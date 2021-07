Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten: Fans mit klarer Botschaft  Dressel muss bleiben

Am Donnerstagvormittag bricht der Tross des TSV 1860 ins Trainingslager nach Windischgarsten (Oberösterreich) auf. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit allen News und Hintergründen auf dem Laufenden!

me

© me

Die Löwen-Anhänger mit einer klaren Botschaft an Sechzigs Bosse.

München/Windischgarsten - Servus, Windischgarsten! Am Donnerstag startete der TSV 1860 sein Trainingslager in dem malerischen Luftkurort in Oberösterreich. Dort bereitet sich das Team von Michael Köllner bis Dienstag (6. Juli) auf die kommende Saison vor. Neben den Trainingseinheiten sind zudem zwei Testspiele gegen SV Ried (Freitag, 2. Juli) und Austria Klagenfurt (Dienstag, 6. Juli) angesetzt.

Die AZ ist mit einem Reporter in Windischgarsten vor Ort und versorgt Sie hier mit allen News und Hintergründen!

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ Dressel auf dem Fahrrad, Linsbichler und Djayo trainieren individuell +++

Mittlerweile ist auch Gorenzel am Trainingsplatz angekommen. Dressel fährt nach Auskunft von Pressesprecher Kmeth heute nur Fahrrad, verletzt sei er aber nicht. Tim Linsbichler und Johann Djayo trainieren individuell.

Individuelle Einheit für Tim Linsbichler und Johann Djayo in Windischgarsten. © me

+++ Löwen-Fans mit klarer Botschaft: Dressel muss bleiben +++

Die Löwenfans sind sich schon mal einig, was mit dem umworbenen Mittelfeld-Juwel Dennis Dressel passieren soll. Kurios: Während auf den ersten Blick alle Spieler des Kaders (23 Feldspieler und die drei Torhüter Hiller, Kretzschmar und Szekely) da sind, fehlt ausgerechnet Dressel. Ins Trainingslager ist er aber mitgereist und schon gesehen worden. Eventuell steht gerade noch ein Gespräch mit Gorenzel an, der ebenfalls noch nicht am Platz ist

Die Löwen-Anhänger mit einer klaren Botschaft an Sechzigs Bosse. © me

+++ Erste Einheit in Windischgarsten +++

Die Löwen sind gut in Windischgarsten angekommen und befinden sich auf dem Trainingsplatz. Die erste Einheit des Trainingslagers läuft.

Die erste Einheit im Trainingslager hat begonnen. © me

+++ Auf nach Windischgarsten! +++

Heute geht's für die Löwen ins Trainingslager, die Abfahrt nach Windischgarsten ist für 11 Uhr geplant. Doch mit viel Entspannung ist in Oberösterreich nicht zu rechnen, die erste Trainingseinheit ist bereits für Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) angesetzt.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Vier Spieler verpassen das Trainingslager +++

Insgesamt werden die Sechzger mit 26 Spielern und drei Torhütern nach Windischgarsten reisen. Nicht dabei sein wird neben den schon länger verletzten Marius Willsch (Schambeinentzündung), Daniel Wein (Achillessehnenreizung) und Fabian Greilinger (Syndesmosebandriss) auch Milos Cocic. Der 18-jährige Offensivspieler hat sich laut Michael Köllner am Montag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

+++ Erster Testkick noch am Mittwoch +++

Schon am Tag vor der Abreise steht für die Sechzger das erste Testspiel dieser Vorbereitung auf dem Programm. Zum Aufgalopp geht es gegen den SV Heimstetten - und das endlich wieder vor Zuschauern. Insgesamt werden rund 500 Fans im Stadion vor Ort sein, die Karten waren (wenig überraschend) innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Für diejenigen, die kein Ticket bekommen haben, gibt es allerdings gute Nachrichten: Die Partie wird im Löwen-TV, dem Youtube-Kanal der Sechzger, live gestreamt. Außerdem können Sie das Spiel wie gewohnt bei uns im AZ-Liveticker verfolgen. Anpfiff ist um 18 Uhr.

+++ Willkommen beim Löwen-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten! Am Donnerstag bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner nach Oberösterreich auf, wo auf das Team auch dieses Jahr bei seinem Partner im Hotel Dilly residieren wird.