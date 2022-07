"Großer Vorfreude": 1860-Investor Ismaik voller Zuversicht auf neue Drittliga-Saison

Vor dem ersten Spiel des TSV 1860 in der Saison 2022/23 hat sich Löwen-Investor Hasan Ismaik zu Wort gemeldet.

München - Es geht wieder los! Den Drittliga-Start gegen Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport/ARD und im AZ-Liveticker) nahm sich Löwen-Investor Hasan Ismaik zum Anlass, um auf die Saison des TSV 1860 vorauszublicken.

"Ich bin in großer Vorfreude auf die neue Saison. Die Arbeit der letzten Wochen und Monate haben mich stolz gemacht, wie akribisch, geräuschlos, zielorientiert und souverän unser TSV 1860 an seiner Zukunft gearbeitet hat", schrieb der Jordanier auf Facebook.

Ismaik: "Wir unterstützen diesen eingeschlagenen Weg"

"Dass alles nach dem Wunsch der sportlichen Leitung umgesetzt werden konnte, ist ein Produkt einer vorbildlichen und intensiven Teamarbeit." Die neuformierte 1860-Mannschaft erweckte in den Vorbereitungsspielen laut des Jordaniers "den Eindruck, dass sie in dieser Saison ganz genau weiß, was sie will".

Einen speziellen Dank richtete Ismaik an Michael Köllner, "der aufgrund seiner Persönlichkeit eine Sonderrolle bei 1860 einnimmt", aus. Auch die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Sechzger wurden in seinem Beitrag lobend erwähnt. "Wir als HAM unterstützen diesen eingeschlagenen Weg. Jeder bei 1860 sollte diesen Kurs unterstützen", erklärt Sechzigs Investor. Von einem möglichen Erfolg des Drittligisten werde der ganze Verein profitieren. "Deswegen bitte ich Euch, dass das vielzitierte Gemeinsam nicht nur geschrieben, sondern auch gelebt wird", so Ismaik.

Stadionfrage: Ismaik fordert aktives Handeln der Vereinsführung

Abschließend ging der 44-Jährige in seinem Statement noch auf die Stadionthematik rund um den Ausbau des Grünwalder Stadions ein. Die Planung müsse selbst in die Hand genommen werden, "und nicht darauf warten, was Dritte mit uns planen". Ismaik möchte nicht, "dass sich 1860 auf Jahrzehnte für ein umgebautes Grünwalder Stadion verpflichtet, in dem unser Verein nicht wachsen kann - weder finanziell noch sportlich".

Von der Vereinsführung fordere er, endlich konsequentes Handeln und die Wahl eines anderen Stadionwegs. "Ich kann die Fans verstehen, die auf Tradition und Heimatgefühle pochen, doch unser Klub muss konkurrenzfähig sein, und das schaffen wir nur, wenn wir uns gemeinsam nach vorne entwickeln. Dazu gehört auch Offenheit und Flexibilität in der Stadionfrage", so Ismaik.