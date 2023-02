3. Liga live: VfB Oldenburg gegen TSV 1860 im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 ist am Sonntag zu Gast beim VfB Oldenburg. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Spiel eins nach Michael Köllner! Nach der und der darauffolgenden Freistellung des Oberpfälzers leitet derzeit Interimstrainer Günther Gorenzel die Geschicke bei den Löwen.

Am Sonntag muss gegen Aufsteiger VfB Oldenburg unbedingt ein Sieg her, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Aktuell liegen die Sechzger als Tabellensechster drei Zähler hinter Rang drei, auf Platz zwei beträgt der Abstand bereits sieben Zähler.

Anpfiff der Partie im Marschwegstadion ist am Sonntag, 5. Februar, um 13 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Oldenburg im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen gegen Oldenburg läuft nicht im Bayerischen Fernsehen, sondern ist nur mit Pay-TV-Abo zu sehen.

VfB Oldenburg gegen TSV 1860 bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch die Partie der Löwen gegen den VfB Oldenburg im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Anstoß ist um 13 Uhr.

VfB Oldenburg gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Oldenburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.