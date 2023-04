3. Liga live: TSV 1860 München gegen SpVgg Bayreuth im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag (22. April) empfängt der TSV 1860 München den Abstiegskandidaten SpVgg Bayreuth zum bayerischen Duell in der 3. Liga. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Der TSV 1860 will nach der Niederlage beim SV Wehen-Wiesbaden zurück in die Erfolgsspur. Am 33. Spieltag der 3. Liga gastiert die SpVgg Bayreuth im Stadion an der Grünwalder Straße. Das Hinspiel gewannen die Bayreuther, bei denen zahlreiche Ex-Löwen wie Markus Ziereis unter Vertrag stehen, überraschend mit 1:0.

Anpfiff der Partie des TSV 1860 gegen die SpVgg Bayreuth ist am Samstag (22. April) um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen die SpVgg Bayreuth live im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen gegen die SpVgg Bayreuth wird nicht im Free-TV übertragen.

TSV 1860 München gegen SpVgg Bayreuth bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch das Heimspiel des TSV 1860 gegen Bayreuth im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport gezeigt. Beginn ist um 14 Uhr.

TSV 1860 gegen SpVgg Bayreuth im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Bayreuth können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.