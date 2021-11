3. Liga live: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Rückschlag in Osnabrück ist der TSV 1860 nach der Länderspielpause gegen den MSV Duisburg gefordert. So können Sie die Partie live verfolgen.

München - Bitterer Rückschlag für den TSV 1860! Nach zwei Pflichtspiel-Siegen in Folgen verloren die Löwen nach schwacher zweiter Halbzeit gegen Osnabrück mit 1:3. Damit rutschen die Sechzger in der Tabelle auf Rang 15 ab, nur zwei Plätze und einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt.

Nach der Länderspielpause kommt es nun zum Kellerduell gegen den MSV Duisburg. Die Zebras belegen aktuell Rang 18, können aber mit einem Dreier an den Giesingern vorbeiziehen. So können Sie die Partie der Löwen gegen Duisburg am 20. November live verfolgen. Anpfiff ist um 14 Uhr!

3. Liga live: TSV 1860 gegen MSV Duisburg bei Magenta Sport

Das Tabellenkeller-Duell wird nicht im Free-TV übertragen! Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen Duisburg in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt.

Sechzig gegen Duisburg im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Duisburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.