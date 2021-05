Newsblog zum DFB-Trainingslager vor der EM: MRT am Montagabend - Goretzka soll am Dienstag nach Seefeld reisen

Seit Freitag bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft in Seefeld (Tirol) auf die anstehende Europameisterschaft vor. Die AZ ist vor Ort und hält Sie hier im Newsblog auf dem Laufenden!

Nach seinem Muskelfaserriss geht es Leon Goretzka wieder deutlich besser, er soll am Dienstag zum Trainingslager in Seefeld nachreisen.

München/Seefeld/Herzogenaurach - Mit dem Start des Trainingslagers des DFB in Seefeld (Tirol) beginnt für Bundestrainer Joachim Löw die heiße Phase der Vorbereitung mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft. Seit Freitag (28. Mai) versammeln sich die Stars um Nationalmannschafts-Rückkehrer Thomas Müller im Luxushotel Nidum in den Tiroler Alpen, um sich auf das letzte Turnier unter Weltmeister-Coach Löw vorzubereiten.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie in diesem Newsblog mit allen News und Hintergründen!

DFB-News vom 31.05.2021

+++ MRT am Montagabend: Goretzka soll am Dienstag nach Seefeld reisen +++

Nach der Ankunft von Toni Kroos am Montagabend fehlen dem DFB-Kader nun noch fünf Spieler. Neben den vier Champions-League Finalisten (Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger) ist auch Bayerns Mittelfeld-Motor Leon Goretzka noch nicht in Seefeld angekommen.

Der 26-Jährige, der sich in der Spätphase der Saison einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, weilt aktuell noch in München und wird sich nach AZ-Informationen am Montagabend noch einem MRT unterziehen. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Er wird am nach Seefeld nachreisen und ins Training einsteigen.

Bis zum EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni bleiben Goretzka dann noch zwei Wochen, um in Form zu kommen. Teamkollege Leroy Sané gab sich diesbezüglich am Sonntag zuversichtlich. "Er wird er in einem guten Zustand sein, wenn das Turnier beginnt. Er arbeitet hart an sich", sagte der Bayern-Angreifer.

+++ Video: Hummels schwärmt von Neuer - "Bester Torwart, den ich je gesehen habe" +++

+++ Teamtraining weiter ohne Musiala – Hummels wieder dabei +++

Auch zum Wochenstart fehlt Bayerns Jamal Musiala im Teamtraining der DFB-Elf. Wie DFB-Pressesprecher Jens Grittner bei der Pressekonferenz am Montag mitteilte, wird der Mittelfeldspieler aber womöglich am Dienstag Teile des Abschlusstrainings vor dem Testspiel gegen Dänemark absolvieren können. Die Entscheidung darüber will das Trainerteam in Absprache mit der medizinischen Abteilung am Nachmittag treffen.

Toni Kross trainiert nach seiner überstandenen Corona-Infektion ebenfalls noch nicht mit der Mannschaft, bei ihm werden noch medizinische Tests absolviert. Dafür gibt es bei DFB-Rückkehrer Mats Hummels positive Nachrichten: Der DFB-Rückkehrer, der am Sonntag die Einheit vorzeitig beendetet hatte, ist wieder im Mannschaftstraining dabei.

+++ Kroos nach überstandener Corona-Infektion in Seefeld eingetroffen +++

Rio-Weltmeister Toni Kroos ist im DFB-Quartier in Seefeld eingetroffen. Der Deutsche Fußball-Bund veröffentlichte am Sonntagabend Fotos von der Ankunft des Real-Madrid-Stars im EM-Vorbereitungscamp in den Tiroler Alpen und kommentierte: "Schön, dass du da bist." Der 101-malige Nationalspieler war in Madrid an Corona erkrankt. Nach Ablauf der 14-tägigen häuslichen Quarantäne und einem negativen Corona-Test konnte Kroos von Spanien nach Österreich reisen.

In den nächsten Tagen stehen für den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler in Österreich bei der medizinischen Abteilung des DFB mehrere Untersuchungen an. Dann gibt es für den Routinier ein spezielles Aufbauprogramm. Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass Kroos im ersten EM-Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Frankreich fit ist.

DFB-News vom 30.05.2021

+++ Musiala weiter angeschlagen - Goretzka soll am Dienstag nachreisen +++

Bayerns Offensiv-Juwel Jamal Musiala muss weiter kürzer treten. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat weiter muskuläre Probleme und konnte auch am Sonntag nicht am Teamtraining teilnehmen. Womöglich wird das Bayern-Juwel am Montag wieder zum Team stoßen.

