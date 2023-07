Der Newsblog des TSV 1860 aus Windischgarsten: Pfeifer begeht sein dreijähriges Löwen-Jubiläum

Vom 28. Juni bis zum 4. Juli absolvieren die Löwen ihr Trainingslager in Windischgarsten. Es gibt für die TSV-1860-Profis schweißtreibende Einheiten und Testspiele im Wettkampfmodus. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und berichtet im Newsblog.

Windischgarsten - Für den TSV 1860 beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in Oberösterreich. Am Mittwoch (28. Juni) haben sich die Kicker aus Giesing aufgemacht, um in Windischgarsten ihr Trainingslager zu absolvieren.

Nicht nur viele Fans zieht es mit in die Alpenrepublik. Auch der AZ-Reporter ist vor Ort. Er muss keine schweißtreibenden Einheiten mitmachen, sondern berichtet im Trainingslager-Newsblog des TSV 1860.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 4. Juli

+++ Drei Jahre Pfeifer bei 1860: "Fruchtbarer Nährboden" +++

Drei Jahre ein Löwe: Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer begeht sein dreijähriges Jubiläum als Boss der KGaA. "Drei Jahre – die Zeit ist wie im Flug vergangen, ich bin weiterhin sehr stolz, für Sechzig München arbeiten zu dürfen und zu können", sagte der 42-Jährige im Trainingslager in Windischgarsten: "Ich bin mir der sehr großen Verantwortung sehr bewusst, die mir anvertraut wurde und versuche, es mit Fleiß und Dingen zurückzugeben, die Sechzig nach vorne bringen."

Im Hinblick auf die Coronakrise und möglicherweise auch den ein oder anderen Machtkampf der Gesellschafter resümierte Pfeifer: "Es war nicht immer einfach, wir hatten herausfordernde Phasen miterlebt. Gutes Wetter managen kann jeder." Doch gerade in weniger guten Zeiten müsse "man sich beweisen". Pfeifer weiter: "Ich glaube, dass haben wir im Team gut hinbekommen."

Pfeifer freut sich über Mehreinnahmen im Bereich des Sponsorings und Kostensenkungsmaßnahmen, sieht sich und 1860 aber noch nicht am Ziel: "Ich denke, wir konnten einen Teil dazu beitragen, dass der Nährboden bei Sechzig einen Tick fruchtbarer wird, aber die Ernte ist uns bisher verwehrt geblieben." Man wolle weiter "die Grundlage legen für mehr Erfolg, als wir bisher erreicht haben". Und zwar in wirtschaftlicher und sportlicher Hinsicht.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 3. Juli

+++ Zejnullahu pausiert weiter, Reisinger reist ab +++

Neuzugang Eroll Zejnullahu muss sich weiter gedulden. Der Mittelfeldspieler konnte auch am Montag verletzungsbedingt nicht am Training teilnehmen. Ein Einsatz beim Testspiel am Dienstagabend ist damit unwahrscheinlich.

Für Co-Trainer Stefan Reisinger ist das Trainingslager indes schon beendet. Der Assistent von Jacobacci ist am Montag bereits aus Windischgarsten abgereist, um in den kommenden Tagen an einem Lehrgang zum Erhalt der Fußballlehrerlizenz teilzunehmen.

+++ Wer wird der Lex-Nachfolger? Jacobacci lässt Kapitänsfrage offen +++

Nach dem Karriereende von Stefan Lex suchen die Löwen noch immer nach einem neuen Kapitän. Noch hat sich Jacobacci nicht auf einen neuen Spielführer festgelegt – das wird womöglich vorerst auch so bleiben.

"Die Kapitänsfrage ist noch nicht entschieden. Wir werden das gut ausloten", sagte der Italo-Schweizer: "Ich wünsche mir, dass mehrere Kapitäne auf dem Platz stehen und einer trägt die Binde." Es komme darauf an, "was für Typen wir auf dem Platz haben, um Verantwortung zu übernehmen". Zudem sei dem 60-Jährigen "wichtig, dass alle Spieler mitdenken und partizipieren".

