Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860: Reisinger empfängt die Löwen – zwei Einheiten am Mittwoch

Der TSV 1860 bereitet sich vom 3. bis 10. Januar in Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. Die AZ ist mit einem Reporter im Trainingslager live vor Ort – hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

München/Belek - Für den TSV 1860 geht es im neuen Jahr in den Süden. Vom 3. bis 10. Januar schwitzen die Löwen, wie im vergangenen Jahr, in Belek und bereiten sich im Wintertrainingslager auf den Rückrundenstart (14. Januar) vor.

Im AZ-Newsblog halten wir Sie mit allen News und Informationen zum Trainingslager der Löwen in der Türkei auf dem Laufenden.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 04. Januar

+++ Reisinger empfängt die Löwen – zwei Einheiten am ersten Tag +++

Am Dienstagabend hat Präsident Robert Reisinger die Mannschaft um Michael Köllner am Hotel in Empfang genommen. Am heutigen ersten Trainingstag stehen für die Löwen zwei Einheiten bevor. Zunächst wird um 10.30 Uhr (Ortszeit) in Belek trainiert, am Nachmittag startet die Einheit um 15.30 Uhr.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 03. Januar

+++ Löwen brechen nach Belek auf +++

Am Dienstagmittag hebt der Flieger von München nach Antalya ab. Von dort geht es weiter nach Belek in das Regnum Carya Hotel, in welchem die Löwen eine Woche residieren werden. Insgesamt sind aktuell 11 Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele geplant.

Trainingszeiten des TSV 1860 für Belek (Ortszeit):

4. Januar 2023: 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

5. Januar 2023: 11.00 Uhr und 15.30 Uhr

6. Januar 2023: 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

7. Januar 2023: 11.00 Uhr und 15.30 Uhr

8. Januar 2023: 09.30 Uhr und 11.00 Uhr

9. Januar 2023: 11.00 Uhr

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 02. Januar

+++ Mit diesem Kader reisen die Löwen nach Belek +++

Am Tag vor der Abreise in die Türkei hat der TSV 1860 den Kader fürs Trainingslager bekanntgegeben. Nicht mit dabei sein werden Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl.Das Trio wird stattdessen in München bleiben und an der Grünwalder Straße trainieren. Dafür darf sich der erst 17-jährige Erion Avdija, der für die U19 aufläuft, über eine Nominierung freuen. Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Der 28-köpfige Kader im Überblick:

Tor:

Marco Hiller

Tom Kretzschmar

Jonathan Schmid

Erion Avdija

Abwehr:

Niklas Lang

Jesper Verlaat

Fabian Greilinger

Christopher Lannert

Semi Belkahia

Michael Glück

Leandro Morgalla

Phillipp Steinhart

Mittelfeld:

Tim Rieder

Erik Tallig

Martin Kobylanski

Alexander Freitag

Daniel Wein

Yannick Deichmann

Devin Sür

Nathan Wicht

Marius Wörl

Angriff:

Stefan Lex

Albion Vrenezi

Meris Skenderovic

Marcel Bär

Fynn Lakenmacher

Joseph Boyamba

Milos Cocic

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Belek! Am 3. Januar bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner in die Türkei auf, wo das Team im Regnum Carya Hotel residieren wird.