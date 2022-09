3. Liga live: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der siebte Spieltag in der 3. Liga steht an. Der TSV 1860 empfängt am Samstag den MSV Duisburg und will seine Ungeschlagen-Serie fortsetzen. So können Sie das Spiel am Samstag live mitverfolgen.

02. September 2022 - 15:10 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Duisburg überträgt der Bayerische Rundfunk live im Free-TV. (Symbolbild) © imago images/Zink