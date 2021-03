Schumacher und Vettel starten in die Testfahrten

Für Mick Schumacher hat bei den Testfahrten in Bahrain die erste große Bewährungsprobe in der Formel 1 begonnen. Um kurz nach 10.00 Uhr Ortszeit steuerte der 21 Jahre alte Neuzugang des Haas-Teams seinen neuen Dienstwagen auf die Rennstrecke in der Wüste von Sakhir.

12. März 2021 - 10:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Mick Schumacher vom Haas-Team auf der Strecke in Sakhir. © Hasan Bratic/dpa