In den vergangenen Spielen haben Marco Hiller, Phillipp Steinhart und Jesper Verlaat die Binde getragen. Sie gelten auch als Top-Kandidaten auf die Lex-Nachfolge.

+++ Gegner aus der Bundesliga: Zwei weitere Härtetests vor dem Saisonstart +++

Der TSV 1860 hat zwei weitere Testspiele bekanntgegeben – und die haben es durchaus in sich: Am 29. Juli treffen die Löwen in einem Blitzturnier auf die Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Zwei richtige Härtetests vor dem Saisonstart eine Woche später!

Auf Gladbach trafen die Sechzger übrigens auch in der Vorbereitung auf die vergangene Saison, mussten sich unter dem damaligen Trainer Michael Köllner aber mit 0:6 geschlagen geben.

+++ Vorletzter Tag in Windischgarsten: Zwei Einheiten am Montag +++

Das Trainingslager in Windischgarsten neigt sich langsam dem Ende zu. Heute bittet Trainer Maurizio Jacobacci seine Löwen wieder zwei Mal auf den Platz. Die Einheiten finden um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr am Hotelsportplatz des Hotels statt. Für morgen um 10.30 Uhr ist das letzte Training angesetzt, bevor es nach dem Testspiel gegen den LASK (17 Uhr) wieder zurück nach München geht.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 2. Juli

+++ Gelungener Fanabend – obligatorisches Foto mit den Anhängern ist im Kasten +++

Der Fanabend der Löwen am Samstag ist laut mehreren Fans ein schöner Abend gewesen, bei dem man sich gepflegt mit den Spielern austauschen konnte. "Es war ein gelungener Abend. Endlich konnten sich Fans und Spieler wieder miteinander an einen Tisch setzen", meinte Pressesprecher Rainer Kmeth und spielt auf die distanzierteren Veranstaltungen der Vorjahre aufgrund der Coronakrise an.

1860-Geschäftsführer Marc Nicolai Pfeifer war beim traditionellen Fanabend ein gefragter Gesprächspartner. Hinten posiert Neuzugang Tarsis Bonga mit einem Fan für ein Foto. © sampics/Augenklick

Auch am Sonntag kamen die Anhänger auf ihre Kosten: Nach der Nachmittagseinheit posierten Mannschaft und Fans für das obligatorische Gemeinschaftsfoto.

Die Löwen bei ihrem jährlichen Mannschaftsfoto mit den mitgereisten Fans. © sampics/Augenklick

+++ Wer verliert, fliegt in den Pool: Löwen-Quintett stellt sich Wasserglas-Challenge +++

Da ist ein ganz ruhiges Händchen gefragt: Das Löwen-Quintett Marco Hiller, Niklas Lang, Jesper Verlaat, Fynn Lakenmacher und Christopher Lannert stellt sich für den hauseigenen YouTube-Kanal "Löwen-TV" der Wasserglas-Challenge. Dabei müssen die Spieler nacheinander Wasser aus einer Karaffe in ein Glas einfüllen. Der Erste, der das Glas zum Überlaufen bringt, verliert und wird in den Pool geworfen.

Wer ins kühle Nass musste und wer bei der spaßigen Challenge mit Angeberwissen glänzen konnte,

+++ Fitness-Guru Mikoleit bittet zu Ausdauerläufen +++

Nach einem Tag Pause ging es für die Löwen am Sonntag wieder auf den Trainingsplatz im verregneten Windischgarsten. Die Einheit hatte es durchaus in sich: Nach einem Aufwärmprogramm bat Jörg Mikoleit zu Ausdauerläufen, anschließend stand noch ein Spiel auf kleine Tore auf dem Programm. Nach der Nachmittagseinheit steht dann noch das traditionelle Mannschaftsfoto mit den mitgereisten Fans an.

+++ AZ exklusiv: Nächster Löwen-Abgang steht bevor +++

Der Umbruch im Löwen-Kader ist noch immer nicht abgeschlossen. Wie die AZ exklusiv erfuhr, steht ein Verteidiger unmittelbar vor einem Wechsel. Mehr Infos finden Sie hier!

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ Jacobacci zieht Fazit zum Test gegen Ried +++

Der Löwen-Coach ist trotz der 0:3-Test-Pleite nicht ganz unzufrieden mit seinem Team, sieht aber auch noch Stellen an denen es besser werden muss: "Die erste Halbzeit war okay, das Gegentor war etwas unglücklich, aber es fehlt uns noch die letzte Zone gut zu bespielen. Die Ballan- und mitnahme war öfter nicht optimal. Man hat gesehen, dass der Gegner schon spritziger war als wir. In der zweiten Halbzeit waren wir klar unterlegen. Man sieht schon, dass wir uns noch finden müssen.

+++ Eroll Zejnullau von seinen ersten Tagen als Löwe begeistert +++

Der Neuzugang zeigt sich sehr zufrieden mit seiner ersten Zeit beim TSV 1860 München: "Ich bin noch nicht lange dabei, jetzt sind wir direkt im Trainingslager. Ich haben von allen einen top Eindruck und freue mich auf die kommende Zeit. Der Trainer legt Wert auf viel läuferische Arbeit, um Gas zu geben. Wir werden hier gut vorbereitet. Es ist hart, aber so muss auch ein Trainingslager sein. Wir wollen umsetzen, was der Trainer von uns haben möchte. Toreschießen macht immer Spaß und ist etwas Schönes. Ich bin auch zufrieden, wenn ich keine Tore oder Vorlagen beisteuere, sondern eine gute kämpferische Leistung."

+++ Jacobacci will bei Rieder nichts überstürzen +++

Trainer Jacobacci erklärt über Tim Rieder, der am liebsten voll belasten würde, aber von seinem Coach gebremst wird: "Wir dürfen bei Tim Rieder nicht überpacen. Da braucht er noch ein bisschen Geduld. Es wäre schlimm, wenn er zu früh belasten würde und wieder eine Verletzung davontrage."

+++ Zahlreiche Vereinsfunktionäre im Trainingslager dabei +++

In Windischgarsten sind auch eine Reihe von Vereinsfunktionären dabei: Vizepräsident Hans Sitzberger, Fanartikel-Chef Anthony Power, die Aufsichtsräte Sebastian Seeböck und Saki Stimoniaris, der Vorsitzende.

+++ Neuzugang Manfred Starke spricht im Löwen-TV +++

"Ich bin sehr gut angekommen. Es ging alles relativ schnell bei mir, ich bin dann direkt nach Österreich. Aber so lerne ich die Jungs viel intensiver kennen. Ich denke, es wird ein knackiges Trainingslager. Natürlich läuft noch nicht alles astrein, aber das ist ja normal. Ich denke, dass es immer besser wird. Essen ist top, Hotel ist top und der Trainingsplatz ist überragend, also haben wir nichts zu meckern“, so der Neu-Löwe.

+++ Kein Löwen-Training am Vormittag: Mannschaft arbeitet im Hotel +++

Planänderung am Samstag: Anders als ursprünglich vorgesehen, gibt es am Vormittag nun doch keine Trainingseinheit für die Löwen-Profis. Trainer Maurizio Jaccobacci hat sich entschieden, mit der Mannschaft im Hotel zu arbeiten und sich auf die Theorie zu konzentrieren. Den Nachmittag haben die Spieler dann zur freien Verfügung. Am Abend steht der obligatorische Fan-Abend auf dem Programm.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Grüße aus Windischgarsten: Gerlinde Kaltenbrunner und Jacobaccis Nichtaufstieg +++

Die Löwen wollen hoch hinaus, das ist hinlänglich bekannt. Günther Gorenzels Satz "Die Bundesliga ist für Sechzig München nur eine Frage der Zeit" sollte ihm genauso auf die Füße fallen wie Michael Köllners Versicherung: "Im Mai werden wir etwas Großes feiern!"

