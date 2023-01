Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860: Unentschieden im Testspiel gegen Kaiserslautern

Der TSV 1860 bereitet sich vom 3. bis 10. Januar in Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. Die AZ ist mit einem Reporter im Trainingslager live vor Ort – hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

München/Belek - Für den TSV 1860 geht es im neuen Jahr in den Süden. Vom 3. bis 10. Januar schwitzen die Löwen, wie im vergangenen Jahr, in Belek und bereiten sich im Wintertrainingslager auf den Rückrundenstart (14. Januar) vor.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 08. Januar

+++ TSV 1860 und 1. FC Kaiserslautern trennen sich 1:1 +++

Mit einem abgefälschten Freistoßtor von Martin Kobylanski hat der TSV 1860 in letzter Sekunde eine Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern vermieden. Der Offensivspieler traf in zweiten Minute der Nachspielzeit bei der letzten Aktion des Spiels zum 1:1. Die Drittliga-Generalprobe vor dem Auftakt bei Waldhof Mannheim am nächsten Samstag war so einigermaßen gelungen, auch wenn Sechzig gerade in der zweiten Halbzeit offensiv zu wenig Durchschlagskraft entwickelte. Trainer Michael Köllner stellte aber in den Schlussminuten seinen Abwehrchef Jesper Verlaat in die Spitze und brachte damit nochmal eine gewisse Dynamik ins Geschehen. Ab 15 Uhr spielt eine zweite Elf der Löwen gegen den rumänischen Erstligisten UTA Arad.

+++ TSV 1860 liegt 0:1 zurück +++

Mitte der zweiten Halbzeit läuft der TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern einem Rückstand hinterher. Die Löwen liegen seit der 59. Minute mit 0:1 zurück. Nach einem Missverständniss im Aufbauspiel zwischen Jesper Verlaat und Martin Kobylanski gelangte der Lauterer Kenny Redondo an den Ball. Der Offensivspieler nutzte den sich bietenden Raum und überwand dann auch 1860-Keeper Marco Hiller per Flachschuss.

+++ Torlose erste Hälfte im Testspiel +++

Torlos trennt sich der TSV 1860 zur Pause vom 1. FC Kaiserslautern. Bei der Drittliga-Generalprobe im türkischen Belek zeigte Sechzig einige gute Offensivansätze und agierte defensiv stabil. Hin und wieder fehlte die Genauigkeit im Kombinationsspiel.

+++ TSV 1860 zeigt gute Ansätze +++

25 Minuten sind im Test gegen Kaiserslautern gespielt. Bislang zeigen die Löwen ordentliche Ansätze. Nach gut der Hälfte des ersten Abschnitts hat Sechzig Chancenvorteile. Die größte Möglichkeit besaß Marcel Bär, der freistehend scheiterte. Auch der Nachschuss von Philipp Steinhart fand sein Ziel nicht. Zuvor hatte bereits Albion Vrenezi eine gute Schussgelegenheit. In der Defensive präsentiert sich das Team von Michael Köllner bisher sattelfest.

+++ Testspiel gegen 1. FC Kaiserslautern mit A-Elf +++

Trainer Michael Köllner setzt bei der Generalprobe für den Drittliga-Auftakt am kommenden Samstag auf seine wahrscheinliche A-Elf. Vor Torhüter Marco Hiller bilden Yannick Deichmann, Leandro Morgalla, Jesper Verlaat und Philipp Steinhart die Viererkette. Auf der Sechs agiert Tim Rieder, vor ihm Martin Kobylanski und Marius Wörl auf den Halbpositionen. Über die Flügel sollen Kapitän Stefan Lex und Albion Vrenezi für Gefahr sorgen. In der Spitze will Marcel Bär seine Abschlussstärke zeigen.

Das Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern beginnt um 14 Uhr.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 07. Januar

+++ Samstagstraining ohne Cocic +++

Zum Start ins Wochenende erweist sich Michael Köllner als gnädiger Trainer. Nach einer ausgiebigen Einheit am Samstagvormittag mit Standard- und Abschlussübungen gönnt der Coach des TSV 1860 seinen Spielern einen freien Nachmittag, den die Mannschaft nach eigenen Vorlieben nutzen kann. Nächste fester Termin ist das Abendessen um 19 Uhr.

Nicht aktiv beim Training dabei war Jung-Löwe Milos Cocic. Der 19-Jährige, wegen eines Mittelfußbruchs ohnehin seit einiger Zeit schon außer Gefecht, hat nach wie vor mit Nachwirkungen der Verletzung zu kämpfen.

