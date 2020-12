Mick Schumacher holt Formel-2-Titel

Mick Schumacher ist neuer Formel-2-Champion. Der 21-Jährige sicherte sich den Titelgewinn in der Nachwuchsserie am Sonntag trotz einer Punkte-Nullnummer als 18. im letzten Saisonrennen in Bahrain.

06. Dezember 2020 - 14:22 Uhr | dpa

Holte den Formel-2-Titel: Mick Schumacher. © Sebastian Gollnow/dpa

Sakhir Weil Schumachers Rivale Callum Ilott punktlos blieb, rettete der Prema-Pilot einen Vorsprung von 14 Zählern in der Gesamtwertung über die Ziellinie. Zwei Jahre nach seinem EM-Triumph in der Formel 3 sicherte sich der Sohn von Michael Schumacher damit auch den Titel in der höchsten Junioren-Kategorie. Schon vor dem Saisonfinale in Sakhir stand fest, dass Mick Schumacher im kommenden Jahr für das US-Team Haas in der Formel 1 fahren wird. © dpa-infocom, dpa:201206-99-591698/2