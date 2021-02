Theis mit den Celtics in der NBA wieder in der Erfolgsspur

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Boston

Zwei Tage nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks nahmen die Celtics Revanche und gewannen mit 121:109. Dadurch belegen sie den vierten Platz in der Eastern Conference. Theis lieferte sowohl in der Offensive (14 Punkte) als auch in der Defensive eine ordentliche Leistung ab und wurde gemeinsam mit seinem Mitspieler Robert Williams von Gäste-Trainer Nate McMillan für das Deckungsverhalten gelobt: "Sie haben uns mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Wir waren nie in der Lage, sie in Bedrängnis zu bringen."

Siegreich war auch Isaiah Hartenstein mit den Denver Nuggets. Beim 120:103-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers überragte Jamal Murray mit 50 Punkten. Center Hartenstein spielte elf Minuten und erzielte zwei Punkte.

Zum zweiten Mal in diesem Monat erreichten in Murray von den Nuggets und Joel Embiid von den Philadelphia 76ers zwei NBA-Profis die 50-Punkte-Marke an einem Abend. Für das Duo bedeuteten diese Leistungen neue Karrierebestwerte. Bereits Anfang Februar erreichten Stephen Curry (Golden State Warriors) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) an einem Spieltag jeweils mindestens 50 Punkte.

Murray führte die Nuggets zu einem 120:103-Auswärtssieg bei den Cleveland Cavaliers und ist der bisher einzige Spieler der NBA-Geschichte, der dabei keinen Freiwurf zugesprochen bekam. Mit einer Wurfquote von 84 Prozent und gleichzeitig über 50 Punkten reihte er sich hinter dem legendären Wilt Chamberlain ein, der 1967 auf 53 Punkte kam und 87 Prozent seiner Würfe verwandelte.

Embiid war beim 112:105-Heimerfolg gegen die Chicago Bulls ebenfalls nicht zu stoppen. Zusätzlich zu seinen 50 Punkten brachte er es auf 17 Rebounds, fünf Assists, vier Blocks und zwei Steals. "Der einzige Unterschied zwischen diesem und dem Vorjahr besteht darin, dass ich bereit bin, jeden einzelnen Moment, in dem ich auf dem Platz bin, zu dominieren - sowohl in der Defensive als auch im Angriff", sagte der Center.

