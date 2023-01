3. Liga live: TSV 1860 gegen Dynamo Dresden im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 erwartet am kommenden Montag die Mannschaft von Dynamo Dresden im Grünwalder Stadion. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Die zuletzt mehr als zäh laufende Hinrunde haben die Löwen mit einem abgeschlossen, nun will der Tabellenfünfte mit einem weiteren Dreier in die Rückrunde starten und durch einen Sieg gegen Dynamo Dresden die Aufstiegsträume am Leben erhalten.

TSV 1860: Serie wie zum Beginn der Saison?

Bei dieser Paarung werden unweigerlich Erinnerungen an den Auftakt der laufenden Saison wach, als der TSV 1860 in Dresden mit 4:3 gewann und dann auch die folgenden Drittliga-Partien allesamt für sich entschied. Eine solche Serie wäre angesichts des Rückstands auf die Spitze jetzt natürlich wünschenswert.

Aktuell haben die Löwen mit dem Sieg gegen Zwickau einen Negativlauf von fünf Punktspielen ohne Sieg beendet, und auch Gegner Dresden meldete sich nach sieben Spielen ohne Dreier zuletzt mit einem Erfolg (3:1 gegen den VfB Oldenburg) zurück. Der Zweitliga-Absteiger ist mit sechs Punkten Rückstand auf Sechzig derzeit Achter.

Anpfiff der Partie im Grünwalder Stadion ist am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Dynamo Dresden im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen gegen Dynamo Dresden läuft nicht im Bayerischen Fernsehen, sondern ist nur mit Pay-TV-Abo zu sehen.

TSV 1860 gegen Dynamo Dresden im Livestream bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch die Partie der Löwen gegen Dynamo Dresden im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Anstoß ist um 19 Uhr.

TSV 1860 gegen Dynamo Dresden im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Dresden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.