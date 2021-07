Hoffen und Beten in Silverstone: Hamilton "extrem getrieben"

Formula One's coming home. In Silverstone raste die Königsklasse des Motorsports 1950 das erste Mal los. In seiner Heimat England will Rekordgewinner Lewis Hamilton die WM-Wende erzwingen.

16. Juli 2021 - 12:05 Uhr | Von Martin Moravec, dpa

Freut sich auf sein Heimspiel in Silverstone: Lewis Hamilton. © Mark Sutton/Pool Motorsport Images/AP/dpa