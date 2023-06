Der Trainingslager-Newsblog des TSV 1860 aus Windischgarsten

Vom 28. Juni bis zum 4. Juli absolvieren die Löwen ihr Trainingslager in Windischgarsten. Es gibt für die TSV-1860-Profis schweißtreibende Einheiten und Testspiele im Wettkampfmodus. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und berichtet im Newsblog.

Windischgarsten – Für den TSV 1860 München beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in Oberösterreich. Am 28. Juni machen sich die Kicker aus Giesing auf, um in Windischgarsten ihr Trainingslager zu absolvieren.



Nicht nur viele Fans zieht es mit in die Alpenrepublik. Auch der AZ Reporter ist vor Ort. Er muss keine schweißtreibenden Einheiten mitmachen, sondern berichtet im Trainingslager-Newsblog des TSV 1860.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 27. Juni

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog! +++

Bevor es in die Berge geht, steht am 28. Juni noch ein Testspiel beim FC Tittling an. Der TSV-Tross macht sich dann nach Abpfiff gegen 20 Uhr auf in Richtung Österreich. Rund 170 Kilometer sind es nach Windischgarsten. Fast 100 Kilometer weniger, als wenn man direkt aus München starte würde.

Die Termine im TSV 1860 Trainingslager 2023