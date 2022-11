WM 2022 in Katar: Wegen großem Andrang – Offizielles Fanfest schließt seine Tore

Zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember findet in Katar die Weltmeisterschaft 2022 statt. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus 2018 will auch die deutsche Nationalmannschaft wieder angreifen. Wir halten Sie hier mit allen News rund um den DFB auf dem Laufenden.

Es ist eine der umstrittensten Sportveranstaltungen der Geschichte: Die Fifa Weltmeisterschaft in Katar. Da es vor Ort im Sommer zum Fußballspielen viel zu heiß ist, wurde das Turnier in den Winter verlegt und findet nun zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember statt. Aufgrund der äußerst kritischen Menschenrechtssituation in Katar hatte es in den vergangenen Jahren massive Kritik gegeben.

Für die deutsche Nationalmannschaft hat das WM-Abenteuer im Wüstenstaat am 14. November begonnen. Nach einem dürftigen 1:0-Sieg im Testspiel gegen den Oman ging es weiter nach Katar, wo der DFB-Tross während des Turniers im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais residiert.

Wir halten Sie hier im AZ-Newsblog mit allen News rund ums DFB-Team und die WM in Katar auf dem Laufenden:

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 20. November

Wegen großem Andrang: Offizielles WM-Fanfest schließt seine Tore

Kurz vor dem Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels zwischen Gastgeber Katar und Ecuador hat das offizielle FIFA Fan Festival im al-Bidda-Park seine Tore geschlossen. Grund sei der enorme Andrang, wie ein Polizist Journalisten vor Ort mitteilte. Auch akkreditierten Medienvertretern wurde zu diesem Zeitpunkt der Zutritt verwehrt. Nach Beobachtungen von dpa-Reportern fanden mehrere Tausend Fans, die noch in der Warteschlange standen, keinen Einlass mehr und mussten schließlich umkehren.

Das Gelände bietet Platz für 40.000 Menschen, auf Großbildleinwänden werden während der ersten WM in einem arabischen Land die Spiele gezeigt. Auch schon die Metros auf dem Weg zum Fan Festival waren überfüllt. Dennoch war die Stimmung laut Augenzeugen entspannt, auch vom Großaufgebot der Polizei sei keine Hektik aufgekommen.

WM mit großer Lichtshow eröffnet

Mit einer bunten und lichtstarken Show haben Gastgeber Katar und die FIFA die Fußball-WM 2022 eröffnet. Im Al-Bait Stadion nördlich von Doha zelebrierten etliche Künstler in mehreren Akten die Eröffnungsfeier kurz vor dem ersten WM-Spiel von Katar gegen Ecuador.

Mit dabei waren auch Hollywood-Star Morgan Freeman, der koreanische Boygroupsänger Jung Kook sowie die Maskottchen der bisherigen Endrunden, darunter Tip & Tap von der deutschen WM 1974 und Goleo von der WM 2006 in Deutschland.

Bei der Ankunft von Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino war lauter Applaus zu hören. Die Endrunde in Katar läuft bis zum 18. Dezember.

Keine Einigung: Sanktionen für "One Love"-Binde weiter möglich

Die "One Love"-Kapitänsbinde von Manuel Neuer entspricht weiterhin nicht den Regularien des Fußball-Weltverbands FIFA und könnte zu Sanktionen führen. Bei einer Beratung der Arbeitsgruppe der Europäischen Fußball-Union UEFA mit FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura wurde am Sonntag keine Einigung erzielt. "Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, dass wir mit der Binde auflaufen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf anschließend im ZDF-Interview.

Es habe daher keine Einigung gegeben. "Wir haben mit langem Vorlauf die FIFA immer wieder darauf hingewiesen, dass wir mit dieser Binde auflaufen wollen, es gab keine Reaktion der FIFA dazu", sagte Neuendorf.

FIFA: Eröffnungsfeier mit Themen Inklusion und Diversität

Para-Sportler Ghanim Al-Muftah und die katarische Sängerin Dana sollen bei der Eröffnungsfeier der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft nach Darstellung der Organisatoren einen Dialog über "Inklusion und Diversität" anregen. Dies teilte der Weltverband FIFA wenige Stunden vor dem Turnierauftakt mit der Partie des Gastgeber-Teams gegen Ecuador am Sonntag (17 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) an.