Kreativ war Sechzigs inzwischen abgewanderte Sportliche Leitung, das muss man Gorenzel und Köllner aber schon lassen. Auch hier im Trainingslager in Windischgarsten, das Gorenzel durch den für Sechzig kostenlosen Deal erst eingefädelt hatte. Da marschierte 1860 im vergangenen Sommer unter der Anleitung von Köllner und Gorenzel auf einen Berg. Mit der Bergbahn ging’s schnell hinauf, ganz nach dem Motto: "Jetzt steing’ma auf! Ein herrliches Panorama droben, wo man in voller Mannschaftsstärke einen herrlichen, leichten Panoramaweg zur Wurzeralm marschierte. Einziges Problem mit Blick auf den nachfolgenden, holprigen Saisonverlauf: Wie in der Tabelle halt auch, ging’s für 1860 schnell wieder steil bergab.

Im Jahr davor, also der Spielzeit 2021/22, stieg der TSV sogar in die Aufstiegstheorie ein, wie eine gewisse Gerlinde Kaltenbrunner in die Steilwand: 1860 zog sich das Museum der Extrembergsteigerin rein, die als erste Frau alle Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hatte.

Und was machen die Löwen? Heuer steht keine Bergtour auf dem Programm, auch kein Gang zu Gerlinde Kaltenbrunner ins Museum. Cheftrainer Maurizio Jacobacci hat, zumindest in dieser Hinsicht, einen Nichtaufstiegsplan. Der einzige Ort, an dem er seine Kicker nebst der Unterkunft sehen möchte, ist der grüne Rasen. Wer weiß, vielleicht ist der volle Fokus auf den Platz ja gar nicht so verkehrt.

Ob sich Sechzig mit Aufstieg, Abstieg oder doch dem Niemandsland beschäftigen muss? Vorhang auf, Saison 2023/24.

Grüße aus Windischgarsten

von Matthias Eicher

+++ 0:3-Pleite: Löwen verlieren Testspiel gegen die SV Ried +++

Der TSV 1860 muss im ersten Testspiel im Trainingslager in Windischgarsten eine 0:3-Niederlage gegen die SV Ried hinnehmen. Immerhin die neuen Auswärtstrikots wissen zu gefallen. Lesen Sie hier mehr dazu!

Die Löwen um Neuzugang Tarsis Bonga (M.) bei der Vormittagseinheit am Freitag. © sampics/Augenklick

+++ Vormittags-Einheit: Jacobacci lässt seine Löwen schwitzen – Bonga sticht heraus +++

Die Löwen befinden sich grade wieder auf dem Trainingsplatz. Nach dem Aufwärmen und einer Taktik-Lektion von Trainer Jacobacci geht es an ein kleines Spielchen auf ein großes Tor auf das halbe Spielfeld, um die Vorgaben umzusetzen. Anschließend wird die Gruppe geteilt: die eine Hälfte übt Spielzüge und Pressingverhalten ein, die andere trainiert Freistöße aus dem Halbfeld und Torabschluss.

Auffällig: Der Hüne Tarsis Bonga sticht aufgrund seiner 1,96 Meter heraus, verfügt aber auch über eine gute Technik und eine ordentliche Antrittsschnelligkeit. Nach AZ-Informationen ist er vorrangig auf dem Flügel eingeplant und eben nicht als Sturmtankt, obwohl er auf dieser Position auch auflaufen könnte.

+++ Junglöwen-Alarm in Windischgarsten +++

Torhüter Maximilian Rothdauscher (19), die Verteidiger Mason Judge (21) und Daniel Winkler (20), Sechser Tim Kloss (19) und Damjan Dordan (20), Mann fürs defensive oder zentrale Mittelfeld, dürfen mitmischen und sich teils sogar Hoffnungen machen, auch nach dem Trainingslager bei den Profis reinschnuppern zu dürfen.

