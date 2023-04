Bericht: Ex-Löwe Michael Köllner wird bei 1860-Liga-Rivale Ingolstadt gehandelt

Guerino Capretti ist nach der Heimpleite gegen den TSV 1860 entlassen worden. Ex-Löwen-Coach Michael Köllner wird offenbar als dessen Nachfolger beim FC Ingolstadt gehandelt.

München - Der 3:1-Auswärtserfolg des TSV 1860 in Ingolstadt besiegelte am Montagabend das Aus von Schanzer-Coach Guerino Capretti.

Michael Köllner offenbar Trainer-Kandidat beim FC Ingolstadt

Einen Tag später wurde der Italiener bei den Oberbayern entlassen. Wird ein Ex-Löwe nun Caprettis Nachfolger in Ingolstadt?

Nach Informationen des " ", der "Bild" und des Portals " " soll Michael Köllner nun ein Anwärter auf den freien Posten in der Audistadt sein.

Der 53-Jährige übernahm im November 2019 das Traineramt in Giesing. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen wurde Köllner im Januar 2023 entlassen. Insgesamt stand er 133 Spielen für die Sechzger an der Seitenlinie. Zuvor führte er 2018 den 1. FC Nürnberg zurück in die Bundesliga.