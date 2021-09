3. Liga live: TSV 1860 München gegen FSV Zwickau im TV, Livestream und Liveticker

Nach zuletzt drei Remis in Folge will der TSV 1860 am Samstag endlich wieder einen Sieg einfahren. So können Sie die Partie gegen den FSV Zwickau live verfolgen.

14. September 2021 - 13:23 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Zwickau wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - An den ersten acht Spieltagen musste sich der TSV 1860 nur einmal geschlagen geben, konnte aber auch nur zwei Spiele für sich entscheiden. Zuletzt gab es in der Liga drei Remis in Folge. Damit die Löwen endlich vom Fleck kommen und der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen nicht zu groß wird, braucht es endlich wieder einen Sieg. Am kommenden Samstag bietet sich beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau die Gelegenheit dazu. Wie schon beim letzten Spiel in Halle muss Sechzig erneut auf Kevin Goden, der sich eine Corona-Infektion eingefangen hat, sowie mehrere isolierte Spieler verzichten. Trainer Michael Köllner hingegen darf sich aller Voraussicht nach "freitesten" und mit einer FFP2-Maske an der Seitenlinie stehen. So können Sie die Partie der Löwen gegen Zwickau live verfolgen. Anpfiff ist um 14 Uhr! 3. Liga live: TSV 1860 gegen FSV Zwickau bei Magenta Sport Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen den FSV Zwickau in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. 1860 gegen Zwickau im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Zwickau können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.