Stargäste der 30-minütigen Show im Al-Bait-Stadion sind außerdem der katarische Sänger Fahad Al Kubaisi und der südkoreanische Popstar Jung Kook, die den offiziellen WM-Song "Dreamers" präsentieren werden. "Das Thema der Eröffnungsfeier ist, alle Menschen zu versammeln, Differenzen zwischen der Menschheit zu überbrücken, Respekt und Inklusion", teilte die FIFA mit.

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 19. November

Mit Müller und Rüdiger, ohne Füllkrug: Vorbereitung auf Japan-Spiel gestartet

Thomas Müller und Antonio Rüdiger haben gemeinsam mit ihren Teamkollegen die Vorbereitung auf den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan aufgenommen. Das Duo nahm am Samstagvormittag im Sonnenschein planmäßig am Mannschaftstraining teil. Dafür fehlte Niclas Füllkrug aufgrund eines grippalen Infekts.

Der Bremer soll jedoch zum Auftakt zur Verfügung stehen. "Bei solchen Dingen kann man immer keine klare Prognose machen, wir schauen von Stunde zu Stunde, wie es ihm geht. Aber ich denke, die Zeit reicht, dass er zum Spieltag bereit ist", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Im Gespräch mit Teamarzt Tim Meyer "hörte es sich nicht so dramatisch an".

Wortführer Müller und Abwehrchef Rüdiger hatten nach ihren Verletzungen die schwache WM-Generalprobe im Oman (1:0) mit dem Siegtor von Füllkrug verpasst und in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert.

Das Zulal Wellness Resort im Portrait: Hier residiert der DFB-Tross während der WM

Der DFB hat sein Camp weit abseits vom Trubel der Hauptstadt Doha aufgeschlagen und residiert während der WM im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais. Wir haben uns die Luxusanlage genauer angeschaut - hier geht's zum Portrait!

Neuer hält an "One Love"-Kapitänsbinde fest

Manuel Neuer will ungeachtet möglicher Sanktionen durch die FIFA im WM-Auftaktspiel gegen Japan die Kapitänsbinde mit dem One-Love-Symbol tragen. Auf eine entsprechende Frage antwortete der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal kurz und bündig: "Ja."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff reagierte erstaunt auf am Samstag von der FIFA vorgestellte alternative Aufdrucke für die Spielführerbinden mit gesellschaftlichen Botschaften. "Ich habe auch das eine oder andere gehört. Natürlich ist die Kurzfristigkeit überraschend. Es wirkt, als ob die FIFA keine klare Haltung hat", sagte Bierhoff.

Der DFB hatte im September verkündet, gemeinsam mit anderen großen Fußball-Nationen wie England oder den Niederlanden die Kapitänsbinde bei der WM als Symbol für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit zu tragen. WM-Gastgeber Katar steht wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik. Die FIFA stellte am Samstag mehrere eigene Optionen für Spielführerbinden vor, zum Beispiel mit Slogans wie "#SaveThePlanet" oder #NoDiscrimination".

Fifa-Boss Infantino sorgt mit Skandal-Aussagen für Aufregung

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat einen Tag vor dem Eröffnungsspiel eine "Doppelmoral" westlicher Nationen gegen WM-Gastgeber Katar angeprangert. "Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3.000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen", sagte der 52-Jährige während einer Pressekonferenz am Samstag in Al-Rajjan. Es sei "traurig", diese "Doppelmoral" erleben zu müssen.

Katar steht seit Jahren wegen des schlechten Umgangs mit Menschenrechten sowie den Lebensbedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik, die auch von unabhängigen Organisationen wie Amnesty International geäußert wurde. Die Regierung des Emirats weist das zurück.

Seine Pressekonferenz eröffnete der Schweizer mit äußerst befremdlichen Worten: "Heute fühle ich sehr starke Gefühle, heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell. Heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant."

