Der Newsblog des TSV 1860 aus Windischgarsten: Theorie statt Praxis – kein Training am Vormittag

Vom 28. Juni bis zum 4. Juli absolvieren die Löwen ihr Trainingslager in Windischgarsten. Es gibt für die TSV-1860-Profis schweißtreibende Einheiten und Testspiele im Wettkampfmodus. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und berichtet im Newsblog.

Am Samstagvormittag steht die Theorie im Vordergrund: Löwen-Chefcoach Maurizio Jacobacci im Trainingslager in Windischgarsten.

Windischgarsten - Für den TSV 1860 beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in Oberösterreich. Am Mittwoch (28. Juni) haben sich die Kicker aus Giesing aufgemacht, um in Windischgarsten ihr Trainingslager zu absolvieren.

Nicht nur viele Fans zieht es mit in die Alpenrepublik. Auch der AZ-Reporter ist vor Ort. Er muss keine schweißtreibenden Einheiten mitmachen, sondern berichtet im Trainingslager-Newsblog des TSV 1860.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ Kein Löwen-Training am Vormittag: Mannschaft arbeitet im Hotel +++

Planänderung am Samstag: Anders als ursprünglich vorgesehen, gibt es am Vormittag nun doch keine Trainingseinheit für die Löwen-Profis. Trainer Maurizio Jaccobacci hat sich entschieden, mit der Mannschaft im Hotel zu arbeiten und sich auf die Theorie zu konzentrieren. Den Nachmittag haben die Spieler dann zur freien Verfügung. Am Abend steht der obligatorische Fan-Abend auf dem Programm.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Grüße aus Windischgarsten: Gerlinde Kaltenbrunner und Jacobaccis Nichtaufstieg +++

Die Löwen wollen hoch hinaus, das ist hinlänglich bekannt. Günther Gorenzels Satz "Die Bundesliga ist für Sechzig München nur eine Frage der Zeit" sollte ihm genauso auf die Füße fallen wie Michael Köllners Versicherung: "Im Mai werden wir etwas Großes feiern!"

Kreativ war Sechzigs inzwischen abgewanderte Sportliche Leitung, das muss man Gorenzel und Köllner aber schon lassen. Auch hier im Trainingslager in Windischgarsten, das Gorenzel durch den für Sechzig kostenlosen Deal erst eingefädelt hatte. Da marschierte 1860 im vergangenen Sommer unter der Anleitung von Köllner und Gorenzel auf einen Berg. Mit der Bergbahn ging’s schnell hinauf, ganz nach dem Motto: "Jetzt steing’ma auf! Ein herrliches Panorama droben, wo man in voller Mannschaftsstärke einen herrlichen, leichten Panoramaweg zur Wurzeralm marschierte. Einziges Problem mit Blick auf den nachfolgenden, holprigen Saisonverlauf: Wie in der Tabelle halt auch, ging’s für 1860 schnell wieder steil bergab.

Im Jahr davor, also der Spielzeit 2021/22, stieg der TSV sogar in die Aufstiegstheorie ein, wie eine gewisse Gerlinde Kaltenbrunner in die Steilwand: 1860 zog sich das Museum der Extrembergsteigerin rein, die als erste Frau alle Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hatte.

Und was machen die Löwen? Heuer steht keine Bergtour auf dem Programm, auch kein Gang zu Gerlinde Kaltenbrunner ins Museum. Cheftrainer Maurizio Jacobacci hat, zumindest in dieser Hinsicht, einen Nichtaufstiegsplan. Der einzige Ort, an dem er seine Kicker nebst der Unterkunft sehen möchte, ist der grüne Rasen. Wer weiß, vielleicht ist der volle Fokus auf den Platz ja gar nicht so verkehrt.

Ob sich Sechzig mit Aufstieg, Abstieg oder doch dem Niemandsland beschäftigen muss? Vorhang auf, Saison 2023/24.

Grüße aus Windischgarsten

von Matthias Eicher

+++ 0:3-Pleite: Löwen verlieren Testspiel gegen die SV Ried +++

Der TSV 1860 muss im ersten Testspiel im Trainingslager in Windischgarsten eine 0:3-Niederlage gegen die SV Ried hinnehmen. Immerhin die neuen Auswärtstrikots wissen zu gefallen. Lesen Sie hier mehr dazu!