Mats Hummels war zwar bei der Mannschaftseinheit dabei, beendete das Training aber vorzeitig und machte bei den Steigerungsläufen nicht mehr mit. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund verließ den Platz mit einem bandagierten linken Knie. Gegenüber den Reportern gab er aber gleich Entwarnung. "Ne, ne - alles gut", antwortete der DFB-Rückkehrer auf die Frage, ob es sich um eine schlimmere Blessur handelt.

Mats Hummels verließ den Trainingsplatz am Sonntag mit einem bandagierten Knie. © mxm

News gibt es auch bei Leon Goretzka. Der 26-Jährige, der sich im Endspurt der Saison einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, soll am Dienstag nach Seefeld nachreisen. Teamkollege Leroy Sané zeigt sich im Hinblick auf die EM aber zuversichtlich: "Er wird er in einem guten Zustand sein, wenn das Turnier beginnt. Er arbeitet hart an sich."

Die Champions-League-Spieler Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz und Ilkay Gündogan können am 3. Juni nach Österreich reisen. Toni Kroos, der sich nach Corona-Infektion aktuell noch in Quarantäne befindet, muss sich von den spanischen Behörden zunächst noch "freitesten" lassen, bevor er zum Team stößt.

+++ Grüße aus Seefeld: 007-Probleme +++

Was hat die auf Planen und Absperrgitter spezialisierte Industrie nicht schon alles verdient an Fußballmannschaften: Der Sichtschutz für Trainingseinheiten ist spätestens seit Jürgen Klinsmanns Zeiten in Mode gekommen. Und Geheimtraining hört sich immer gut an. Irgendwie innovativ und gefährlich (für die Gegner, hoffentlich). Vereine können ihr Gelände gut abriegeln.

Doch Nationalteams, die ihre Vorbereitungscamps mal hier, mal dort abhalten, bekommen 007-Probleme. Wie hier in Seefeld und dem Platz unterhalb der Skisprunganlage. Die Einheit am Samstagnachmittag sollte ursprünglich nur für Journalisten – und auch für die nur 15 Minuten – offen sein. Da sich jedoch auf dem Hang gegenüber – dazwischen ist nur die Landstraße – Fans und Touristen als Kiebitze durch den Wald schlugen und das Treiben der DFB-Kicker von dort oben beobachteten, wurde das Training kurzerhand für alle freigegeben.

Das nicht mehr ganz so geheime Geheimtraining. © ps

Damit keiner der Kiebitze (und Spione?) auf die viel befahrene Straße herunterrutschte, entfernte man die weißen Sichtschutz-Planen. Die Leute versammelten sich hinter dem Zaun. Sicher ist sicher. Und alles sichtbar.

+++ Löw übertölpelte Volland mit Nominierung: "Hast du Bock auf die EM?" +++

Der Anruf des Bundestrainers hat Wirkung hinterlassen. "Hast du Bock auf die EM?", fragte Joachim Löw den ehemaligen Leverkusener Kevin Volland, wie dieser im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld erzählte. "Ich war schon ein bisschen überrascht über den Anruf", gab er zu. Das letzte seiner bisherigen zehn Länderspiele ist viereinhalb Jahre her.

Vor allem der Wechsel von Bayer zur AS Monaco im Sommer 2020 brachte Volland wieder ins Blickfeld des Bundestrainers. Mit seinem Club schloss er die jüngste Saison auf Rang drei ab. "Wir haben ein extrem gutes Jahr mit Monaco gespielt. Ich persönlich habe mich nochmal gesteigert, auch im physischen Bereich", berichtete der Rückkehrer: "Vom Erfolg hat jeder einzelne Spieler profitiert." Das persönliche EM-Ticket empfindet er "schon als Belohnung".

+++ Bleibt Müller auch über die EM hinaus Nationalspieler? +++

Bleibt Thomas Müller der deutschen Nationalmannschaft auch nach der Europameisterschaft erhalten? Auf der Pressekonferenz am Sonntag wollte sich der Bayern-Star zunächst nicht festlegen - aktuell verschwende er aber "0,0 Gedanken" über die Zeit nach der EM. Mehr Infos hier!

