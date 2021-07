Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt starten in Saison

Drei bayerische Fußball-Vereine starten an diesem Wochenende in die neue Zweitliga-Saison. Den Auftakt machen am Samstag (13.30 Uhr) Jahn Regensburg und Aufsteiger FC Ingolstadt. Die Regensburger müssen in Darmstadt antreten. Auch Ingolstadt beginnt auswärts gegen den Mitaufsteiger Dynamo Dresden. Jahn und FCI eint das Saisonziel: Beide Clubs wollen nicht aus der 2. Liga absteigen.

24. Juli 2021 - 03:44 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild