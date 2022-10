3. Liga live: SpVgg Bayreuth gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Dritten Liga tritt der Tabellenzweite TSV 1860 beim Schlusslicht SpVgg Bayreuth an. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel am Samstag live sehen können.

25. Oktober 2022 - 10:41 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen in Bayreuth wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/Zink