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 18. November

Katar setzt Bierverbot rund um WM-Stadien durch

WM-Gastgeber Katar hat kurz vor der Eröffnung der Weltmeisterschaft doch noch ein Verbot von alkoholischem Bier rund um alle Stadien durchgesetzt. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel wurde die eigentlich mit dem Fußball-Weltverband vereinbarte Aufweichung des Alkoholverbots wieder gekippt, wie die FIFA am Freitag mitteilte. Damit müssen sich die Fans nur rund 48 Stunden vor dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador am Sonntag (17.00 Uhr) erneut umstellen.

In den Stadien soll nach Angaben der FIFA weiterhin alkoholfreies Bier verkauft werden. Alkoholhaltige Getränke können Fans, die nach Katar reisen, unter anderem beim offiziellen Fanfest in der Hauptstadt Doha konsumieren. "Nach Gesprächen zwischen den Behörden des Gastgeberlandes und der FIFA wurde entschieden, den Verkauf von alkoholischen Getränken auf das FIFA Fan Festival und andere Ziele der Fans sowie lizenzierte Veranstaltungsorte zu konzentrieren", hieß es in der Mitteilung.

Lahm nennt Halbfinale als WM-Ziel

Für Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm gehört Deutschland bei der WM in Katar zwar nicht zu den Topfavoriten, dennoch müsse das Halbfinale das Ziel sein. "Zu den ersten drei, vier Nationen zählen wir momentan sicher nicht - einfach aufgrund der vergangenen beiden Endrunden. Ziel muss es sein, unter die letzten Vier zu kommen", sagte der 39-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Lahm setzt dabei vor allem auf den Teamgeist. "Ich finde es wichtig, dass wieder eine Identität stattfindet. Aber das passiert häufig erst während eines Turniers", sagte der langjährige Bayern-Profi: "Die letzten Auftritte bei großen Turnieren waren enttäuschend - umso mehr gilt es nun, eine neue Geschichte zu schreiben, das Vertrauen zurückzugewinnen. Die Diskussion über 'Die Mannschaft' ist ja auch deshalb entstanden, weil nicht mehr drin war, was draufstand."

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 17. November

WM-Grüße aus Katar von AZ-Reporter Patrick Strasser

Meine Abreise zur WM in Katar hatte noch nicht richtig begonnen, da waren sie schon wieder da. Die Mexikaner!

Meine Ohrwurm-Freunde der letzten WM vor viereinhalb Jahren in Russland. Wer Mexikaner sieht, der erkennt meist ihre Ohren nicht (verschwunden unter einem gewaltigen Sombrero, in Corona-Zeiten ein praktischer und zugleich traditioneller Abstand-Halter), der hört sie aber.

Und das auch im seltenen Fall, dass sie mal nicht musizieren und singen. Gäbe es ein Lebenslust-Ranking aller Teilnehmerländer, die Mexikaner stünden stets mindestens im Halbfinale.

Warum Ohrwurm, warum Moskau? Im dortigen Hotel „Salut“, meinem Quartier für die überschaubare Zeit als DFB-Reporter, wohnten zahlreiche mexikanische Fans, die beinahe rund um die Uhr in der Lobby Konzerte gaben. Herrliche Mariachi-Ensembles bildeten sich, mit Gitarren, Geigen, Trompeten und dem typischen Chorgesang. Nun reisten eine Handvoll Mexikaner im selben Flieger von München nach Doha, mit reichlich guter Laune im Gepäck.

Dunkle Schatten liegen über dieser WM, die heiteren Mexikaner lehren einem: Möge die Fröhlichkeit siegen!

DFB-Team bezieht WM-Quartier in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft ist sechs Tage vor ihrem Auftaktspiel im WM-Gastgeberland Katar angekommen. Nach dem rund 70-minütigen Flug von Maskat im Oman nach Doha ging es für den Tross um Bundestrainer Hansi Flick weiter ins etwa eineinhalb Stunden entfernte Al Ruwais. In dem Städtchen im äußersten Norden des Landes bezog sie ihr Teamquartier Zulal Wellness Resort.

Umgeben von Wüste und einem Strand am Persischen Golf finden die Stars dort ein wahres Refugium der Ruhe vor - ein krasser Kontrast zum Lärm der Großstadt Doha, wo die meisten anderen Teams logieren. Trainieren wird die Nationalelf im Stadion des Erstligisten Al Shamal SC, das von einer roten Burgmauer umgeben ist und zwölf Fahrminuten entfernt liegt.

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 16. November

Dänisches TV-Team von katarischer Security bedrängt und bedroht

Ein dänisches Fernsehteam ist bei seiner Arbeit in Katar von lokalen Sicherheitskräften bedrängt worden. Die Männer drohten unter anderem an, die Kamera des Teams vom Sender TV2 zu zerstören. Die WM-Organisatoren haben sich unterdessen beim Sender sowie dem Team vor Ort entschuldigt.

Während einer Live-Reportage des Journalisten Rasmus Tantholdt tauchten Sicherheitskräfte auf und versuchten, den Dreh zu behindern, obwohl das Team gültige Akkreditierungen und eine Genehmigung hatte. In dem Video hört man den Journalisten sagen: "Sie haben die ganze Welt eingeladen, hierher zu kommen, warum können wir hier nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Platz." Weiter sagte Tantholdt: "Du kannst die Kamera kaputt machen, willst du sie kaputt machen? Sie drohen uns, indem Sie die Kamera zerschlagen?"

Hier ein Video des Vorfalls:

Die WM-Organisatoren bestätigten den Vorfall. In einer Stellungnahme hieß es: "Den Turnierorganisatoren ist ein Vorfall bekannt, bei dem ein dänisches Sendeteam während einer Live-Übertragung in einem der Touristenziele von Katar versehentlich unterbrochen wurde. Nach Einsicht in die gültige Turnierakkreditierung und Drehgenehmigung der Crew erfolgte eine Entschuldigung durch den Sicherheitsdienst."

Letzter Härtetest für die DFB-Elf vor dem WM-Start

Heute Abend wird es ernst für die Nationalmannschaft! Um 18 Uhr deutscher Zeit steht in Oman gegen die dortige Länderauswahl das erste und letzte Testspiel vor dem WM-Start am kommenden Mittwoch gegen Japan an. Ausgetragen wird die Partie im Sultan Qaboos Sports Complex in Maskat, der Hauptstadt des Oman.

Mit Thomas Müller und Antonio Rüdiger werden zwei potenzielle Stammspieler das Testspiel verpassen. Auch Ersatzkeeper Marc André ter Stegen ist nicht mit dabei, er wird nach seinen Magen-Darm-Problemen voraussichtlich am Donnerstag nachreisen.

Studie: Mehr als jeder Zweite plant kompletten WM-Boykott

Die Vorfreude der deutschen Fans auf die am Sonntag beginnende Weltmeisterschaft in Katar ist weiterhin stark getrübt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage unter Fußball-Fans hervor, die mittels der App FanQ durchgeführt wurde. Mehr als die Hälfte der Befragten gab demnach an, sich "gar kein Spiel" während des Turniers anzusehen. Nur etwa jeder Zehnte plant, "die meisten Spiele" zu verfolgen, gut 17 Prozent wollen sich "nur die Deutschland-Spiele" angucken.

Bundeskanzler Scholz drückt dem DFB-Team die Daumen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Katar alles Gute gewünscht. "Der Bundeskanzler drückt unseren Spielern nicht nur für das Auftaktspiel die Daumen, sondern wünscht unserer Mannschaft natürlich auch einen erfolgreichen Turnierverlauf", sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin.

Er antwortete dabei auf die Frage, wie WM-begeistert der Nachfolger von Angela Merkel (CDU), die sich immer als großer Fan der Nationalmannschaft gezeigt hatte, sei und ob er sich Spiele anschauen werde.

"Der Bundeskanzler freut sich auf die Spiele unserer Mannschaft und hofft auf eine friedliche Fußball-Weltmeisterschaft mit fairen und spannenden Begegnungen", sagte der Sprecher.