Der Freitag war zuvor mit einem Kinoabend ausgeklungen, der ähnlich wie der gemeinsame Spieleabend einige Tage zuvor fester Trainingslagerbestandteil bei Sechzig ist. Morgen stehen dann die beiden Testspiele gegen Kaiserslautern (14 Uhr/Ortszeit) und UTA Arad aus Rumänien (17 Uhr/Ortszeit) im Fokus. Köllner wird zwei Mannschaften jeweils 90 Minuten durchspielen lassen – so der Plan.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 06. Januar

+++ Nur eine Einheit am Samstag +++

Das Nachmittagstraining am Samstag wurde gestrichen. Somit trainieren die Löwen lediglich um 11 Uhr.

+++ Grüße aus Belek: Türkisches Fort Knox +++

Der Mensch liebt ein gesundes Maß an Sicherheit, da fühlt er sich wohl und gut aufgehoben. Sicher eben. Man kann es aber auch übertreiben wie das Personal im "Regnum Carya Hotel", das jedwede Zugänge regelt.

Die Vorgabe war, dass bei Zutritt zum Gelände mit den Trainingsplätzen eine Ausweiskontrolle erfolgt. Soweit so verständlich. Allerdings hieß es, dass die Prüfung nicht laufend nötig sei.

Naja, erster Tag, erste Kontrolle. Noch ein bisschen holprig, aber die Wartezeit wurde mit einem Tee verkürzt, der Ausweis sogar einbehalten und erst beim Verlassen rausgerückt. Wird bestimmt einfacher. Man wird sich ja regelmäßig sehen.

Zweiter Tag, zweite Kontrolle. Der Ausweis wird wieder einkassiert. Das sei halt nötig. Warum reicht nicht ein kontrollierender Blick? Aber gut. Irritierend wurde es am Ausgang. Die Plastikkarte war nun gar nicht mehr da.

Einige Funksprüche später setzte sich ein Herr mit einem Golfwagerl in Bewegung und brachte schließlich das gute Stück. Das war einfach mal an einen anderen Zugang gebracht worden. Warum? Unklar. Nur nicht aufregen.

Und wenn doch: In der Anlage ist Stressabbau auf Türkisch möglich. Eine "Hugging area" mit Bäumen ist ausgewiesen. Da kann man einfach einen grünen Riesen umarmen und sich beruhigen.

+++ Fantreffen inklusive dem ein oder andrem Bier +++

Ein Schar der treuesten Löwen-Anhänger um Allesfahrer Roman Wöll hat den TSV 1860 ins Trainingslager im türkischen Belek begleitet – und am Freitagnachmittag gab es dann auch das traditionelle Treffen mit der Mannschaft.

Neben einem gemeinsamen Gruppenfoto wurden Trikots und andere Devotionalien signiert und natürlich auch das eine oder andere Wort mit Jesper Verlaat und Co. gewechselt. Auch Trainer Michael Köllner suchte gerne den Fankontakt und stand für jede Menge Erinnerungsfotos zur Verfügung. Das eine oder andere Bier durfte auch nicht fehlen. Man gönnt sich ja sonst nichts…

+++ Badespaß nach der Vormittagseinheit +++

Der TSV 1860 legt heute wieder eine Doppelschicht ein. Nach der ersten Einheit des Tages kühlten sich die Löwen im Pool der Hotelanlage im Regnum Carya ab. Marco Hiller und Co. hatten sichtlich Spaß und förderten den Teamgeist.

Um 15.30 Uhr (Ortszeit) findet dann erneut ein Training statt, anschließend ist ein kleines Fantreffen geplant.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 05. Januar

+++ Köllner zeigt Anteilnahme am Tod von Hans Rebele +++

Meisterlöwe Hans Rebele verstarb am Mittwochabend nach einer Operation am offenen Herzen. Im Gespräch mit der AZ zeigt sich 1860-Coach Michael Köllner nun tief bewegt vom den Tod des früheren Stürmers. Lesen Sie hier mehr!

+++ Verlaat wieder im Training dabei +++

Abwehrchef Jesper Verlaat hat wie erwartet am Donnerstagvormittag wieder am Mannschaftstraining des TSV 1860 teilgenommen. Der Niederländer hatte zuvor eine Einheit wegen muskulärer Beschwerden ausgelassen. Trainer Michael Köllner reduzierte das Programm des 26-Jährigen aber noch.

