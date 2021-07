Teuns gewinnt erste Alpenetappe - Pogacar übernimmt gelb

Dylan Teuns hat die ersten Alpen-Etappe der 108. Tour de France gewonnen.

Le Grand-Bornand

Der Belgier feierte am Samstag in Le Grand-Bornand als Solist seinen ersten Erfolg in diesem Jahr und verwies den Spanier Ion Izaguirre Tadej Pogacar und den Kanadier Michael Woods nach 150,8 Kilometern auf die weiteren Plätze. In der Gesamtwertung löste Titelverteidiger Tadej Pogacar als Tagesvierter den Niederländer Mathieu van der Poel an der Spitze ab. Zweiter ist der Belgier Wout van Aert mit einem Rückstand von über einer Minute.