+++ Bayern-Star hat Nachholbedarf: Sonderschichten für Niklas Süle +++

Niklas Süle hängen seine vielen Verletzungen noch immer nach. Wie schon vor Beginn des Trainingslagers, als der Innenverteidiger an der Säbener Straße Sondereinheiten absolvierte, muss Süle auch in Seefeld Extra-Schichten schieben. "Er braucht Widerstandsfähigkeit und harte Einheiten, er wird einiges zusätzlich absolvieren", sagt Bundestrainer Jogi Löw.

+++ Rückenwind für EM-Vorbereitung: Löw bekommt drei Champions-League-Sieger +++

Joachim Löw schaute in Seefeld aufmerksam zu. Und der Bundestrainer darf sich für die Fußball-Europameisterschaft dank des 1:0 des FC Chelsea mit Torschütze und Matchwinner Kai Havertz gegen Manchester City in Porto auf drei sehr selbstbewusst anreisende Champions-League-Sieger freuen. Im Gegensatz zu den beiden weiteren deutschen Chelsea-Stars Timo Werner und Antonio Rüdiger dürfte nur City-Profi Ilkay Gündogan geknickt sein. Ungewiss ist noch, wann die vier deutschen Königsklassen-Finalisten in Österreich zum DFB-Team stoßen werden.

DFB-News vom 29.05.2021

+++ Trainings-Kiebitze sorgen für Probleme beim DFB +++

Tag zwei im DFB-Trainingslager in Tirol. Bei der Einheit am Nachmittag fehlte erneut Jamal Musiala (muskuläre Beschwerden), alle anderen 19 Profis, die schon in Seefeld sind, waren dabei.

Kuriosum am Rande: Die Einheit sollte ursprünglich für Journalisten nur 15 Minuten offen sein. Da sich jedoch auf dem Hang gegenüber - dazwischen ist nur die Landstraße - Fans und Touristen als Kiebitze durch den Wald schlugen und das Treiben der DFB-Kicker von dort beobachteten, wurde das Training für alle freigegeben. Rundherum ist alles abgesperrt, an den Hang hatte man offenbar nicht gedacht.

Damit keiner der Kiebitze auf die viel befahrene Straße herunterrutscht, wurden sogar die weißen Sichtschutz-Planen entfernt, damit die Leute hinter dem Zaun stehen. Sicher ist sicher.

Doch wie will Bundestrainer Jogi Löw hier in den nächsten Tagen eine "geheime", sprich für alle geschlossene Einheit abhalten? Der DFB wird sich was überlegen müssen.

+++ Quarantäne für Nationalspieler: Lauterbach plädiert für Ausnahmeregelung +++

Karl Lauterbach hat bei der Suche nach einer Lösung im Umgang mit vier England-Legionären in der deutschen Nationalmannschaft bezüglich der Corona-Einreiseverordnung für eine Ausnahmeregelung plädiert. "Ich würde bei den vier Spielern täglich einen PCR-Test machen lassen, der dann sequenziert, also auf die indische Variante untersucht wird. Das garantiert höchste Sicherheit und wahrt das nationale Interesse, die Fußballer trainieren zu lassen", sagte der SPD-Gesundheitsexperte der ARD-Sportschau.

Dies sei eine "saubere Lösung", die zwar eine Ausnahmeregelung für Fußballer darstellen würde, aber "alles andere als Gemurkse" sei und sicher auch von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert würde. Mit der Argumentation des nationalen Interesses erlaubte Österreich den deutschen Profis aus England, ohne Quarantäneverpflichtung einzureisen, obwohl Großbritannien auch von den Behörden in Wien als Virusvariantengebiet eingestuft wird.

Bei der Einreise nach Deutschland müssten Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz derzeit für 14 Tage in Quarantäne, ein Freitesten ist nicht möglich. Die Profis bestreiten am Samstagabend in Porto noch das Champions-League-Endspiel zwischen Manchester City und dem FC Chelsea.

+++ Bierhoff: DFB stach beim Kampf um Flick auch Real Madrid aus +++

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff ist stolz darauf, dass der Deutsche Fußball-Bund im Werben um Hansi Flick als künftigem Bundestrainer auch europäische Topclubs wie Real Madrid ausstechen konnte. "Mich freut es riesig, dass sich Hansi für die Nationalmannschaft entschieden hat. Die Konkurrenz war ja groß", berichtete Bierhoff im Trainingslager des DFB-Teams für die Europameisterschaft im österreichischen Seefeld.

