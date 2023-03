3. Liga live: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim MSV Duisburg. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Auch unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci konnte der TSV 1860 den Negativtrend nicht aufhalten. Beim Debüt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln. Mittlerweile sind die Löwen auf Tabellenplatz acht angekommen, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt acht Punkte. Am Samstag wollen die Sechzger beim MSV Duisburg, als Tabellenzwölfter lediglich zwei Punkte hinter den Münchnern, endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Anpfiff der Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena ist am Samstag, 11. März, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel beim MSV Duisburg live im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen in Duisburg läuft nicht im Bayerischen Fernsehen, sondern ist nur mit Pay-TV-Abo zu sehen.

TSV 1860 gegen MSV Duisburg bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch die Auswärtspartie der Löwen beim MSV Duisburg im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Köln können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.