Schalke Meister der 2. Bundesliga: Terodde Torschützenkönig

Der FC Schalke 04 um Torschützenkönig Simon Terodde kehrt als Zweitliga-Meister in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Königsblauen verteidigten am Sonntag mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg ihren Spitzenplatz. Mit einem Traumtor aus mehr als 50 Metern verzückte Rodrigo Zalazar in der 15. Minute die zahlreichen mitgereisten Schalker Fans unter den 50.000 Zuschauern. Noch in der eigenen Hälfte zog der Offensivspieler ab und überraschte den zu weit vor sein Tor geeilten Keeper Carl Klaus. Terodde knackte in der 88. Minute noch die 30-Tore-Marke, nachdem Lukas Schleimer (86.) den "Club" auf ein spätes Remis hatte hoffen lassen.

15. Mai 2022 - 17:29 Uhr | dpa

Rodrigo Zalazar (l) von Schalke jubelt mit Darko Churlinov (M) und Florian Flick über seinen Treffer zum 0:1. © Daniel Karmann/dpa