Flick habe nach seinen sieben Titeln mit dem FC Bayern München als begehrter Coach auch lukrativere Angebote als beim DFB vorliegen gehabt. "Da hat er wirtschaftlich andere Möglichkeiten gehabt und auch sportlich interessante Aufgaben", sagte Bierhoff. Flicks Entscheidung für die Nachfolge von Joachim Löw zeige, "wie sehr ihm die Nationalmannschaft am Herzen liegt". Der Job des Bundestrainers, sei ein besonderer für den 56-jährigen Flick, "auch wenn er viel Gewicht auf den Schultern hat. Er hat richtig Lust auf die Arbeit".

Flick hatte Anfang der Woche einen Vertrag als Bundestrainer bis nach der Heim-EM 2024 unterzeichnet. "Das gibt uns Planungssicherheit", sagte Bierhoff: "Es war für mich wichtig, diese Personalie vor der Europameisterschaft klarzumachen."

DFB-News vom 28.05.2021

+++ Hüftprobleme: Musiala verpasst erste Mannschaftseinheit +++

Jamal Musiala hat zum Auftakt des EM-Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol nur eine individuelle Einheit im Fitnessbereich absolviert. Den 18-Jährigen vom Rekordmeister Bayern München plagen muskuläre Probleme in der Hüfte. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Damit standen am Freitagabend 19 Spieler auf dem Trainingsplatz, darunter auch die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. Toni Kroos (COVID-19-Erkrankung) und Leon Goretzka (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sollen in den nächsten Tagen in Österreich eintreffen. Zudem muss Bundestrainer Joachim Löw noch auf die Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger verzichten.

+++ Grüße aus Seefeld: Der Anton aus Tirol +++

Unterhalb der "Toni-Seelos-Olympiaschanze" – so werden Sie es die nächsten Tage immer wieder lesen oder hören in der Berichterstattung über das DFB-Trainingslager in Seefeld.

Denn auf einem der feinen Rasenplätze trainieren die Nationalspieler bis 6. Juni in der Olympiaregion. Aber Anton, genannt Toni, Seelos – kein Begriff?

Seelos ist eine österreichischen Ski-Alpin-Legende der 30er Jahre, geboren 1911 in Seefeld. Ein Pionier auf Holzbrettern. Der wahre Anton aus Tirol – der gegrölte Partysong von DJ Ötzi hämmerte sich ab 1999 in unsere Ohren – löste den herkömmlichen Stemmschwung durch den Parallelschwung ab. Seelos wurde vier Mal Weltmeister.

Da er jedoch als Skilehrer sein Geld verdiente, unter anderem coachte er die deutsche Skirennläuferin Christl Cranz, wurde ihm – da er kein Amateur war – die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen von Garmisch 1936 verwehrt.

Trotzig startete er als Vorläufer und war sechs Sekunden schneller als der Laufbeste und Olympiasieger. Cranz holte Gold in der Kombination. Seelos († 2006) leitete bis 1981 die Skischule in Seefeld.

+++ Noch kein DFB-Spieler vollständig geimpft +++

Die deutschen Fußball-Nationalspieler gehen ohne vollständigen Impfschutz gegen Corona in die EM. "Es ist kein Spieler bislang durchgeimpft, generell kommen junge gesunde Menschen spät an die Reihe", sagte DFB-Teamarzt Tim Meyer am Freitag.

Einige Spieler haben jedoch bereits eine erste Impfung erhalten oder gelten nach überstandener Covid-19-Infektion als Genesene. Spieler während des Turniers zu impfen sei nicht vorgesehen, meinte Meyer, "das halte ich für zu gefährlich angesichts der denkbaren Nebenwirkungen".

+++ England-Profis von Quarantäne-Pflicht befreit +++

Bundestrainer Joachim Löw startet mit 20 Nationalspielern in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Neben den vier Champions-League-Finalisten von Manchester City und dem FC Chelsea werden auch Real-Madrid-Star Toni Kroos nach einer Corona-Erkrankung und Bayern-Profi Leon Goretzka nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erst später zum Team stoßen. Bei Kroos hofft DFB-Direktor Oliver Bierhoff, dass der Vize-Kapitän bereits "in den nächsten zwei, drei Tagen eintreffen" könne.

Die in England beschäftigten Profis wurden derweil von der österreichischen Regierung von der Quarantäne-Pflicht befreit. Dadurch durften auch Arsenal-Torwart Bernd Leno und Abwehrspieler Robin Koch von Leeds United pünktlich nach Tirol anreisen.

