3. Liga live: TSV 1860 gegen SC Verl im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 spielt am Sonntag gegen den SC Verl. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Die Stimmung ist am Boden beim TSV 1860. Beim SV Meppen gab es eine krachende Niederlage. Wiedergutmachung ist gefordert. Denn nicht nur die Fans sind stinkig, auch in der Mannschaft sind Frust und Enttäuschung an der Tagesordnung.

Am Sonntag muss gegen den SC Verl unbedingt ein Sieg her, um überhaupt mal wieder etwas Positives aus dem Löwen-Kosmos vermelden zu können. Aktuell sind die Sechzger Tabellenachter. An den Aufstieg denkt im Moment von den Verantwortlichen offiziell keiner.

Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße ist am Sonntag, 19. Februar, um 13 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Verl im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen gegen Verl läuft nicht im Bayerischen Fernsehen, sondern ist nur mit Pay-TV-Abo zu sehen.

TSV 1860 - SC Verl bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch die Partie der Löwen gegen den SC Verl im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Anstoß ist um 13 Uhr.

TSV 1860 gegen SC Verl im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Verl können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.