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 15. November

Vor Test im Oman: Trio um Müller fehlt im Abschlusstraining

Ohne die angeschlagenen Thomas Müller und Antonio Rüdiger sowie DFB-Rückkehrer Mario Götze hat Hansi Flick das einzige Training vor der WM-Generalprobe der Fußball-Nationalmannschaft gegen den Oman bestreiten müssen. Das Trio fehlte am Dienstag im Sultan-Kabus-Stadion in Maskat. Müller schaute sich das Training in der Arena vom Spielfeldrand aus an, Rüdiger blieb im Teamhotel.

Ihr Fehlen deutet darauf hin, dass beide Stammkräfte auch am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) nicht zur Verfügung stehen, genau eine Woche vor dem deutschen WM-Auftaktspiel in Katar gegen Japan. Müller und Rüdiger hatten am Vormittag eine separate Einheit im Stadion absolviert, hieß es vom DFB.

Riesige Neuer-Werbung an Hochhausfassade in Doha

Manuel Neuer ist schon in Katar zu sehen. Überlebensgroß prangt der DFB-Kapitän als Werbefigur für die Fußball-Weltmeisterschaft auf einer Hochhausfassade in der Hauptstadt Doha in einer für ihn typischen Jubelpose. Über die ganze Körpergröße hinweg zieht sich der riesige Schriftzug: "Tal__________ent".

Übergroß ist der deutsche Torwart Manuel Neuer an der Fassade eines Gebäudes angebracht. © Federico Gambarini/dpa

"Talent" bezieht sich in englischer Sprache auf die Torwart-Fähigkeiten und nicht wie im deutschen Sprachgebrauch üblich aufs Alter. Der Bayern-Torwart bestreitet für die Nationalmannschaft schließlich schon seine vierte WM-Endrunde. 16 Partien absolvierte er seit seinem Turnierdebüt 2010 in Südafrika. Mit 36 Jahren ist er längst im fortgeschrittenen Fußballer-Alter.

Gnabry mit Titel-Ansage: "Wir sind den Fans etwas schuldig"

Serge Gnabry sieht die DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Katar besonders in der Verantwortung. "Gerade nach der schwachen letzten WM sind wir den Fans etwas schuldig. Wir wollen den Titel holen", sagte der Profi von Bayern München dem "Donaukurier".

Dass die Pokal-Mission nicht einfach werde, "ist auch klar", ergänzte der 27-Jährige: "Vor allem die Südamerikaner schätze ich stark ein. Brasilien, Argentinien – ich glaube, die sind echt gut. Auch in Europa gibt es sehr viele gute Teams, die wir schon alle kennen. Sobald es in die K.o.-Phase geht, kann es gegen jeden Kontrahenten knifflig werden, die haben alle sehr viel Qualität."

Er selbst hat vor seiner ersten WM sogar ein bisschen Lampenfieber. "Auf jeden Fall, es ist ja ein neues Terrain. Deshalb steckt schon auch etwas Nervosität dahinter", sagte er und führte aus: "Es sind ja die Spiele, die man als Kind im TV angeschaut und davon geträumt hat, sie eines Tages zu spielen. Deshalb freue ich mich natürlich auch extrem."

Fifa-Boss Infantino fordert während WM Waffenruhe in der Ukraine

Fifa-Präsident Gianni Infantino beim G20-Gipfel auf Bali. © Leon Neal/dpa

Kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar am Sonntag hat FIFA-Präsident Gianni Infantino beim G20-Gipfel in Indonesien für eine Waffenruhe in der Ukraine während der Endrunde geworben. "Meine Bitte an Sie alle ist, über einen vorübergehenden Waffenstillstand für einen Monat während der Weltmeisterschaft nachzudenken", sagte der Chef des Weltverbands in seiner Rede: "Oder zumindest einige humanitäre Korridore einzurichten – oder irgendetwas, das zur Wiederaufnahme des Dialogs als erster Schritt zum Frieden führen könnte."