"Kopfzerbrechen" bereitet Bierhoff, dass es derzeit keine ähnliche Sonderregelung für eine Einreise nach Deutschland gelte. England war von der Bundesregierung zum Virusmutantengebiet erklärt worden. Nach der Einreise nach Deutschland ist eine Quarantäne verpflichtend. Am 7. Juni spielt das DFB-Team in Düsseldorf gegen Lettland.

+++ Der EM-Pokal ist schonmal in München +++

Als eine von elf EM-Ausrichterstädten darf München die EM-Trophäe, den Henri-Delaunay-Pokals, für einen Tag präsentieren. Während der "Trophy Tour" macht der EM-Pokal vor dem Turnierstart (11. Juni) eine Rundreise zu allen Ausrichterstädten des paneuropäischen Fußballturniers.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden zeigte sich zusammen mit EM-Botschafterin Celia Šašić, EM-Botschafter Philipp Lahm sowie dem offiziellen Maskottchen Skillzy und natürlich dem Pokal auf dem Rathaus-Balkon. Neben dem Rathaus wurde die Trophäe auch an der Wittelsbacher Brücke, an der Eisbachwelle, am Siegestor, am Königsplatz, an der Theresienwiese, im Olympiapark und an der Allianz Arena abgelichtet.

+++ Erste PK in Seefeld: Mit Manager Bierhoff und Teamarzt Meyer +++

Um 15 Uhr findet die erste Pressekonferenz in Seefeld statt. Den Anfang machen Teammanager Oliver Bierhoff und Teamarzt Prof. Dr. Tim Meyer.

+++ Müller und Hummels sind da! +++

Da ist er wieder! Bayern-Star Thomas Müller bei der Ankunft im DFB-Trainingslager. © Christian Charisius/dpa

Thomas Müller und Mats Hummels sind in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Die Weltmeister von 2014 trafen im Sonnenschein am Freitagmittag in Seefeld ein. Hummels kam in einer Limousine des DFB-Fahrdienstes. Müller folgte wenige Minuten später zusammen mit Kapitän Manuel Neuer in einem Kleinbus.

Joachim Löw hatte das Duo im März 2019 aussortiert, für sein letztes Turnier als Bundestrainer aber zurückgeholt. Müller kündigte bei Instagram "den Start eines neuen Kapitels" an und versprach dafür: "Volle Attacke."

+++ Erstes Training noch am Nachmittag +++

Das erste Training in Seefeld ist noch für den späten Freitagnachmittag geplant.

+++ Startschuss: Die ersten Spieler kommen an +++

Emre Can bei der Ankunft am Teamhotel. © imago/Revierfoto

Am Freitagvormittag sind die ersten DFB-Kicker in Seefeld angekommen – Emre Can, Kevin Trapp, Matthias Ginter, Lukas Klostermann und Robin Gosens waren die ersten Spieler, die am Innsbrucker Flughafen gelandet sind. Der Rest reist privat an, bis 12.30 Uhr ist dafür noch Zeit.

+++ Hotel Nidum: Die Unterkunft der DFB-Spieler +++

Etwas mehr als eine Woche lang weilen die DFB-Stars in Seefeld, die AZ hat sich bereits im Vorfeld vor Ort umgesehen und stellt das DFB-Camp im Schatten der Schanze vor.

Blauer Himmel für die deutschen Kicker: Fernsehteams warten vor dem Hotel auf die Ankunft der Spieler. © Christian Charisius/dpa

DFB-News vom 27.05.2021

+++ AZ-Infos: Goretzka verpasst Trainingslager-Auftakt +++

Nach AZ-Informationen verpasst Bayern-Star Leon Goretzka den Trainingslager-Auftakt, der Mittelfeldspieler wird voraussichtlich am Dienstag nachreisen. Mehr Infos dazu gibt's hier.

Einen Tag vor der DFB-Ankunft: Regenwolken über dem Luxushotel. © ps

+++ Willkommen im Newsblog! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld (Tirol)! Von Freitag (28. Mai) bis Sonntag (6. Juni) bereitet sich die DFB-Elf in Oberösterreich auf die Europameisterschaft vor – dann geht's für den Tross weiter ins Quartier nach Herzogenaurach. Die AZ ist mit einem Reporter in Seefeld vor Ort und versorgt Sie hier in den kommenden Wochen mit allem Wissenswerten rund um die Nationalmannschaft!

DFB-Trainingslager, Testspiele, Gruppenspiele: Der EM-Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft