Skirennfahrerin Dürr beim Slalom in Are auf Podestkurs

Skirennfahrerin Lena Dürr könnte in Are erstmals seit acht Jahren wieder das Podium in einem Einzel-Weltcup erreichen. Die Sportlerin vom SV Germering liegt zur Halbzeit des zweiten Slaloms in Schweden auf Rang drei.

13. März 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Lena Dürr liegt nach dem ersten Lauf in Are auf Platz sechs. © Gabriele Facciotti/AP/dpa

Are Dürrs Rückstand auf die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin beträgt 0,68 Sekunden, ihr Vorsprung auf die viertplatzierte Schweizerin Wendy Holdener 0,24 Sekunden. Zweite nach dem ersten Lauf ist Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich (+0,19). Die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+2,95) aus der Slowakei qualifizierte sich nach einem groben Fehler als 27. gerade noch so für das Finale (13.45 Uhr) - genau wie Dürrs Teamkollegin Andrea Filser (+3,14) auf Platz 30. Die dritte deutsche Starterin, Jessia Hilzinger, schied nach einem Sturz aus. © dpa-infocom, dpa:210313-99-805708/2