Rodgers führt Packers zum Sieg nach Corona-Infektion

Der seit seinem positiven Corona-Test im Zentrum einer Impf-Debatte stehende Football-Star Aaron Rodgers feiert sein Comeback gegen die Seattle Seahawks. Sein Team, die Green Bay Packers, gewinnen.

Green Bay

Football-Profi Aaron Rodgers hat die Green Bay Packers im ersten Spiel nach seiner Corona-Infektion zu einem klaren Sieg gegen die Seattle Seahawks geführt.

Die Packers gewannen das Heimspiel 17:0 und stehen nun bei acht Siegen aus zehn Partien. Rodgers, der seit seinem positiven Test im Zentrum einer Impf-Debatte steht, blieb ohne Touchdown-Pass. Für die Seahawks war es die erste Partie ohne einen eigenen Punkt seit 2011. Zusammen mit den Tennessee Titans (23:21 gegen die New Orleans Saints) und den Arizona Cardinals (10:34 gegen die Carolina Panthers) haben die Packers nach zehn Wochen die beste Bilanz der NFL. Equanimeous St. Brown fehlte wegen einer Verletzung am Knöchel.

Die überraschende Niederlage der Cardinals bei den Panthers lag auch am starken Comeback von Quarterback Cam Newton. Der erst im Laufe der Woche verpflichtete Spielmacher ermöglichte mit seinen beiden ersten Aktionen in dieser Saison zwei Touchdowns. Newton war vor der Saison von den New England Patriots entlassen worden und kehrte nun zurück zu den Panthers, für die er bereits von 2011 bis 2019 gespielt hatte. Die Cardinals waren ohne ihren verletzten Quarterback Kyler Murray ohne echte Chance.

Mit einem 41:14 gegen die Las Vegas Raiders meldeten sich die zuletzt schwächelnden Kansas City Chiefs zurück und übernahmen die Führung in der AFC West. Quarterback Patrick Mahomes kam auf starke 406 gepasste Yards, fünf Touchdown-Pässe und blieb ohne einen Ballverlust.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-00492/3