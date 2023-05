Löwen-Youngster verletzt: Morgalla verlässt unter Tränen das Feld

Der umworbene Youngster des TSV 1860 verletzt sich gegen Freiburg. "Ich hoffe, es ist nichts Gravierendes", sagt Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci.

München - Es ist eine dieser Geschichten, wenn ein Sieg einen bittersüßen Beigeschmack bekommt: Es lief die 66. Minute im Heimspiel des TSV 1860 am Samstag gegen den SC Freiburg II (1:0), da musste Verteidiger-Toptalent Leandro Morgalla ausgewechselt werden.

Auch auf der Bank war Morgalla noch sichtlich mitgenommen. © imago/Ulrich Wagner

Morgalla-Verletzung: Wie schlimm steht es um den Youngster?

Zuerst hielt sich der 18-Jährige seine linke Schulter, an der er sich verletzt hatte, dann bedeckte er sein Gesicht und marschierte unter Tränen vom Rasen. "Er hat sich an der Schulter verletzt", erklärte Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Spiel, konnte aber noch keine Prognose über eine mögliche Ausfallzeit geben: "Ich hoffe, dass es nix Gravierendes ist und keine Bänder lädiert sind."

Wäre dies der Fall, könnte es bereits das letzte Saisonspiel des Junglöwen – und im Falle eines Verkaufs in die Bundesliga – möglicherweise sogar seine letzte Partie im 1860-Trikot überhaupt gewesen sein. "Ich wünsche mir, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzfähig ist", sagte Jacobacci weiter. Mit einer Diagnose ist erst am Montag zu rechnen.