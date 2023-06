Der Newsblog des TSV 1860 aus Windischgarsten: Löwen-Tross angekommen – zwei Einheiten am Donnerstag

Vom 28. Juni bis zum 4. Juli absolvieren die Löwen ihr Trainingslager in Windischgarsten. Es gibt für die TSV-1860-Profis schweißtreibende Einheiten und Testspiele im Wettkampfmodus. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und berichtet im Newsblog.

Windischgarsten - Für den TSV 1860 beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in Oberösterreich. Am Mittwoch (28. Juni) haben sich die Kicker aus Giesing aufgemacht, um in Windischgarsten ihr Trainingslager zu absolvieren.

Nicht nur viele Fans zieht es mit in die Alpenrepublik. Auch der AZ-Reporter ist vor Ort. Er muss keine schweißtreibenden Einheiten mitmachen, sondern berichtet im Trainingslager-Newsblog des TSV 1860.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 29. Juni

+++ Löwen-Tross im Trainingslager angekommen: Zwei Einheiten am Donnerstag +++

Willkommen zurück in Windischgarsten, liebe Löwen! Gestern Abend gegen 22.30 Uhr hat der Tross der Sechzger im Hotel Dilly Quartier bezogen. Einige der Spieler kennen das Resort noch aus dem vergangenen Jahr, für andere ist es der erste Aufenthalt in Oberösterreich.

Zeit zur Regeneration gibt es nach dem 12:0-Sieg beim FC Tittling gestern aber nicht. Trainer Maurizio Jacobacci bittet seine Jungs heute gleich zwei Mal auf den Trainingsplatz. Die erste Einheit beginnt um 10.15 Uhr, die zweite um 15 Uhr. Morgen steht schon das nächste Testspiel gegen den SV Guntamatic Ried (17 Uhr) an.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 28. Juni

+++ Kantersieg in Tittling: 1860 reist nach Schützenfest ins Trainingslager +++

Nach dem mageren 0:0 am vergangenen Sonntag beim TSV Wasserburg feiert der TSV 1860 seinen ersten Sieg in dieser Sommer-Vorbereitung. Am Mittwochabend setzten sich die Löwen deutlich mit 12:0 bei Kreisligist FC Tittling durch.

Nach dem Spiel gibt's im Vereinsstüberl noch ein gemeinsames Essen, dann reist der Löwen-Tross ins Trainingslager nach Windischgarsten. Die Ankunft ist für 22.45 Uhr geplant.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 27. Juni

+++ Neuzugang Starke mit im Trainingslager dabei +++

Kurz vor dem Trainingslager-Start hat der TSV 1860 am Mittwochmorgen seinen nächsten Neuzugang bekanntgegeben: Manfred Starke spielt künftig für die Löwen. Der 32-Jährige ist bereits bei der Trainingseinheit am Vormittag dabei und wird auch mit ins Trainingslager reisen.

Zudem machten die Löwen am Dienstag die Verpflichtungen von Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga offiziell.

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Bevor es in die Berge geht, steht am 28. Juni noch ein Testspiel beim FC Tittling an. Der 1860-Tross macht sich dann nach Abpfiff gegen 20 Uhr auf in Richtung Österreich. Rund 170 Kilometer sind es nach Windischgarsten. Fast 100 Kilometer weniger, als wenn man direkt aus München starte würde.

Die Termine im TSV 1860 Trainingslager 2023