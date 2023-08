Dritte Liga live: TSV 1860 gegen VfB Lübeck im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gelungenen Saisonstart steht der 3. Spieltag in der 3. Liga an. Der TSV 1860 trifft auf den VfB Lübeck. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 22. August live mitverfolgen können.

21. August 2023 - 14:03 Uhr | AZ

Magenta Sport überträgt das Heimspiel des TSV 1860 gegen den VfB Lübeck im Livestream. (Symbolbild) © imago images/Ulrich Wagner

München - Nur drei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen Duisburg steht für den TSV 1860 die nächste Ligapartie auf dem Programm. In der Englischen Woche empfangen die Löwen Aufsteiger VfB Lübeck im Grünwalder Stadion. Anpfiff der Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck ist am Dienstag, 22. August, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 3. Liga live: Wird das Spiel TSV 1860 gegen den VfB Lübeck im Free-TV gezeigt? Die Partie des TSV 1860 gegen Lübeck wird dieses Mal nicht im Free-TV gezeigt. TSV 1860 München gegen VfB Lübeck: Das Spiel im Livestream Das Spiel der Löwen gegen Lübeck ist im Livestream von Magenta Sport zu sehen. 3. Liga: TSV 1860 München gegen VfB Lübeck im AZ-Liveticker Die Begegnung des zweiten Spieltags der Dritten Liga zwischen den Sechzgern und dem VfB Lübeck können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.