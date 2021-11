Sherrocks nächster Darts-Coup: Sieg über Deutschen Clemens

Fallon Sherrock hat wenige Wochen vor der WM für den nächsten großen Darts-Coup gesorgt. Die 27-Jährige besiegte den besten deutschen Profi Gabriel Clemens mit 5:3 und sicherte sich damit ein Achtelfinal-Ticket beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton.

Wolverhampton

"Ich weiß selbst nicht, wie ich das geschafft habe", sagte die "Queen of the Palace" im TV-Interview. Sherrocks Schwester hatte direkt Tränen in den Augen, das englische Publikum feierte die derzeit beste Darts-Frau der Welt lautstark. Erst am Sonntagabend hatte sie mit 101,55 Punkten einen Rekord für Frauen in einem im TV übertragenen Match aufgestellt.

Für Clemens ist das Turnier vorzeitig beendet, obwohl er in der Gruppenphase zuvor Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland besiegt hatte. Im Achtelfinale bekommt es Sherrock mit dem Österreicher Mensur Suljovic zu tun. Bei der WM 2020 hatte sie den langjährigen Weltklasse-Akteur geschlagen. Auch für die Titelkämpfe 2022 im Londoner Alexandra Palace ist Sherrock, die bei der WM als erste Frau einen Mann besiegte, qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-29118/2