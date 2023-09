Dritte Liga live: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 im TV, Liveticker und Livestream

Der sechste Spieltag der 3. Liga steht an! Der TSV 1860 reist zum Bayern-Derby nach Ingolstadt. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 16. September live mitverfolgen können.

München - Nach dem deutlichen 8:0-Erfolg im Toto-Pokal bei der DJK Hain steht für die Löwen nun wieder der Liga-Alltag an. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist für den TSV 1860 München beim FC Ingolstadt wieder ein Sieg notwendig, wollen die Sechzger nicht den Anschluss an die obere Tabellenregion verlieren.

Auch bei den Schanzern verläuft die bisherige Saison nicht nach Wunsch. Nach fünf Spielen steht nur ein Sieg bei drei Niederlagen und einem Remis zu Buche.

Die letzte Begegnung, am 30. Spieltag der abgelaufenen Saison im April, konnten die Löwen in Ingolstadt mit 3:1 für sich entscheiden. Gelingt dem TSV 1860 auch diesmal der so wichtige Sieg in der Fremde?

Anpfiff der Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und den Löwen ist am Samstag, 16. September, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Dritte Liga live: Wird das Spiel FC Ingolstadt gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Die Partie des FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 wird nicht im Free-TV gezeigt.

FC Ingolstadt gegen TSV 1860: Das Spiel im Livestream

Das Spiel der Löwen beim FC Ingolstadt gibt es im Livestream von Magenta Sport zu sehen.

Dritte Liga: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und den Sechzgern können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.