+++ "Wir sind Löwen!": Mentalcoach Iemma legt los +++

Gleich an seinem ersten vollen Tag hatte Jacobacci-Vertrauter und Mentalcoach Giovanni Iemma seinen ersten großen Auftritt: Er ließ die Spieler Liegestütze machen, sich in einem Kreis aufstellen und an den Händen halten. Sie sollten dabei einen Einheit bilden und Iemma, der an mehreren Spielern rüttelte, um keinen Preis hindurchlassen.

Das Highlight bildete eine brüllende Ansage des ehemaligen Profiboxers, die die Mannschaft mitmachen sollte: "Wir sind Löwen!", hallte es durch das "Dilly-Resort".

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 29. Juni

+++ Grüße aus Windischgarsten: Die erste Plauderei in der "Plauderei" +++

Sieh an, Hotelier Horst Dilly hat fertig. Im Sommer 2022 stand neben dem bisherigen Bauten des "Dilly-Resorts" ein Mordstrum-Rohbau, jetzt erstrahlt der neue Trakt des Luxus-Anwesens in neuem Glanz.

Ein riesengroßer, hochmoderner und schicker Rezeptionsbereich, ein sympathischer Mitarbeiter, der die AZ freundlicherweise direkt mit einem Kaffee empfängt. So lässt es sich arbeiten in der "Plauderei".

Die Bar-Ecke, die diesen Namen trägt, soll der Urgroßmutter Waldtraud Dilly und dem Urgroßvater Horst Dilly Senior gewidmet sein, die Pionierarbeit geleistet haben.

"Es soll ein Platz des Zusammenseins und ein Treffpunkt der guten alten traditionellen Kommunikation sein – gemeinsam ein gepflegtes Bier oder ein gutes Glaserl Wein aus unseren Weinkellern", preisen die Dillys das Eckerl an. Was wohl die Schnaps-Löwen der alten Saison, inzwischen alle abgewandert, hier getrieben hätten?

Im Hier und Jetzt plauderte Neulöwe Marlon Frey nach dem ersten Trainings des Tages und nach seinem ersten Mittagessen über den Wechsel zu den Sechzgern. "Ich bin vom Typ her eher ein Musterprofi. Professionalität und Ernährung sind sehr wichtig", stellte der Ex-Duisburger vorsichtshalber gleich einmal klar, um hinterherzuschieben: "Als Düsseldorfer kommt man am Karneval nicht vorbei." Aber nur, wenn es zeitlich gehe!

Löwen-Neuzugang Marlon Frey gab sein erstes Interview in der "Plauderei". © sampics/Augenklick

Privat sei die rheinländische Frohnatur "ein Familienmensch und ein positiver Typ." Klingt ganz danach, als könnten Zimmerkollege Julian Guttau und Co. den neuen Strategen gut gebrauchen im unruhigen Sechzger-Kosmos.

Herr Frey, besten Dank für diese erste, kleine Plauderei – hier in Dillys Plauderei.

Grüße aus Windischgarsten

von Matthias Eicher

+++ Zwei Einheiten am Tag, zwei Testspiele, ein Fanabend: Das ist der Fahrplan fürs 1860-Trainingslager +++

Die Löwen werden im Trainingslager in Windischgarsten ordentlich ins Schwitzen kommen, wie der Fahrplan von Trainer Maurizio Jacobacci zeigt. Jeden Tag soll zweimal trainiert werden – außer an den beiden Testspieltagen. Vor den beiden Partien wird "nur" vormittags trainiert. Im Kick gegen den SV Ried am Freitag werden zudem die neuen Auswärtstrikots der Sechzger zum ersten Mal zu sehen sein. Die alten Auswärts-Leiberl wanderten derweil als Schenkung an den letzten Testspielgegner FC Tittling.

Der Samstag ist trainingsfrei, eine Teambuildingmaßnahme ist nicht geplant. Dafür gibt es wieder den Fanabend im "Salettl". Hier werden die Neuzugänge zum Mikrofon greifen und Gesangseinlagen für den Einstand zum Besten geben. Für die 1860-Fans besteht wieder die Möglichkeit, ihren Idolen ganz nahezukommen – und vor allem die Neulöwen ausgiebig kennenzulernen.

