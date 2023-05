Schalke-Coach von Einladung nicht zusätzlich motiviert

Für Schalkes Fußballtrainer Thomas Reis ist der mögliche Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund bei Schützenhilfe für den BVB im Bundesliga-Titelrennen keine Extra-Motivation. "Das ist für uns kein Thema. Letztendlich geht’s um Schalke 04 und nicht um Borussia Dortmund", sagte Reis vor dem Spiel seiner abstiegsbedrohten Mannschaft bei Tabellenführer FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Gelsenkirchen

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hatte zuletzt laut "WAZ" gesagt: "Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt."

Reis sagte am Donnerstag: "Sollte es so sein, kann man sich auch in Dortmund vielleicht etwas anderes einfallen lassen - auch für unsere Fans, die überall mit hingereist sind und die auch einen großen Anteil daran haben, dass wir hoffentlich unser Ziel erreichen."