Infantino ("Fußball vereint die Welt") richtete einen Appell an die Gipfelteilnehmer, zu denen US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Außenminister Sergej Lawrow gehören. "Wir sind nicht naiv und denken, dass der Fußball die Probleme der Welt lösen kann. Die WM könnte aber der Anlass für eine positive Geste oder ein Zeichen sein", betonte der 52-Jährige: "Sie sind die Führer der Welt. Sie haben die Möglichkeit, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen."

Weltmeister 2022: Matthäus glaubt an Argentinien

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt der neue Weltmeister aus Südamerika. "Wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste und einen WM-Tipp abgeben soll, dann würde ich mich für Argentinien entscheiden", schrieb der 61-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Auch die Brasilianer und Franzosen hat Matthäus für das anstehende Turnier in Katar auf der Rechnung. "Aber mein Gefühl tendiert zu Argentinien. Sie haben einen tollen Teamspirit und einen ausgeglichenen, starken Kader."

Auch die deutsche Nationalmannschaft hat eine Chance, glaubt Matthäus. "Natürlich wünsche ich mir und hoffe sehr, dass es Deutschland wird. Ich wünsche es mir für mich, für alle deutschen Fans und auch für meinen Freund Hansi Flick", so Matthäus. "Es wäre schön, wenn der positive Lauf des Deutschen Fußballs wie aktuell in der Champions und Europa League auch bei der Weltmeisterschaft eine Fortsetzung findet und wir mit dem Pokal nach Hause kehren. Wir haben wie immer eine richtig gute Chance."

WM 2022 in Katar: DFB-News vom 14. November

Abflug in den Oman: Das WM-Abenteuer startet

Der DFB-Tross vor dem Abflug auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens. © IMAGO / HMB-Media

Am Montagmittag hat der DFB-Tross seine WM-Reise angetreten. Zunächst geht es für die Kicker nach Maskat im Oman. Dort steht am Mittwoch das erste und einzige Testspiel vor dem WM-Auftakt am 23. November gegen Japan an. Nicht mit dabei war Ersatzkeeper Marc André ter Stegen, der aufgrund von Magen-Darm-Problemen nachreisen wird.

Neuer verspürt große WM-Gier – Flick als Erfolgsgarant?

Kapitän Manuel Neuer verspürt in der deutschen Nationalmannschaft vor der WM in Katar eine große Gier. "Wir sind alle sehr hungrig und wissen selbst, dass wir bei den Turnieren zuletzt nicht überzeugt haben. Darum werden wir alles in die Waagschale werfen, um so weit wie möglich zu kommen und die Chance nutzen, um diesen Titel zu spielen", sagte der Torhüter im Interview mit dem "Münchner Merkur".

Beim umstrittenen Turnier in der Wüste (20. November bis 18. Dezember) könnte Bundestrainer Hansi Flick der Erfolgsgarant werden. "Er kann das so gut, weil er Menschenkenntnis hat. Hansi weiß, wie er jeden einzelnen Spieler anpacken muss", lobte Neuer.

Schwarzmarkt-Tickets: Drei Festnahmen in Katar

Kurz vor dem Beginn der WM sind drei Männer wegen des Verkaufs von Tickets auf dem Schwarzmarkt festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium von Katar am Montag mit. Die Behörden veröffentlichten ein Foto der Verdächtigen in Handschellen und mit verschwommenen Gesichtern. Vor ihnen lagen auf einem Tisch Spieltickets, Geldscheine, Computer, Telefone und Autoschlüssel.

Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben, weder über das Alter oder die Nationalität der festgenommenen Männer noch über den Ort oder das Datum der Festnahmen. "Die Beschuldigten wurden den zuständigen Behörden für weitere rechtliche Schritte überstellt", schrieb das Ministerium bei Twitter und erklärte, dass ihnen eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Katarischen Riyal (etwa 67.000 Euro) plus die Summe des konfiszierten Geldes drohe.

Es waren die ersten Verhaftungen aufgrund von Schwarzmarkt-Verkäufen für die WM. Die Organisatoren teilten zuletzt mit, dass 2,9 Millionen der 3,1 Millionen verfügbaren Tickets verkauft wurden.

