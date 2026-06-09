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Löwen-Krisen-Gipfel bei Krause! Was der OB am Mittwoch besprechen will

Dieser Tage ist 1860-Präsident Gernot Mang Dauergast im Rathaus. Die AZ erklärt, was die Löwen mit der Stadt zu klären haben. Und wie sich Dominik Krause jetzt einschaltet.
Felix Müller
Felix Müller
Krischan Kaufmann |
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Dominik Krause (Grüne) lädt die Löwen zum Gipfel ins Rathaus. (Archivbild)
Dominik Krause (Grüne) lädt die Löwen zum Gipfel ins Rathaus. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

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