Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Belek: Biankadi im Mannschaftstraining dabei

Der TSV 1860 bereitet sich ab 2. Januar in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vor. Die AZ ist live vor Ort – hier gibt's den Trainingslager-Newsblog aus Belek.

Zum Warmup an Tag zwei des Trainingslagers des TSV 1860 München in Belek gibt es Passübungen.

München/Belek - Merhaba Belek! Am Sonntag startet der TSV 1860 sein Trainingslager an der türkischen Riviera. Dort bereitet sich das Team von Trainer Michael Köllner bis Samstag (8. Januar) auf die Rückrunde vor. Neben den Trainingseinheiten wird es auch ein Testspiel gegen Zweitligist Hansa Rostock geben.

Hier gibt's den Trainingslager-Newsblog zum Mitlesen.

News vom 04.01.2022

+++ Biankadi wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen +++

Gute News: Merveille Biankadi ist - zumindest in den ersten Übungen - wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen

1860 spielt jetzt mit elf Mann auf ein Tor, um die Abläufe und Ballsicherheit zu schulen. Am Ende steht ein Löwe frei vor dem Kasten und soll sich im Eins gegen Eins gegen den Torhüter beweisen. Keanu Staude und Marcel Bär haben eben beide versagt, den Ball jeweils weit über den Kasten gejagt - und daher Strafliegestütze absolviert.

Elf Mann stehen vor dem Tor, dann heißt es Eins gegen Eins. © me

Von den 1860-Fans gibt es Applaus: Marcel Bär hat sich den Ball in der Drehung selbst in den Lauf gestreichelt, Maß genommen - und in die Ecke verwandelt. Danach staubt auch Tim Linsbichler erfolgreich ab und darf sich über "Linsi"-Rufe von der Tribüne freuen.

+++ Zwei Trainingseinheiten am Dienstag +++

Auch am Dienstagmorgen trainiert die Mannschaft von Michael Köllner in Belek. Um 9 Uhr deutscher Zeit beginnt das erste Training, um 13.30 (MEZ) findet die zweite Einheit statt.

News vom 03.01.2022

+++ Grüße aus Belek von 1860-Reporter Matthias Eicher +++

Liebe Löwen-Fans, liebe AZ-Leser! Aufgepasst: Sie kennen sicher den Spruch: "Den Löwen hinterher", oder? Nachdem ich auf dem Weg nach Belek zum wiederholten Male den Sechzgern hinterherreise, gilt es, sich auch am Begriff "Trainingslager" ein Beispiel zu nehmen.

Die Mission bei all dem Essen vom Buffet: Bloß keine Wampe nach Giesing exportieren! Tag eins, Vormittagseinheit, vor dem Frühstück: rauf aufs Laufband. Auch zwei Gleichgesinnte sind im hoteleigenen Fitness-Studio anzutreffen: Pressesprecher Rainer Kmeth, der einen Morgenlauf absolvierte, und Torhüter-Bruder Felix Hiller, der seine Muckis an den Geräten dick machte.

Und bei mir? Acht Kilometer, vierzig Minuten. Ein solider Fünfer-Schnitt. Muss noch Luft nach oben bleiben, oder? Nach getaner Schreib-Arbeit folgt der zweite Streich. Krafttraining. Versprochen! Wobei wir bei Ihnen wären, liebe Leser: Wie wär’s, wenn Sie mitmachen? Rein in die Trainingsklamotten und schwitzen. Wie die Löwen. Zwar auch ohne Aufstiegsgarantie. Doch die Gesundheit wird es Ihnen danken...

+++ Personal-Update: So steht's um Biankadi, Wein und Co. +++

Angreifer Merveille Biankadi verpasste die erste Mannschaftseinheit in Belek aufgrund muskulärer Probleme und trainierte stattdessen individuell. Gemeinsam mit Athletiktrainer Matthias Luginger absolvierte er einen Parcours mit Passübungen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er in absehbarer Zeit auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Merveille Biankadi absolvierte am Vormittag mit Athletiktrainer Matthias Luginger einen Parcours mit Passübungen. © me

Nathan Wicht, der schon seit mehreren Wochen krankheitsbedingt fehlt, ist übrigens nicht mit ins Trainingslager gereist. Selbiges gilt für Daniel Wein. Bei letzterem hatte 1860 bis zuletzt gehofft, dass er mitreisen könnte. Aufgrund von Problemen am Fuß ist "Vino" allerdings zur Behandlung in München geblieben. Ein Comeback des gebürtigen Münchners am 15. Januar gegen den Tabellen-Nachbarn SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr) dürfte sich damit zerschlagen.

Neuigkeiten gibt es auch bei Kevin Goden. Der Flügelspieler, der sich selbst bereits in der Hinrunde mit Corona infiziert hatte und mittlerweile geimpft ist, hatte zuletzt Kontakt zu einer Corona-infizierten Person und ist ebenfalls in München geblieben. Sollte es sich dabei um die Omikron-Variante handeln, wird er trotz Impfung und Genesenen-Status für 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Bei einer der anderen Varianten könnte er sich nach fünf Tagen freitesten.

+++ 22 Spieler bei erster Einheit dabei, Biankadi trainiert individuell +++

22 Spieler, drei Torhüter (Hiller, Kretzschmar, Szekely) und ein Löwe, der individuell trainiert: Merveille Biankadi (muskuläre Probleme) dreht alleine und mit Ball am Fuß seine Runden um den Platz.

Merveille Biankadi kann nur individuell trainieren. © me

Ca. 50 Fans sind auch schon hier und schauen den Löwen zu, weitere sollen noch anreisen. Michael Köllner beginnt die Einheit an der Taktiktafel. Danach startet das Training mit einem Warm-Up-Spiel. Die Löwen passen sich die Bälle zu - mit ihren Pranken. Köllner lässt seine Mannschaft aber auch schon hier in der richtigen Formation auflaufen.

