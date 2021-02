Lockdown: Vorerst keine Fans in Melbourne - Williams weiter

Die Corona-Lage in Melbourne hat sich wieder verschlechtert. Die Metropole am Yarra River geht daher für fünf Tage in den Lockdown. Die Australian Open werden trotzdem fortgesetzt. Zuschauer sind aber erst einmal nicht mehr erlaubt.

12. Februar 2021 - 07:06 Uhr | Von Lars Reinefeld, dpa

Zuschauer bei den Australian Open - in den nächsten fünf Tagen müssen Fans vor dem Fernseher mitfiebern. © Dean Lewins/AAP/dpa