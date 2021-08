"Möchte im Winter verlängern": Marco Hiller hat mit dem TSV 1860 noch viel vor

Marco Hiller läuft seit 2008 für den TSV 1860 auf. Geht es nach ihm, soll dies auch noch in den nächsten Jahren der Fall sein – der Löwen-Keeper strebt eine Vertragsverlängerung im Winter an.

München - Klares Bekenntnis von Sechzigs Nummer eins: Marco Hiller sieht seine Zukunft bei den Löwen und strebt schnellstmöglich eine Verlängerung seines im Sommer 2022 auslaufenden Kontrakts bei TSV 1860 an.

Der 24-Jährige möchte "bei 1860 im Winter verlängern und dann bald mit den Löwen in einer anderen Liga spielen", spricht Hiller im Interview mit der " "-Zeitung Klartext. "Ich bin noch jung, ich bin Torwart. Klar träumt jeder Profi von der Bundesliga.“

Marco Hiller: "Unsere Mannschaft ist der Held"

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit will der Löwen-Keeper, der seit 2008 für 1860 aktiv ist, mit seinem Team in dieser Saison neu angreifen. "Wir können selbstbewusst sein, haben keinen Knacks aus der letzten Saison bekommen. Unsere Mannschaft ist der Held", erklärt der gebürtige Gröbenzeller.

Am vergangenen Freitag war aber eindeutig Hiller der Held auf Giesings Höhen: Auf das bittere Ende in der vergangenen Saison folgte ein umso stärkeres Comeback im Pokal gegen Darmstadt 98. "Da ist schon ein großer Druck von mir abgefallen", so Hiller. "Ich bin nervenstark, und auf mich kann man sich verlassen."

Sechzigs Keeper, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Löwen durch seine frühe rote Karte einen Bärendienst erwiesen hatte, feierte im DFB-Pokal sein Saisondebüt. Im Elfmeterschießen behielt der "Killer-Hiller" erneut starke Neven und sorgte für den Einzug in die zweite Runde. Geht es nach dem 24-Jährigen heißt das Wunschlos jetzt Borussia Dortmund.