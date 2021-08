Nach Federer und Thiem: Auch Nadal beendet Tennis-Saison

Nach Roger Federer und Dominic Thiem hat auch Rafael Nadal für die US Open in New York abgesagt und seine Tennis-Saison für beendet erklärt.

20. August 2021 - 13:35 Uhr | dpa

Auch Rafael Nadal wird seine Tennis-Saison beenden. © Nick Wass/AP/dpa