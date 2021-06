NHL: Grubauers Avalanche mit zweitem Sieg gegen Las Vegas

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche haben im Playoff-Halbfinale der Western Conference der nordamerikanischen NHL den zweiten Sieg geholt.

Denver

Das Team aus Denver setzte sich am Mittwoch in der Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights mit 3:2 durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. In der Best-of-Seven-Serie fehlen Grubauer und seinem Team, die als einzige in den Playoffs mit sechs Siegen noch ungeschlagen sind, zwei weitere Erfolge zum Weiterkommen. Das erste Duell hatten die Avalanche 7:1 gewonnen.

Mikko Rantanen sorgte in der Verlängerung im Powerplay nach 2:07 Minuten für den entscheidenden Treffer. Für Colorado trafen zudem Brandon Saad und Tyson Jost. Grubauer, der für die Auszeichnung zum besten Torwart der NHL nominiert ist, avancierte mit seinem Playoff-Karrierebestwert von 39 Paraden und einer Quote von 95 Prozent erneut zum entscheidenden Faktor.

Zudem entschied der 29 Jahre alte Rosenheimer das Duell mit seinem ebenfalls für die Auszeichnung nominierten Gegenüber Marc-Andre Fleury für sich. Für Vegas trafen Reilly Smith und Alec Martinez.

Mit dem sechsten Sieg in Serie in der Postseason stellten die Avalanche den Rekord aus dem Jahr 1987 ein, als das Team noch in Quebec beheimatet war. Grubauer ist zudem der erste Torhüter in der Vereinsgeschichte, der sechs Siege in Serie in der Postseason feiern konnte.

© dpa-infocom, dpa:210603-99-843938/2