Die Löwen um Neuzugang Tarsis Bonga (M.) bei der Vormittagseinheit am Freitag. © sampics/Augenklick

+++ Vormittags-Einheit: Jacobacci lässt seine Löwen schwitzen – Bonga sticht heraus +++

Die Löwen befinden sich grade wieder auf dem Trainingsplatz. Nach dem Aufwärmen und einer Taktik-Lektion von Trainer Jacobacci geht es an ein kleines Spielchen auf ein großes Tor auf das halbe Spielfeld, um die Vorgaben umzusetzen. Anschließend wird die Gruppe geteilt: die eine Hälfte übt Spielzüge und Pressingverhalten ein, die andere trainiert Freistöße aus dem Halbfeld und Torabschluss.

Auffällig: Der Hüne Tarsis Bonga sticht aufgrund seiner 1,96 Meter heraus, verfügt aber auch über eine gute Technik und eine ordentliche Antrittsschnelligkeit. Nach AZ-Informationen ist er vorrangig auf dem Flügel eingeplant und eben nicht als Sturmtankt, obwohl er auf dieser Position auch auflaufen könnte.

+++ Junglöwen-Alarm in Windischgarsten +++

Torhüter Maximilian Rothdauscher (19), die Verteidiger Mason Judge (21) und Daniel Winkler (20), Sechser Tim Kloss (19) und Damjan Dordan (20), Mann fürs defensive oder zentrale Mittelfeld, dürfen mitmischen und sich teils sogar Hoffnungen machen, auch nach dem Trainingslager bei den Profis reinschnuppern zu dürfen.

+++ "Wir sind Löwen!": Mentalcoach Iemma legt los +++

Gleich an seinem ersten vollen Tag hatte Jacobacci-Vertrauter und Mentalcoach Giovanni Iemma seinen ersten großen Auftritt: Er ließ die Spieler Liegestütze machen, sich in einem Kreis aufstellen und an den Händen halten. Sie sollten dabei einen Einheit bilden und Iemma, der an mehreren Spielern rüttelte, um keinen Preis hindurchlassen.

Das Highlight bildete eine brüllende Ansage des ehemaligen Profiboxers, die die Mannschaft mitmachen sollte: "Wir sind Löwen!", hallte es durch das "Dilly-Resort".

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 29. Juni

+++ Grüße aus Windischgarsten: Die erste Plauderei in der "Plauderei" +++

Sieh an, Hotelier Horst Dilly hat fertig. Im Sommer 2022 stand neben dem bisherigen Bauten des "Dilly-Resorts" ein Mordstrum-Rohbau, jetzt erstrahlt der neue Trakt des Luxus-Anwesens in neuem Glanz.

Ein riesengroßer, hochmoderner und schicker Rezeptionsbereich, ein sympathischer Mitarbeiter, der die AZ freundlicherweise direkt mit einem Kaffee empfängt. So lässt es sich arbeiten in der "Plauderei".

Die Bar-Ecke, die diesen Namen trägt, soll der Urgroßmutter Waldtraud Dilly und dem Urgroßvater Horst Dilly Senior gewidmet sein, die Pionierarbeit geleistet haben.

"Es soll ein Platz des Zusammenseins und ein Treffpunkt der guten alten traditionellen Kommunikation sein – gemeinsam ein gepflegtes Bier oder ein gutes Glaserl Wein aus unseren Weinkellern", preisen die Dillys das Eckerl an. Was wohl die Schnaps-Löwen der alten Saison, inzwischen alle abgewandert, hier getrieben hätten?

Im Hier und Jetzt plauderte Neulöwe Marlon Frey nach dem ersten Trainings des Tages und nach seinem ersten Mittagessen über den Wechsel zu den Sechzgern. "Ich bin vom Typ her eher ein Musterprofi. Professionalität und Ernährung sind sehr wichtig", stellte der Ex-Duisburger vorsichtshalber gleich einmal klar, um hinterherzuschieben: "Als Düsseldorfer kommt man am Karneval nicht vorbei." Aber nur, wenn es zeitlich gehe!

Löwen-Neuzugang Marlon Frey gab sein erstes Interview in der "Plauderei". © sampics/Augenklick

Privat sei die rheinländische Frohnatur "ein Familienmensch und ein positiver Typ." Klingt ganz danach, als könnten Zimmerkollege Julian Guttau und Co. den neuen Strategen gut gebrauchen im unruhigen Sechzger-Kosmos.

Herr Frey, besten Dank für diese erste, kleine Plauderei – hier in Dillys Plauderei.

Grüße aus Windischgarsten

von Matthias Eicher

+++ Zwei Einheiten am Tag, zwei Testspiele, ein Fanabend: Das ist der Fahrplan fürs 1860-Trainingslager +++

Die Löwen werden im Trainingslager in Windischgarsten ordentlich ins Schwitzen kommen, wie der Fahrplan von Trainer Maurizio Jacobacci zeigt. Jeden Tag soll zweimal trainiert werden – außer an den beiden Testspieltagen. Vor den beiden Partien wird "nur" vormittags trainiert. Im Kick gegen den SV Ried am Freitag werden zudem die neuen Auswärtstrikots der Sechzger zum ersten Mal zu sehen sein. Die alten Auswärts-Leiberl wanderten derweil als Schenkung an den letzten Testspielgegner FC Tittling.