Heißt: Belkahia und Steinhart flankieren Abwehrchef Salger, davor Deichmann, Dressel, Neudecker, Greilinger im Mittelfeld und an vorderster Front das Duo Bär/Lex. Der Gegner: Lang, Moll, Morgalla - Mannhardt, Cocic, Freitag, Tallig, Staude - Linsbichler, Knöferl. Djayo und Gresler agieren grade als Zielspieler hinter den Linien.

Nach diversen Passübungen, einem Spiel mit nur einem erlaubten Ballkontakt pro Spieler und ohne Tore stand zum Ende der Einheit noch Krafttraining auf dem Platz.

Rund 50 Fans sind schon in Belek und unterstützen die Löwen. © me

+++ Zwei Trainingseinheiten am Montag +++

Nach dem Aktivierungsprogramm am Sonntagabend bittet Michael Köllner am Montag um 8.30 Uhr deutscher Zeit die Mannschaft zum ersten offiziellen Training in Belek auf den Platz. Nach einem Mittagessen folgt um 13.30 Uhr (MEZ) die zweite Einheit des Tages.

+++ "Feindlicher" Empfang für die Blauen in Belek +++

Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr checkten sie im Hotel "Sueno Deluxe Belek" ein, die Löwen – doch für einen hartgesottenen Sechzger-Fan hatte die Ankunft von Trainer Michael Köllner und seiner Mannschaft einen fatalen Fehler: "Was hat denn dieser rote Bogen da zu suchen? Haben’s da koan blauen g’habt?", maulte er über den "feindlichen" Empfangsbereich. Nachdem das türkische Teamhotel der Blauen dreisterweise keine Rücksicht auf die Vereinsfarben der Giesinger nahm, trudelte wenigstens Linksverteidiger Phillipp Steinhart stilecht mit einer blauen Maske ein. Torhüter Marco Hiller trug ein weißes Modell, was den erschütterten Anhänger etwas befriedet haben dürfte. Der TSV-Tross hatte trotz der späten Ankunft übrigens noch nicht Feierabend: Köllner ordnete trotz der unchristlichen Zeit noch eine Aktivierung im hoteleigenen Fitness-Studio an. Was wohl Sascha Mölders dazu gesagt hätte? In den kommenden sechs Tagen gilt es für die Blauen nun, ordentlich zu schwitzen – hoffentlich ohne Zornesröte im Gesicht.

Das Trainingslager-Hotel des TSV 1860 in Belek. © me

News vom 02.01.2022

+++ Ohne Wein und Goden nach Belek, Youngster Morgalla dabei +++

Gegen 13 Uhr startete die Maschine Richtung Antalya. Allerdings ohne Mittelfeldspieler Daniel Wein sowie Rechtsverteidiger Kevin Goden an Board.

Wein hatte zuletzt mit einer Fußverletzung zu kämpfen und fehlte seit Ende November. Goden ist Kontaktperson und muss daher auf das Trainingslager verzichten.

Junglöwe Leandro Morgalla ist dafür wie geplant mit in die Türkei geflogen. Dort kann das Innenverteidiger-Talent (17) Trainer Michael Köllner zeigen, was es kann.

+++ Löwen reisen nach Belek, Ankunft gegen 20 Uhr +++

Um 13.10 Uhr hebt die Mannschaft von Michael Köllner ab Richtung Antalya. Dort wird sie gegen 18 Uhr erwartet, zwei Stunden später ist die Ankunft im Teamhotel geplant.

Das Trainingslager Hotel des TSV 1860 in Belek. © me

An der türkischen Riviera sind insgesamt zehn Trainingseinheiten geplant, ehe es am 8. Januar wieder zurück nach München geht.

News vom 01.01.2022

+++ Auch Türkgücü reist am Sonntag nach Belek +++

Neben dem TSV 1860 bricht morgen auch Türkgücü ins Trainingslager nach Belek auf. Der Stadtrivale bleibt allerdings drei Tage länger an der türkischen Riviera. Erst am 11. Januar geht es für den Drittliga-Konkurrenten der Löwen zurück nach München. In Belek bestreitet das Team von Neu-Coach Andreas Heraf Testspiele gegen eine türkische sowie eine rumänische Auswahl.

Am 22. Januar kommt es in der 3. Liga zum Stadtduell zwischen Türkgücü und 1860.

News vom 31.12.2021

+++ "Risiken deutlich zugenommen": Schalke sagt Trainingslager ab +++

Der TSV 1860 ist nicht der einzige Verein, der ins Trainingslager nach Belek reist. Auch die Zweitligisten FC Hansa Rostock und FC Schalke 04 haben bzw. hatten einige Tage in der Türkei geplant.

Denn zumindest die Schalker haben ihre Reise nun offiziell abgesagt! "In den vergangenen Tagen mussten wir allerdings feststellen, dass die Risiken der Reise deutlich zugenommen haben und den möglichen Nutzen übersteigen. Wir müssen unserer Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern gerecht werden", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung. Nun bereitet sich die Mannschaft in Gelsenkirchen auf die Rückrunde vor.

Der TSV 1860 und Rostock planen weiterhin mit einer Reise nach Belek – beide Mannschaften absolvieren in der Türkei ein Testspiel gegeneinander.

+++ Willkommen im Löwen-Newsblog +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Belek! Anders als in den vergangen Jahren steuern die Löwen in diesem Winter die Türkei an, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Von Sonntag an wird die Elf von Michael Köllner im Hotel Sueno Deluxe residieren und dort sechs Tage für die Rückrunde schwitzen.