersten Saison die Torjägerkrone der 3. Liga. Nach 62 Drittliga-Spielen für 1860 hat er sich in diesem Sommer dazu entschlossen, sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Nach vier Liga-Spielen für Aue wartet Bär noch auf seinen ersten Treffer.

TSV-1860-News vom 30.08.2023

+++ Auf dem Platz – und bei den Löwen: Lex ist zurück! +++

Mit dem 2:2 in Zwickau endete die Profikarriere von Stefan Lex (33). Im Anschluss nahm sich die TSV-Legende etwas Zeit für sich und die Familie und fuhr mit dem Wohnmobil in den Urlaub. Inzwischen stellte aber auch Lex selbst fest, dass es ganz ohne Fußball doch nicht geht. Bereits länger ging in seiner Heimatstadt Eitting das Gerücht um, dass er nochmal auf den Fußballplatz zurückkehren würde.

Vergangenen Samstag war es so weit: Zur Halbzeit kam Lex auf dem Gelände des FC Eitting an und wurde nach einer Stunde gegen die SpVgg Eichenkofen eingewechselt. Gut 20 Minuten später war Lex' Comeback schon wieder zu Ende. Das hatte allerdings weniger mit seiner Fitness zu tun, sondern mit dem Starkregen, der ein Weiterspielen unmöglich machte. 4:3 führten die Eichenkofener zu diesem Zeitpunkt.

Zurück auf dem Platz ist Lex bereits – und nach AZ-Informationen auch bei den Löwen. Der gebürtige Erdinger hat einen gültigen Anschlussvertrag nach der aktiven Karriere und seine Arbeit nach etwa zweimonatigen Urlaub bereits an der Grünwalder Straße wieder angetreten.

Sein neues Aufgabengebiet ist jedoch noch nicht bekannt. Mögliche Posten wären im Management-, Scouting- oder im Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profis.

+++ Machtkampf im 1860-Präsidium: Reisinger und Sitzberger äußern sich +++

Der Machtkampf auf Giesings Höhen ist in vollem Gange. Wie die AZ zuletzt berichtete, soll Robert Reisinger einen Rücktritt erwägen, weil bei den Sechzgern der Haussegen schief hängt – auch im Verbund mit den Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt. Nun äußerte sich der Oberlöwe zu den Gerüchten und schickt den nächsten Seitenhieb hinterher.

"Ich dementiere jedes Rücktrittsgerücht", sagte Reisinger der " " am Dienstag, "aber wir müssen uns wieder darauf besinnen, was dieses Präsidium sechs Jahre lang stark gemacht hat." Anders Sitzberger, der zumindest Besserung in der Zusammenarbeit gelobt: "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Verhältnis wieder gekittet werden kann, ich bin bereit, darüber zu sprechen. Am besten wäre, wir würden uns wieder ganz normal vertragen."

TSV-1860-News vom 29.08.2023

+++ Jacobacci macht die Schotten dicht: Öffentliches Training gestrichen +++

Jetzt greift Maurizio Jacobacci durch! Um den Negativlauf mit zwei Niederlagen in Folge zu stoppen, setzt der Löwen-Dompteur auf besondere Maßnahmen. Eigentlich sollte das Training am Mittwoch an der Grünwalder Straße auch noch öffentlich für Fans zugänglich sein, doch wie der zu entnehmen ist, hat Jacobacci diesen Plan verworfen.

Am Dienstagvormittag fand somit vor dem wichtigen Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (16.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) die letzte öffentliche Einheit statt. Nach zwei Siegen zum Saisonstart kassierten die Sechzger zuletzt zwei Pleiten gegen Lübeck (1:2) und Sandhausen (0:3).

+++ Heimspiel gegen Aue ausverkauft +++

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Löwen am Samstag unbedingt wieder punkten. 1860 empfängt um 16.30 Uhr (Magenta Sport und im AZ-Liveticker) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Das Heimspiel gegen Aue um Ex-Löwe Marcel Bär ist restlos ausverkauft.

Rund 900 Gästefans reisen mit nach München. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge ist mit zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen in dieser Spielzeit und belegt aktuell Platz drei.