+++ Überraschender Neuzugang für 1860: Motivationskünstler Giovanni Iemma soll für neue Stimmung sorgen +++

In der vergangenen Saison wurde dem TSV 1860 zum Verhängnis, dass sie immer wieder Führungen und aussichtsreiche Ausgangspositionen hergab. Symbolisch dafür das 2:2 in Zwickau am letzten Spieltag, als Milos Cocic in Minute 89 noch das Remis rettete.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok).

Solche Spiele sollen ab kommender Saison der Vergangenheit angehören. Um dieses Problem anzugehen, hat sich Maurizio Jacobacci besondere Unterstützung geholt: Giovanni Iemma war von 1999 bis 2009 Profiboxer. Im Anschluss an die Karriere ging er ins Coaching und arbeitete bereits beim FC Schaffhausen und dem SC Kriens mit Jacobacci zusammen. Heute, als 54-Jähriger, motiviert Iemma Touristen am Strand zu Liegestützen, widmet sich auf seinen Plattformen der Religion oder lässt es auf Partys krachen.

Von der Statur her ist Iemma genauso, wie man sich einen erfahrenen Mentaltrainer vorstellen würde: groß, muskelbepackt und mit vielen Tattoos sowie einer äußerst tragfähigen Stimme. Im Trainingslager in Windischgarsten soll er den Löwen wieder ihren Raubtierinstinkt antrainieren.

+++ Löwen-Tross im Trainingslager angekommen: Zwei Einheiten am Donnerstag +++

Willkommen zurück in Windischgarsten, liebe Löwen! Gestern Abend gegen 22.30 Uhr hat der Tross der Sechzger im Hotel Dilly Quartier bezogen. Einige der Spieler kennen das Resort noch aus dem vergangenen Jahr, für andere ist es der erste Aufenthalt in Oberösterreich.

Zeit zur Regeneration gibt es nach dem 12:0-Sieg beim FC Tittling gestern aber nicht. Trainer Maurizio Jacobacci bittet seine Jungs heute gleich zwei Mal auf den Trainingsplatz. Die erste Einheit beginnt um 10.15 Uhr, die zweite um 15 Uhr. Morgen steht schon das nächste Testspiel gegen den SV Guntamatic Ried (17 Uhr) an.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 28. Juni

+++ Kantersieg in Tittling: 1860 reist nach Schützenfest ins Trainingslager +++

Nach dem mageren 0:0 am vergangenen Sonntag beim TSV Wasserburg feiert der TSV 1860 seinen ersten Sieg in dieser Sommer-Vorbereitung. Am Mittwochabend setzten sich die Löwen deutlich mit 12:0 bei Kreisligist FC Tittling durch.

Nach dem Spiel gibt's im Vereinsstüberl noch ein gemeinsames Essen, dann reist der Löwen-Tross ins Trainingslager nach Windischgarsten. Die Ankunft ist für 22.45 Uhr geplant.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 27. Juni

+++ Neuzugang Starke mit im Trainingslager dabei +++

Kurz vor dem Trainingslager-Start hat der TSV 1860 am Mittwochmorgen seinen nächsten Neuzugang bekanntgegeben: Manfred Starke spielt künftig für die Löwen. Der 32-Jährige ist bereits bei der Trainingseinheit am Vormittag dabei und wird auch mit ins Trainingslager reisen.

Zudem machten die Löwen am Dienstag die Verpflichtungen von Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga offiziell.

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Bevor es in die Berge geht, steht am 28. Juni noch ein Testspiel beim FC Tittling an. Der 1860-Tross macht sich dann nach Abpfiff gegen 20 Uhr auf in Richtung Österreich. Rund 170 Kilometer sind es nach Windischgarsten. Fast 100 Kilometer weniger, als wenn man direkt aus München starte würde.

Die Termine im TSV 1860 Trainingslager 2023