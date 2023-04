3. Liga live: TSV 1860 München gegen den VfL Osnabrück im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag empfängt der TSV 1860 im Grünwalder Stadion den Tabellensechsten aus Osnabrück. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Der aktuelle Saisonverlauf des TSV 1860 München lässt sich am besten mit einer Berg- und Talbahnfahrt beschreiben. Aus den letzten fünf Partien holen die Löwen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. So erging es auch dem VfL Osnabrück, der am Samstag im Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen gastiert. Kann 1860 den Erfolg der Vorrunde wiederholen?

Das Hinspiel gewannen die Sechzger in Osnabrück mit 2:0. Anpfiff der Partie des TSV 1860 gegen den VfL Osnabrück ist am Samstag (8. April) um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen den VfL Osnabrück live im Free-TV?

Ja, die Partie der Löwen gegen Osnabrück wird im Bayerischen Fernsehen (BR) und im BR-Stream live gezeigt. Moderiert wird die Übertragung von Tom Meiler, Reporter ist Florian Eckl.

TSV 1860 gegen VfL Osnabrück bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch das Heimspiel des TSV 1860 gegen den VfL Osnabrück im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Beginn ist um 14 Uhr.

TSV 1860 gegen Osnabrück im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen den VfL Osnabrück können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.