Exklusiv Löwen-Krisen-Gipfel bei Krause! Was der OB am Mittwoch besprechen will

Dieser Tage ist 1860-Präsident Gernot Mang Dauergast im Rathaus. Die AZ erklärt, was die Löwen mit der Stadt zu klären haben. Und wie sich Dominik Krause jetzt einschaltet.

09. Juni 2026 - 16:15 Uhr

Dominik Krause (Grüne) lädt die Löwen zum Gipfel ins Rathaus. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa