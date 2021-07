Geschke über Quarantäne: "Halb Psychiatrie, halb Gefängnis"

Ein Lautsprecher weckt Simon Geschke in der Corona-Quarantäne jeden Morgen zum Fiebermessen. Seine Sachen muss er selbst im Waschbecken waschen und dreimal am Tag darf er in die Lobby zum Essen holen.

25. Juli 2021 - 07:50 Uhr | Interview: Tom Bachmann, dpa

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Simon Geschke. © Roth/dpa