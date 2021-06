Hörmann stellt Vertrauensfrage kurz nach Tokio-Spielen

In der Krise beim Deutschen Olympischen Sportbund stellen Verbandschef Alfons Hörmann und das weitere DOSB-Präsidium kurz nach den Sommerspielen und den Paralympics in Tokio in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage.

10. Juni 2021 - 12:47 Uhr | dpa

Will nach den Olympischen Spielen in Tokio die Vertrauensfrage stellen: Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. © Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt/Main Diese Konsequenz aus den schweren Vorwürfen aus dem Mitarbeiterkreis gegen die Führung des Dachverbandes teilte der DOSB am Donnerstag nach dreitägigen Beratungen mit. © dpa-infocom, dpa:210610-99-936862/2