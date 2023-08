Dritte Liga live: MSV Duisburg gegen den TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gelungenen Saisonstart steht der zweite Spieltag in der 3. Liga an. Der TSV 1860 trifft auf den MSV Duisburg. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 19. August live mitverfolgen können.

19. August 2023 - 09:18 Uhr | AZ

Die zweite Drittliga-Partie der Löwen in der neuen Saison wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/Zink

München - Nach der DFB-Pokal-Pause geht es für den TSV 1860 wieder ans Eingemachte. Nach dem 2:0-Erfolg zum Liga-Auftakt gegen Waldhof Mannheim können die Löwen am zweiten Spieltag der Dritten Liga mit breiter Brust die Reise zum MSV Duisburg antreten. In der Schauinsland-Reisen-Arena stehen sich dann mit den Zebras und den Löwen erneut zwei Traditionsvereine gegenüber. Anpfiff der Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München ist am Samstag, 19. August, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Dritte Liga live: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München im Free-TV Die Partie des TSV 1860 in Duisburg wird im Free-TV gezeigt: Der BR überträgt das Spiel ab 14 Uhr live. MSV Duisburg gegen TSV 1860 München: Das Spiel im Livestream Das Spiel der Löwen gegen die Zebras aus Duisburg ist auch im Livestream von Magenta Sport zu sehen. Dritte Liga: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München im AZ-Liveticker Die Begegnung des zweiten Spieltags der Dritten Liga zwischen den Sechzgern und dem MSV Duisburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.