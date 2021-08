Noch nicht fit: Serena Williams verzichtet auf US Open

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat ihre Teilnahme an den am Montag beginnenden US Open abgesagt.

25. August 2021 - 13:53 Uhr | dpa

Serena Williams wird nicht an den US Open teilnehmen. © Aeltc/Florian Eisele/PA Wire/dpa