Statt am Abschlussspiel teilzunehmen, absolvierte Verlaat ein leichtes, individuelles Programm mit dem Ball. Später ließ er sich bestens gelaunt noch auf ein paar Späße ein und stellte sich für Physiotherapeut Nick Wurian zum Po-Schießen zur Verfügung. Auch Köllner amüsierte sich über die Szene und machte Scherze.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 04. Januar

+++ Grüße aus Belek: Wenn Löwen reisen +++

Den Fans gefällt’s: Hier und da ein freundliches "Servus", das ebenso freundlich erwidert wird. So mancher Anhänger gehört beim TSV 1860 ja quasi auch zum Inventar. Und wer Münchens große Liebe würdig vertreten will, der sollte sich auch mit ihren treuen und so leidensfähigen Unterstützern vertragen.

Für etliche der mitreisenden Fans ist daher so ein Trainingslager-Trip gute Tradition, gehört zur Saison wie die Heimspiele im Grünwalder Stadion und der Kneipenbesuch in Giesing.

Und so ein Trip, der muss natürlich auch standesgemäß eingeläutet werden. Mit ein paar flotten Sprüchen, guter Laune und dem einen oder anderen Getränk der vereinsnahen Brauerei. Alles ein Teil von Sechzigs DNA. Na ja, die Laune ist vielleicht nicht immer so super.

Der Autor jedenfalls ist Neuling, was Löwen-Trainingslager angeht. Er hatte in der Vergangenheit immer nur dann mit Sechzig zu tun, wenn die Butter mal wieder besonders braun war. Ein Tiefpunkt vom nächsten – eigentlich nicht vorstellbaren – noch tieferen Tiefpunkt in den Schatten gestellt wurde.

Danach sieht es derzeit nicht aus, die Fans sind in Belek dabei, um zu erleben, wie die Zweitliga-Rückkehr vorbereitet wird. Aber bei 1860 weiß man ja nie...

+++ Verlaat muss erste Trainingseinheit abbrechen +++

Löwen-Abwehrboss Jesper Verlaat hat die erste Einheit im Trainingslager in Belek abgebrochen. Der Grund ist noch nicht bekannt. Die medizinische Abteilung des TSV 1860 widmete sich Verlaat umgehend, eine größere Verletzung scheint es jedoch nicht zu sein: Löwen-Coach Michael Köllner war nicht allzu besorgt, machte Scherze. Mittlerweile gab der 53-Jährige Entwarnung. Der Niederländer soll morgen wieder ins Training einsteigen.

+++ Reisinger empfängt die Löwen – zwei Einheiten am ersten Tag +++

Am Dienstagabend hat Präsident Robert Reisinger die Mannschaft um Michael Köllner am Hotel in Empfang genommen. Am heutigen ersten Trainingstag stehen für die Löwen zwei Einheiten bevor. Zunächst wird um 10.30 Uhr (Ortszeit) in Belek trainiert, am Nachmittag startet die Einheit um 15.30 Uhr.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 03. Januar

+++ Löwen brechen nach Belek auf +++

Am Dienstagmittag hebt der Flieger von München nach Antalya ab. Von dort geht es weiter nach Belek in das Regnum Carya Hotel, in welchem die Löwen eine Woche residieren werden. Insgesamt sind aktuell 11 Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele geplant.

Trainingszeiten des TSV 1860 für Belek (Ortszeit):

4. Januar 2023: 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

5. Januar 2023: 11.00 Uhr und 15.30 Uhr

6. Januar 2023: 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

7. Januar 2023: 11.00 Uhr und 15.30 Uhr

8. Januar 2023: 09.30 Uhr und 11.00 Uhr

9. Januar 2023: 11.00 Uhr

Trainer des TSV 1860: Michael Köllner. © sampics / Stefan Matzke

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 02. Januar

+++ Mit diesem Kader reisen die Löwen nach Belek +++

Am Tag vor der Abreise in die Türkei hat der TSV 1860 den Kader fürs Trainingslager bekanntgegeben. Nicht mit dabei sein werden Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl.Das Trio wird stattdessen in München bleiben und an der Grünwalder Straße trainieren. Dafür darf sich der erst 17-jährige Erion Avdija, der für die U19 aufläuft, über eine Nominierung freuen. Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Der 28-köpfige Kader im Überblick:

Tor:

Marco Hiller

Tom Kretzschmar

Jonathan Schmid

Erion Avdija

Abwehr:

Niklas Lang

Jesper Verlaat

Fabian Greilinger

Christopher Lannert

Semi Belkahia

Michael Glück

Leandro Morgalla

Phillipp Steinhart

Mittelfeld:

Tim Rieder

Erik Tallig

Martin Kobylanski

Alexander Freitag

Daniel Wein

Yannick Deichmann

Devin Sür

Nathan Wicht

Marius Wörl

Angriff:

Stefan Lex

Albion Vrenezi

Meris Skenderovic

Marcel Bär

Fynn Lakenmacher

Joseph Boyamba

Milos Cocic