Der Samstag ist trainingsfrei, eine Teambuildingmaßnahme ist nicht geplant. Dafür gibt es wieder den Fanabend im "Salettl". Hier werden die Neuzugänge zum Mikrofon greifen und Gesangseinlagen für den Einstand zum Besten geben. Für die 1860-Fans besteht wieder die Möglichkeit, ihren Idolen ganz nahezukommen – und vor allem die Neulöwen ausgiebig kennenzulernen.

+++ Überraschender Neuzugang für 1860: Motivationskünstler Giovanni Iemma soll für neue Stimmung sorgen +++

In der vergangenen Saison wurde dem TSV 1860 zum Verhängnis, dass sie immer wieder Führungen und aussichtsreiche Ausgangspositionen hergab. Symbolisch dafür das 2:2 in Zwickau am letzten Spieltag, als Milos Cocic in Minute 89 noch das Remis rettete.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Solche Spiele sollen ab kommender Saison der Vergangenheit angehören. Um dieses Problem anzugehen, hat sich Maurizio Jacobacci besondere Unterstützung geholt: Giovanni Iemma war von 1999 bis 2009 Profiboxer. Im Anschluss an die Karriere ging er ins Coaching und arbeitete bereits beim FC Schaffhausen und dem SC Kriens mit Jacobacci zusammen. Heute, als 54-Jähriger, motiviert Iemma Touristen am Strand zu Liegestützen, widmet sich auf seinen Plattformen der Religion oder lässt es auf Partys krachen.

Von der Statur her ist Iemma genauso, wie man sich einen erfahrenen Mentaltrainer vorstellen würde: groß, muskelbepackt und mit vielen Tattoos sowie einer äußerst tragfähigen Stimme. Im Trainingslager in Windischgarsten soll er den Löwen wieder ihren Raubtierinstinkt antrainieren.

+++ Löwen-Tross im Trainingslager angekommen: Zwei Einheiten am Donnerstag +++

Willkommen zurück in Windischgarsten, liebe Löwen! Gestern Abend gegen 22.30 Uhr hat der Tross der Sechzger im Hotel Dilly Quartier bezogen. Einige der Spieler kennen das Resort noch aus dem vergangenen Jahr, für andere ist es der erste Aufenthalt in Oberösterreich.

Zeit zur Regeneration gibt es nach dem 12:0-Sieg beim FC Tittling gestern aber nicht. Trainer Maurizio Jacobacci bittet seine Jungs heute gleich zwei Mal auf den Trainingsplatz. Die erste Einheit beginnt um 10.15 Uhr, die zweite um 15 Uhr. Morgen steht schon das nächste Testspiel gegen den SV Guntamatic Ried (17 Uhr) an.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 28. Juni

+++ Kantersieg in Tittling: 1860 reist nach Schützenfest ins Trainingslager +++

Nach dem mageren 0:0 am vergangenen Sonntag beim TSV Wasserburg feiert der TSV 1860 seinen ersten Sieg in dieser Sommer-Vorbereitung. Am Mittwochabend setzten sich die Löwen deutlich mit 12:0 bei Kreisligist FC Tittling durch.

Nach dem Spiel gibt's im Vereinsstüberl noch ein gemeinsames Essen, dann reist der Löwen-Tross ins Trainingslager nach Windischgarsten. Die Ankunft ist für 22.45 Uhr geplant.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 27. Juni

+++ Neuzugang Starke mit im Trainingslager dabei +++

Kurz vor dem Trainingslager-Start hat der TSV 1860 am Mittwochmorgen seinen nächsten Neuzugang bekanntgegeben: Manfred Starke spielt künftig für die Löwen. Der 32-Jährige ist bereits bei der Trainingseinheit am Vormittag dabei und wird auch mit ins Trainingslager reisen.

Zudem machten die Löwen am Dienstag die Verpflichtungen von Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga offiziell.

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Bevor es in die Berge geht, steht am 28. Juni noch ein Testspiel beim FC Tittling an. Der 1860-Tross macht sich dann nach Abpfiff gegen 20 Uhr auf in Richtung Österreich. Rund 170 Kilometer sind es nach Windischgarsten. Fast 100 Kilometer weniger, als wenn man direkt aus München starte würde.

Die Termine im TSV 1860 Trainingslager 2023